10 комедий на любой вкус. Они точно поднимут настроение
В этой подборке мы собрали для вас 10 фильмов, которые гарантированно поднимут настроение. От забавных комедийных ситуаций до смешных приключений, каждый фильм в этом списке обладает своим уникальным чарующим юмором. Приготовьтесь окунуться в веселый и бесконечно забавный мир комедийного кино.
«Мальчишник в Вегасе» (2009)
Эта эксцентричная комедия повествует о четырех друзьях, чья ночь во время мальчишника в Лас-Вегасе заканчивается потерей памяти. В фильме много непристойного юмора и шуток на грани, однако он входит чуть не в каждый топ комедий.
«Реальные упыри» (2014)
Это забавный псевдодокументальный фильм (мокьюментари), который погружает зрителей в жизнь группы вампиров, проживающих в Веллингтоне, Новая Зеландия. Необычная комедия, получившая впоследствии отдельный сериал.
«Мачо и Ботан» (2012)
В этой остросюжетной комедии, снятой с участием Ченнинга Татума и Джона Хилла, два работающих под прикрытием полицейских отправляются в старшую школу.
«Большой Лебовски» (1998)
Эта культовая лента рассказывает историю Чувака, который оказывается втянутым в забавные и неожиданные события. Фильм наполнен запоминающимися фразами и персонажами и давно разлетелся на мемы и цитаты.
«SuperПерцы» (2007)
Трое старшеклассников пытаются достать алкоголь для вечеринки. Фильм полон грубого юмора, но в то же время удивительно милый. Он рассказывает о сложностях подросткового возраста, первых любовных переживаниях и дружбе, которая может пройти через испытания временем.
«Дрянные девчонки» (2004)
Комедия рассказывает историю Кэйди Хэрон, новенькой в школе, которая попадает в популярную компанию. Фильм полон острого социального комментария и культовых цитат.
«Невыносимая тяжесть огромного таланта» (2022)
Эта комедийная экшн-драма в главной роли с Николасом Кейджем, играющим вымышленную версию самого себя, которая получает приглашение на вечеринку миллиардера-фаната. Фильм удивит зрителя своей оригинальностью, глубиной и неожиданными поворотами сюжета.
«7 дней в аду» (2015)
Это мокьюментари рассказывает вымышленную историю теннисного матча между двумя звездными соперниками. Фильм полон абсурдного юмора и является остроумной пародией на пафосный теннисный мир.
«Горе-творец» (2017)
Эта биографическая комедийная драма Джеймса Франко рассказывает историю создания культового фильма «Комната», «худшего фильма в истории кино». Фильм о том, что даже в самых неудачных моментах может быть красота и что настоящий талант часто рождается из самых непредсказуемых историй.
«День сурка» (1993)
Эта романтическая комедия рассказывает историю Фила Коннорса, метеоролога, который оказывается застрявшим в одном и том же дне, который повторяется снова и снова. Фильм не только смешит, но и напоминает о ценности каждого прожитого дня.