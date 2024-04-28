10 мелодрам на любой вкус. Они сделают любой вечер уютнее

Мелодрамы как жанр умеют искусно рассказывать истории о любви, потере, дружбе и надежде, создавая атмосферу тепла и душевности. Эти фильмы способны одновременно развлекать и трогать, заставляя нас сопереживать героям и мечтать о лучших моментах в нашей жизни.

В этой статье вы найдете разнообразные мелодрамы, которые идеально подходят для просмотра после тяжелого дня. Независимо от того, ищете ли вы вдохновляющую историю любви, драму о сложных отношениях или просто трогательные моменты, которые заставят вас размышлять о вечном, — здесь вы найдете фильмы, которые станут идеальным сопровождением вашего уютного вечера.

Привидение

Год: 1990.

Страна: США.

Режиссер: Джерри Цукер.

В главных ролях: Патрик Суэйзи, Деми Мур, Вупи Голдберг, Тони Голдуин, Рик Авилес.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Привидение»

После смерти молодого человека его призрак остается в мире живых, чтобы защитить свою возлюбленную и раскрыть тайну своего убийства. На помощь призраку приходит медиум, чтобы помочь ему общаться с миром живых.

Дом у озера

Год: 2006.

Страна: США.

Режиссер: Алехандро Агрести.

В главных ролях: Киану Ривз, Сандра Буллок, Кристофер Пламмер, Эбон Мосс-Бакрак.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Дом у озера»

Врач Кейт Форстер и архитектор Алекс Уайлер общаются друг с другом с помощью почтового ящика в доме у озера. Но встретиться они не могут, потому что герои живут в разном времени: Кейт в 2006 году, а Алекс в 2004. Их переписка приводит к неожиданным открытиям о времени, судьбе и любви.

Питер FM

Год: 2006.

Страна: Россия.

Режиссер: Оксана Бычкова.

В главных ролях: Екатерина Федулова, Евгений Цыганов, Алексей Барабаш, Ирина Рахманова.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «Питер FM»

Романтическая история о Маше — радиоведущей из Санкт-Петербурга — и молодом архитекторе Максиме. Каждого из них ждет новый этап жизни: у нее брак, у него работа за рубежом. Но судьба сталкивает их вместе, когда Маша теряет мобильный телефон, а Максим его находит. Несмотря на то что они не встречались лично, их связь становится сильнее с каждым днем.

500 дней лета

Год: 2009.

Страна: США.

Режиссер: Марк Уэбб.

В главных ролях: Джозеф Гордон-Левитт, Зои Дешанель, Джеффри Аренд, Хлоя Грейс Мориц.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «500 дней лета»

Романтическая драма с элементами комедии, рассказывающая историю отношений студента-архитектора Тома Хэнсона и его коллеги Саммер. Оба героя работают в компании, производящей открытки, но пара совершенно по-разному смотрит на мир: это не раз станет проблемой для отношений. Этот фильм деконструирует жанр мелодрамы и полюбился многим за саундтрек из песен The Smiths, обретя со временем культовый статус.

Секс по дружбе

Год: 2011.

Страна: США.

Режиссер: Уилл Глак.

В главных ролях: Мила Кунис, Джастин Тимберлейк, Патриша Кларксон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 6,5.

Фото Кадр из фильма «Секс по дружбе»

Джейми разочаровалась в своих отношениях, как и ее друг Дилан. Так что они решаются на отношения без обязательств, но со временем понимают, что чувства не всегда поддаются контролю. Зарождающаяся влюбленность оказывается проверкой на прочность их дружбы.

Виноваты звезды

Год: 2014.

Страна: США.

Режиссер: Джош Бун.

В главных ролях: Шейлин Вудли, Энсел Эльгорт, Лора Дерн.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Виноваты звезды»

Экранизация нашумевшего романа Джона Грина рассказывает историю Хейзел Грейс Ланкастер — молодой девушки, борющейся с раком, и Огастуса Уотерса — парня, который также пережил онкологическое заболевание. Несмотря на серьезную тематику, фильм передает тепло и наполнен чувством юмора, напоминая о том, что любовь и дружба могут возникнуть в самых неожиданных обстоятельствах.

Ла-Ла Ленд

Год: 2016.

Страна: США.

Режиссер: Дэмьен Шазелл.

В главных ролях: Эмма Стоун, Райан Гослинг.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 8,0.

Фото Кадр из фильма «Ла-ла Ленд»

История любви начинающей актрисы Мии и джазового музыканта Себастиана, идущих к своей мечте на фоне солнечного и романтичного Лос-Анджелеса. Какие сложности придется преодолеть паре и на какие компромиссы пойти ради карьеры? Обо всем этом они споют, ведь фильм с Эммой Стоун и Райаном Гослингом в главных ролях — это мюзикл.

Статистическая вероятность любви с первого взгляда

Год: 2023.

Страна: США.

Режиссер: Ванесса Касвиль.

В главных ролях: Хейли Ру Ричардсон, Бен Харди.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Статистическая вероятность любви с первого взгляда»

Легкая мелодрама на вечер от Netflix: Хэдли и Оливер встречаются в аэропорту и проводят вместе полет из Нью-Йорка в Лондон, и за это время между ними возникает особая связь. Однако по прибытии в Лондон их пути расходятся, и они должны найти способ встретиться снова — хотя вероятность удачного исхода крайне мала.

Прошлые жизни

Год: 2023.

Страна: США.

Режиссер: Селин Сон.

В главных ролях: Грета Ли, Тео Ю, Джон Магаро.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 7,9.

Фото Кадр из фильма «Прошлые жизни»

История двух молодых людей, чьи отношения развиваются через года. Нора Мун и Хе Сон еще в возрасте 12 лет начинают испытывать друг к другу чувства, но маленькая девочка переезжает из Сеула в Нью-Йорк. В следующий раз герои пообщаются только спустя двенадцать лет, будучи абсолютно разными людьми. Трогательный и честный рассказ о неслучившейся любви двух связанных между собой людей был номинирован на «Оскар» в категорияхза лучший фильм и сценарий.