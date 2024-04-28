Что посмотреть, если понравился «Сегун»: 10 отличных сериалов

«Сегун» — новый исторический мини-сериал, созданный Hulu и FX. В нем рассказывается об английском моряке. Он оказывается в Японии в момент, когда в Стране восходящего солнца начинается гражданская война — правитель умер, а его наследник еще слишком молод, чтобы занять трон. Чужеземец проходит путь от пленника до правой руки борющегося за власть самурая Торанаги.

Это редкая драма, которая сочетает в себе захватывающий сюжет, безукоризненное внимание к деталям и безупречную актерскую игру. «Сегун» действительно очаровал миллионы зрителей по всему миру. Если вы тоже остались в восторге от сериала и теперь ищете что-то похожее, то вам точно поможет эта подборка. К счастью, недостатка в вариантах нет: при этом взор обращен не только вглубь истории Востока, но и в средние века Запада.

Эпоха самураев. Борьба за Японию

Год: 2021.

Страна: США.

Режиссер: Стивен Скотт.

В главных ролях: Хиро Канагава, Хаятэ Масао, Др. Стивен Тернбулл.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из сериала «Эпоха самураев. Борьба за Японию»

Это документальный сериал Netflix, который станет прекрасным выбором, если вы хотите глубже познакомиться с бурной историей борьбы за власть в феодальной Японии XVI века. Вы не только узнаете, как Страна восходящего солнца прошла путь от враждующих провинций до единой нации, но и увидите это. Комментарии историков, японоведов и других специалистов здесь подкрепляются великолепно поставленными реконструкциями исторических событий.

Хотя действие «Сегуна» разворачивается в реальную историческую эпоху, сама история во многом вымышлена и основана на одноименном историческом романе Джеймса Клавелла. Тем не менее создатели исторической драмы старались как можно правдоподобнее изобразить мир феодальной Японии, и документалка «Эпоха самураев. Борьба за Японию» подтверждает это.

Марко Поло

Год: 2014-2016.

Страна: США.

Создатель: Джон Фуско.

В главных ролях: Лоренцо Рикельми, Бенедикт Вонг, Джоан Чень.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 8.

Фото Кадр из сериала «Марко Поло»

Еще один проект стримингового гиганта Netflix. Он во многом повторяет сюжет «Сегуна»: белый европейский путешественник попадает в экзотическую страну и оказывается втянутым в опасную политическую интригу. Речь идет о реальном историческом персонаже Марко Поло, которого отец отдает монгольскому правителю в обмен на право торговли на Шелковом пути. Вскоре Поло (Лоренцо Рикельми) входит в ближайшую свиту Хубилай-хана (Бенедикт Вонг), знаменитого правителя Монголии и внука Чингисхана.

Как и многие царства в разные периоды, могущественная Монгольская империя в сериале «Марко Поло» — это бурлящий котел интриг и сюжетных хитросплетений. Проект продлился два сезона и получил многочисленные положительные отзывы.

Викинги

Год: 2013-2020.

Страна: Ирландия, Канада.

Создатель: Майкл Херст.

В главных ролях: Трэвис Фиммел, Кэтрин Винник, Клайв Стэнден, Джессалин Гилсиг, Густаф Скарсгард.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.

Рейтинг IMDb: 8,5.

Фото Кадр из сериала «Викинги»

«Викинги» — это канадско-ирландский эпический сериал, который стал настоящим хитом и даже породил спин-офф. Жанр и стиль, а также баланс драмы и экшена — вот что сделало проект таким популярным во всем мире. В центре событий — викинг Рагнар Лодброк, который восстает, чтобы стать королем всех племен. А еще местные предания гласят, что он прямой потомок Одина, бога войны и воинов.

С каждым сезоном (всего их шесть) масштаб происходящих событий растет, а драма одного викинга превращается в эпическую летопись целой династии. Сериал сочетает реализм и мистические элементы: в нем есть провидцы, духовная связь поколений и даже призраки. Шоу получило восторженные отзывы и стало обладателем целой россыпи престижных наград.

Шесть летающих драконов

Год: 2015-2016.

Страна: Южная Корея.

Создатели: Син Кенсу, Ким Енхен, Пак Санъен.

В главных ролях: Ю Аин, Ким Менмин, Син Сеген, Бен Ехан, Юн Кюнсан, Чхон Ходжин.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,3.

Рейтинг IMDb: 8,8.

Фото Кадр из сериала «Шесть летающих драконов»

«Шесть летающих драконов» — это южнокорейский сериал, первый и единственный сезон которого насчитывает 50 часовых эпизодов. Это колоссальное историческое полотно. Драконы в названии лишь отсылают к средневековому корейскому тексту «Ода о драконах, летящих к небу». На самом деле под мистическими созданиями подразумеваются основатели государства Чосон, которое просуществовало шесть столетий.

Как и «Сегун», шоу представляет собой художественный пересказ реальных событий, в центре которых шесть исторических и вымышленных персонажей. Все они борются за власть. Это насыщенный политический сериал, в котором переплетаются судьбы десятков людей.

Королевство зомби

Год: 2019-2020.

Страна: Южная Корея.

Создатель: Ким Ынхи.

В главных ролях: Чу Джихун, Рю Сыннен.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 8,3.

Фото Кадр из сериала «Королевство зомби»

Да, вам не показалось, это исторический сериал про зомби — и в данном случае это не метафора и не аллегория. Зомби-апокалипсис происходит в средневековом государстве Чосон: в придворные интриги внезапно вмешиваются ожившие мертвецы. Впрочем, гулять они выходят только по ночам, а днем возвращаются в свои могилы. Эта деталь продиктована южнокорейским фольклором.

Производством сериала занимался Netflix. Изначально стриминговый гигант планировал выпустить только один сезон, но шоу стартовало настолько успешно (94% свежести на Rotten Tomatoes), что в итоге было продлено на второй. Зрителей привлекло необычное сочетание зомби-апокалипсиса и костюмной исторической драмы, а также глубокое погружение в специфику исторической эпохи.

Варвары

Год: 2020.

Страна: Германия.

Создатели: Арне Нольтинг, Ян Мартин Шарф, Андреас Хэкманн.

В главных ролях: Лоуренс Рупп, Жанна Гурсо, Давид Шюттер, Гаэтано Ароника, Никки фон Темпельхофф.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,7.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из сериала «Варвары»

Переместимся с Востока на Запад, а точнее — в земли древних германцев в начале I века н. э. В этот момент здесь живет Арминий — знаменитый древнегерманский вождь, который нанес сокрушительное поражение римлянам. Сегодня это событие известно как битва в Тевтобургском лесу. Оно не позволило распространиться римской экспансии и стало одним из ключевых в борьбе германских племен с захватчиками.

Сериал фокусируется на предпосылках этого сражения, а также показывает саму битву, которая выступает как бы кульминацией всего шоу. В центре истории уже упомянутый Арминий, которого еще ребенком отправили в Рим в качестве заложника. Вернувшись на родину римским офицером, он вынужден выбирать между семьей и верностью Риму.

Черные паруса

Год: 2014-2017.

Страна: США, ЮАР.

Создатели: Джонатан Е. Стейнберг, Роберт Ливайн.

В главных ролях: Тоби Стивенс, Ханна Нью, Люк Арнольд, Джессика Паркер Кеннеди, Том Хоппер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 8,2.

Фото Кадр из сериала «Черные паруса»

В первых сериях «Сегуна» выясняется, что Джон Блэкторн на самом деле высадился на берег Японии не выстраивать дипломатические отношения. Его тайная миссия — разграбить португальские корабли и обратить население из католицизма в протестантизм. Многие герои «Сегуна» справедливо называют Джона пиратом, но какими бы ни были его морские подвиги, зрителям их увидеть не удалось. Восполнить этот недостаток можно сериалом «Черные паруса». Это приквел классического пиратского романа Роберта Луиса Стивенсона «Остров сокровищ» с теми же персонажами.

В сериале показывают «золотой век» пиратства в Карибском море. Главные герои — угрюмый капитан Флинт, который охотится за сокровищами, и Элеонор Гатри — дочь местного британского чиновника, которая промышляет скупкой краденого. Они стремятся заполучить независимость своей пиратской базы на острове Нью-Провиденс. Для этого героям нужно захватить испанский галеон, который называют «денежным кораблем».

Дом ниндзя

Год: 2024.

Страна: Япония.

Создатель: Дэйв Бойл.

В главных ролях: Кэнто Каку, Есукэ Эгути, Таэ Кимура, Кэнго Кора, Адзю Макита.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из сериала «Дом ниндзя»

Не совсем историческая драма, но с такой же эпичной атмосферой. Действие происходит в альтернативной версии современной Японии и рассказывает историю семьи Тавара, которая на протяжении веков чтит древние традиции шиноби (наемных убийц, ниндзя — Прим. ред.). После гибели старшего сына на одном из важных заданий они решают стать обычными японцами, отказаться от опасного образа жизни. Но размеренному укладу не суждено продлиться долго.

Сериал от Netflix вышел в этом году и получил высокие оценки критиков и зрителей. Создатель сериала Дэйв Бойл в одном из интервью рассказывал, что однажды он задумался: а что, если бы в Японии еще с 1600-х годов действовал клан ниндзя? Какими бы были их потомки? Как они следовали бы древнейшим традициями в современном мире? Он попытался ответить на эти вопросы, совместив семейную драму, детектив и самурайский экшен. Шоу идеально подходит для запойного просмотра.

Становление Елизаветы

Год: 2022.

Страна: Великобритания.

Создатель: Аня Рейсс.

В главных ролях: Алисия фон Риттберг, Том Каллен, Ромола Гарай, Джессика Рэйн, Лео Билл.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,4.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из сериала «Становление Елизаветы»

Когда во втором эпизоде «Сегуна» Джон Блэкторн называет по имени английскую королеву, трудно сдержать улыбку — особенно если вы знаете историю. Конечно, Елизавета I была мудрой и заботливой, как утверждает Блэкторн, но она все-таки продукт своего времени — жесткая, сильная и волевая женщина. Ее путь к трону отнюдь не был выстлан лепестками роз. А правила она, между прочим, 44 года!

Восьмисерийный сериал рассказывает о жизни Елизаветы до коронации. Ее отец, Генрих VIII, умирает и оставляет монархию без наследника. Шаткое положение Елизаветы усугубляет не столько то, что она женщина, сколько то, что она дочь печально известной Анны Болейн. Шоу придется по душе всем любителям извилистых политических сюжетов.

Последнее королевство

Год: 2015-2022

Страна: Великобритания.

Создатель: Стефен Бутчард.

В главных ролях: Александр Дреймон, Элиза Баттеруорт, Арнас Федаравичус, Марк Роули, Эмили Кокс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 8,5.

Фото Кадр из сериала «Последнее королевство»

«Последнее королевство» во многом напоминает «Сегуна». В центре сюжета — реальный король Альфред Великий. Он сражается с иностранными моряками, вторгшимися на его территорию, и одновременно отбивается от феодальных английских правителей, соперничающих за трон. Звучит знакомо, не правда ли? Шоу по-настоящему раскрылось во всю мощь, когда после второго сезона его приобрел Netflix.

В проекте есть мрачный средневековый экшен, бои на мечах, политические интриги, сложные отношения между персонажами. Сериал основан на популярной серии книг Бернарда Корнуэлла и получил высокие оценки — рейтинг свежести на Rotten Tomatoes до сих пор удерживается на 93%. Если вы ищите что-то похожее на «Сегуна», то это идеальный вариант.