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Сегодня, 21:30

Режиссер «Очень странных дел» рассказал о главной проблеме съемок пятого сезона

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Режиссер сериала «Очень странные дела» Шон Леви дождался окончания забастовки сценаристов, а теперь очень ждет завершения забастовки голливудских актеров, ведь время, как он считает, совсем не играет ему на руку:

«Когда началась забастовка, сценарий еще не был готов. Мы должны начать снимать в июне и находимся в режиме боевой готовности. Нас это убивает, потому что чертовы дети не могут взрослеть медленнее».

Леви добавил, что в пятом сезоне не будет использоваться ИИ для омоложения актеров.

Ранее Милли Бобби Браун рассказала, что выросла из «Очень странных дел», и готова идти дальше.

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