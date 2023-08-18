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Сегодня, 13:45

Дэвид Харбор рассказал, чего зрителям ждать от финала «Очень странных дел»

Татьяна Беленкова
Киножурналист
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Кадр из сериала «Очень странные дела».

Американский актер стал гостем подкаста Happy Sad Confused, где без спойлеров поделился подробностями заключительного сезона «Очень странных дел». Напомним, что из-за забастовки съемки пришлось отложить на неопределенный срок. Дэвид Харбор назвал сценарий последней главы потрясающим и самым масштабным, а финал — очень трогательным. По его словам, все оригинальные персонажи сериала получат справедливую концовку.

«Смешно, что, когда я только присоединился к этому шоу, я не хотел, чтобы оно заканчивалось. Вот поэтому я его люблю! Но сейчас, когда прошло уже почти девять лет со съемок первого сезона, думаю, пришло время его завершить», — признался Харбор.

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