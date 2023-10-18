«Спасибо и до свидания». Милли Бобби Браун готова уйти из «Очень странных дел»

В интервью журналу Glamour исполнительница роли Одиннадцатой в сериале «Очень странные дела» Милли Бобби Браун рассказала, что готова попрощаться с проектом:

«Съемки «Очень странных дел» отнимают много времени, и это мешает мне создавать истории, которые мне нравятся. Поэтому я готова сказать: «Спасибо и до свидания».

Пятый сезон «Очень странных дел» станет завершающим. Работа над ним возобновилась не так давно, после окончания забастовки сценаристов.

Режиссер проекта Шон Леви в интервью The Wrap успокоил поклонников сериала: «Мы начнем снимать очень скоро после того, как забастовка актеров закончится».