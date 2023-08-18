Дэвид Харбор рассказал, чего зрителям ждать от финала «Очень странных дел»

Американский актер стал гостем подкаста Happy Sad Confused, где без спойлеров поделился подробностями заключительного сезона «Очень странных дел». Напомним, что из-за забастовки съемки пришлось отложить на неопределенный срок. Дэвид Харбор назвал сценарий последней главы потрясающим и самым масштабным, а финал — очень трогательным. По его словам, все оригинальные персонажи сериала получат справедливую концовку.

«Смешно, что, когда я только присоединился к этому шоу, я не хотел, чтобы оно заканчивалось. Вот поэтому я его люблю! Но сейчас, когда прошло уже почти девять лет со съемок первого сезона, думаю, пришло время его завершить», — признался Харбор.