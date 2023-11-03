Режиссер «Очень странных дел» рассказал о главной проблеме съемок пятого сезона

Режиссер сериала «Очень странные дела» Шон Леви дождался окончания забастовки сценаристов, а теперь очень ждет завершения забастовки голливудских актеров, ведь время, как он считает, совсем не играет ему на руку:

«Когда началась забастовка, сценарий еще не был готов. Мы должны начать снимать в июне и находимся в режиме боевой готовности. Нас это убивает, потому что чертовы дети не могут взрослеть медленнее».

Леви добавил, что в пятом сезоне не будет использоваться ИИ для омоложения актеров.

Ранее Милли Бобби Браун рассказала, что выросла из «Очень странных дел», и готова идти дальше.