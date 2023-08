Лучшие работы режиссера и актера Тайки Вайтити

Ко дню рождения режиссера Тайки Вайтити рассмотрим главные фильмы в карьере этого, как он сам себя однажды назвал, «полинезийского еврея». Тем более что среди них встречаются совершенно разные жанры: псевдодокументальные комедии, студийные блокбастеры и трагичные высказывания об ужасах нацизма, обернутые в комедию и показанные глазами ребенка внутри государства.

Кто такой Тайка Вайтити

16 августа 1975 года в маленьком новозеландском поселении под названием Раукокоре родился Тайка Дэвид Коэн, он же режиссер, сценарист, актер, обладатель премии «Оскар», бессмертный вампир Виаго.

Фото Global Look Press

Интересно, что подающий надежды парень, в котором смешались корни маори, русских евреев и ирландцев, изначально использовал отцовскую фамилию Вайтити лишь в сфере изобразительных искусств, а в кино пытался реализоваться под фамилией матери — и только после успеха короткометражек полностью от нее отказался. Одна из таких, под названием «Две машины, одна ночь», принесла ему номинацию на премию «Оскар» в категории лучший короткометражный фильм 2005 года.

В 2007 году был ограниченный релиз в США его первого полнометражного фильма — романтической комедии «Орел против Акулы». Затем прошла премьера второй полнометражной ленты, «Мальчик», на кинофестивале «Сандэнс» — но слава пришла к новозеландскому уже не мальчику, но мужу в 2014 году, когда в широкий прокат вышла одна из лучших комедий 2010-х «Реальные упыри», впоследствии породившая целую киносериальную вселенную.

Реальные упыри

В 2014 году на экраны вышел фильм «Реальные упыри» (в оригинале — What We Do in the Shadows), сделавший новозеландца мировой знаменитостью. Он основан на короткометражке 2005 года и снят по сценарию, который Тайка написал вместе с другом Джемейном Клементом, работавшим с ним вместе еще во времена комедийного дуэта The Humourbeasts (оба исполнили роли центральных персонажей: вампиров Виаго и Владислава).

Фото Кадр из фильма «Реальные упыри»

Фильм представляет собой мокьюментари (псевдодокументальное кино) о четырех новозеландских вампирах, живущих в современном Веллингтоне: Виаго, Диконе, Владиславе — тот самый граф Дракула — и Петире, вампире возрастом восемь тысяч лет, в отличие от соседей не похожем на человека и спящем в каменном гробу. Они вынуждены скрываться от солнечного света, а по ночам вести странную жизнь, пытаясь заманить жертв к себе в особняк. За счет сьемки, пародирующей документальную, зритель фактически оказывается внутри приключений комичных вампиров и их окружения.

Пожалуй, нет смысла подробно рассказывать дальнейшие сюжетные перипетии. При просмотре зритель познакомится не только с главными героями, которые, побывав во всех частях Земли, осели в далекой Новой Зеландии, но и увидит местную общину оборотней, а также других потусторонних существ, населяющих острова. И даже побывает на их вечеринке. Ну и, конечно же, авторы доверят нам тайное знание. Мы узнаем, какого зверя боится даже легендарный кровопийца граф Дракула, он же, как его называют в фильме, «Владислав тыкающий», навечно оставшийся в образе 16-летнего парня.

Фото Кадр из фильма «Реальные упыри»

В 2018 году на основе вселенной «Реальных упырей» вышел сериал «Паранормальный Веллингтон», рассказывающий о похождениях незадачливых полицейских, которые ввязываются в дела потусторонних жителей Новой Зеландии. Было снято четыре сезона, и в 2022 году проект закрылся.

С 2019 года соавтор оригинального фильма Джемейн Клемент занимается адаптацией «Реальных упырей» для ТВ, которая называется «Чем мы заняты в тени». У сериала уже вышло шесть сезонов: на этот раз сюжет крутится вокруг трех вампиров, живущих на Статен-Айленде в Нью-Йорке, но в эпизодах в качестве камео появятся те самые вампиры, которых нас заставил полюбить Тайка Вайтити.

«Кролик Джоджо»

В 2011 году Тайка после знакомства с книгой Кристин Лененс «Птица в клетке», о которой ему рассказала мать, решил написать сценарий киноадаптации произведения. Позднее сценарий переписывался, ведь Вайтити он показался слишком мрачным, а потом и вовсе попал в черный список лучших сценариев. И лишь спустя пять лет студия Fox Searchlight Pictures заинтересовалась творением новозеландца.

Фото Кадр из фильма «Кролик Джоджо»

Киноадаптация получила название «Кролик Джоджо», а к съемкам приступили в 2018 году. Сюжет «Джоджо» рассказывает о десятилетнем немецком мальчике по имени Йоханнес Бетцлер. Он живет в Германии времен Третьего рейха и под давлением пропаганды увлекается идеями национал-социализма настолько, что в воображаемые друзья выбрал себе Адольфа Гитлера (это еще одна запоминающаяся роль Вайтити).

Несмотря на фанатичный образ, юный Йоханнес на самом деле оказывается обычным напуганным мальчиком, а прозвище Кролик Джоджо получает от старших ребят в лагере гитлерюгенда после того, как отказывается убивать маленького кролика. Там же он получает травму и шрамы, после того как в попытках реабилитироваться подрывается на гранате, которую сам и кинул. Но это не главное испытание юного Бетцлера: дома он узнает, что его мать укрывает у себя еврейскую девочку.

Фото Кадр из фильма «Кролик Джоджо»

Одна из самых ужасных страниц истории в ленте Вайтити выглядит как яркая фантасмагория, что не умаляет всего трагизма происходящего. Ведь в ходе нее молодой Джоджо теряет самое дорогое, а вся цветастость происходящего обуславливается воображением ребенка — главного героя, который ревностно оберегается от ужасов мира высокодуховной матерью (хотя при этом она сама рискует и не может смириться с происходящим вокруг).

«Кролик Джоджо» наполнен хлестким юмором Вайтити, он не стесняется быть причудливым, но при этом зритель понимает, что за декорациями «фильма Уэса Андерсона» скрывается «Великий диктатор» Чарли Чаплина.

Премьера ленты состоялась в сентябре 2019 года на кинофестивале в Торонто, а в широкий прокат фильм был выпущен спустя месяц, 18 октября 2019-го.

«Кролик Джоджо» получил больше 14 наград и 52 номинации, среди которых «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.

«Тор: Рагнарек» от Marvel

От авторских проектов перейдем к масштабным киновселенным, где Тайка Вайтити тоже оставил свой след. Для Marvel новозеландец снял два фильма, оба из которых рассказывают историю Тора — супергероя, образ которого основан на одноименном боге скандинавского пантеона.

Фото Кадр из фильма «Тор: Рагнарек»

Фильмы о Торе всегда немного терялись на фоне сольников его коллег по команде «Мстителей», и не мудрено: не каждый сможет тягаться с харизмой Роберта Дауни — младшего или капустником третьей части «Капитана Америки». Но Вайтити сумел вдохнуть в историю о боге грома новую жизнь.

В 2017 году на экранах появился третий сольник громовержца под названием «Тор: Рагнарек», ставший дебютом Вайтити в Marvel. Авторы фильма наконец признают, что фильмы о Торе и сам герой смотрятся нелепо в огромном мире, созданном Marvel. Но именно это позволит им с такой легкостью жонглировать образами и высмеивать главного героя, при этом строя повествования вокруг его взаимодействия с зеленым приятелем, хорошо знакомым нам Халком. Присутствие Халка в фильмах о Торе позволило частично экранизировать сюжет комиксов «Планета Халка».

Фото Кадр из фильма «Тор: Рагнарек»

«Тор: Рагнарек» наполнен классическим юмором Вайтити и его эстетикой и напоминает скорее «Стражей Галактики», чем историю сурового владельца Мьельнира. Несерьезность фильма снижает ставки и развязывает руки создателям, которыми в своей веселой манере руководит герой нашей статьи.

В звездном составе фильма кроме завсегдатаев марвеловских фильмов засветились и Кейт Бланшетт, и Карл Урбан, и Энтони Хопкинс, и даже Джефф Голдблюм. Сам Тайка Вайтити, как всегда, не преминул поучаствовать в своем проекте в качестве актера и озвучил одного из спутников Тора — каменного пришельца по имени Корг.

Кроме Marvel Тайка Вайтити засветился и в далекой-далекой галактике, срежиссировав финальный эпизод первого сезона сериала «Мандалорец» и озвучив там дроида-убийцу IG-11.

Дальнейшие проекты

Для человека из городка с населением 141 человек Тайка Вайтити умудрился построить замечательную карьеру, конца которой все еще не видно: с 2021-го новозеландец занимается телесериалом «Псы резервации» о четырех подростках из числа коренных американцев, а в скором времени на экраны выходит следующая работа режиссера под названием «Следующий гол — победный». В фильме снялись Майкл Фассбендер и Элизабет Мосс, а сюжет расскажет историю тренера Томаса Ронгена, взявшего шефство над одной из самых слабых футбольных сборных мира — сборной Американского Самоа по футболу.

С проектами в рамках киновселенных у режиссера тоже все хорошо, ведь сейчас он вместе с Disney работает над неназванным фильмом по вселенной «Звездных войн». Также режиссер и сценарист разрабатывает экранизацию культового аниме «Акира». Похоже, включение журналом Time Вайтити в ежегодный список 100 самых влиятельных людей мира в 2022 году действительно заслуженно.

