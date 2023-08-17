Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:00

Киногероини, которые сведут с ума любого: 3 фильма с маниакальной девушкой-мечтой

Алиса Бондаренко
Киноман
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кадры из фильмов «Вечное сияние чистого разума», «500 дней лета», «Скотт Пилигрим против всех»
Фото Кадры из фильмов «Вечное сияние чистого разума», «500 дней лета», «Скотт Пилигрим против всех»

В современной массовой культуре существует множество типажей и архетипов: роковая женщина, милая девушка по соседству, несносный ребенок. Сегодня мы разберем один из таких типажей — manic pixie dream girl, в переводе с английского «маниакальная девушка-мечта«.

Автор определения — американский кино- и музыкальный критик Нейтан Рейбин, а сама формулировка появилась в его заметке о фильме «Элизабеттаун» в 2007 году. По сюжету, разбитый горем от смерти отца главный герой встречает в самолете девушку, с которой они оказываются родственными душами. Автор описывает героиню как эксцентричную девушку с нетипичными для женщин интересами, яркую и специфическую, сексуальность которой раскрывается не нарочито, а за счет нестандартных качеств.

Кадр из фильма «Элизабеттаун»
Фото Кадр из фильма «Элизабеттаун»

Как можно охарактеризовать героинь архетипа «девушка-мечта»?

  • Уникальная внешность и необычный стиль.
  • Непосредственность.
  • Интересы, несвойственные «обычным девушкам», иногда схожие с интересами главного героя.
  • Иррациональная тяга к «основному герою» произведения.


Сам образ и его появление в массовой культуре стали одной из визитных карточек кино на стыке XX и XXI века, хотя, по мнению многих критиков, появился гораздо раньше: например, роль Одри Хепберн в киноленте «Завтрак у Тиффани» по многим критериям подпадает под описание чудной девушки-мечты.

Сериалы про любовь: что посмотреть за&nbsp;вечер. 5 сериалов про отношения, которые можно посмотреть за пару вечеров

Несмотря на яркие черты, непосредственность и открытость, типаж manic pixie dream girl часто подвергается критике за счет плоского изображения персонажа и использования женской героини как мотиватора, подталкивающего главного героя-мужчину к личностному росту и преодолению трудностей. Это делает подобные образы плоскими и в некоторых случаях низводит их до уровня сюжетных функций.

Кадр из фильма «Завтрак у Тиффани»
Фото Кадр из фильма «Завтрак у Тиффани»

Со временем образ подвергался все большей и большей критике, да и сам автор термина получил свою порцию недовольства, ведь его обвинили в сексизме. Справедливости ради стоит сказать, что формулировка получила широкое распространение без непосредственного участия Нейтана Рейбина, а сам он сказал, что тонкие и многогранные персонажи ни в коем случае не могут и не должны оцениваться в строгих критериях придуманного им термина.

Мини-сериалы на&nbsp;выходные: &laquo;Разрабы&raquo;. 5 увлекательных мини-сериалов на выходные

Разобравшись в том, кто такие девушки-мечты, давайте разберем основные примеры в кинематографе.

Клементина Кручински в «Вечном сиянии чистого разума»

В самом начале фильма главный герой во время поездки на поезде знакомится с яркой синеволосой девушкой по имени Клементина. В ходе общения они находят множество точек соприкосновения, причем далеко не духовных. Оказывается, они часто бывали в одних и тех же местах в одно и то же время. Эта встреча положит начало закрученной череде событий, зритель узнает о сложностях романа и поймет, что любовь невозможно просто так стереть из памяти, даже с помощью технологий.

Кадр из фильма «Вечное сияние чистого разума»
Фото Кадр из фильма «Вечное сияние чистого разума»

Образ героини, воплощенный на экране Кейт Уинслет, идеально ложится в образ чудачки из мечты. Яркие волосы, необычное поведение, притягательная манера общения прекрасно подходят под вышеописанные характеристики типажа. И конечно же, тяга к герою и переживания, заставляющие его стать лучше, изменить себя.

Да, фильм Мишеля Гондри запоминается и прекрасно говорит о любви, но давайте подумаем, не оказывается ли Клементина в некоторые моменты лишь функцией?

Забавный факт: одну из ролей в фильме исполнила Кирстен Данст, также сыгравшая в «Элизабеттауне», заметка о котором и дала жизнь термину manic pixie dream girl.

Лучшие молодежные сериалы: Девчонки из&nbsp;Дерри. Лучшие молодежные сериалы: 10 историй на любой вкус

Рамона Флауэрс в «Скотте Пилигриме против всех»

Следующая красавица с цветными волосами впервые появляется во сне главного героя и кардинально меняет его жизнь.

«Скотт Пилигрим против всех» — произведение с интересной судьбой. Снятый по культовому комиксу канадца Брайана Ли О'Мэлли фильм вышел в 2010 году и провалился в прокате. Но со временем лента получила признание и обрела культовый статус, как и образ Рамоны Флауэрс, и теперь по праву считается одной из лучших экранизаций комиксов.

Кадр из фильма «Скотт Пилигрим против всех»
Фото Кадр из фильма «Скотт Пилигрим против всех»

Сюжет фильма рассказывает историю 23-летнего канадского паренька, тяжело переживающего расставание с любовью всей жизни и находящегося «между работами». Главный герой играет в местной рок-группе, встречается со школьницей и снимает комнату вместе с другом. Но в какой-то момент в его жизни появляется она — доставщица Amazon c цветными волосами, меняющая их цвет раз в две недели. Скотт оказывается втянут в разборки со злыми бывшими девушки, но он сражается не только ради любви, но и ради себя.

Хоть сюжет комикса и фильма частично основан на жизни Брайна Ли О'Мэлли и его отношениях на тот момент с женой, тяжело не заметить классический для manic pixie dream girl сюжетный троп. Парнишка-бездельник меняется и проходит через преображение ради крутой девчонки с интересными увлечениями и классной внешностью.

Кадр из фильма «Скотт Пилигрим против всех»
Фото Кадр из фильма «Скотт Пилигрим против всех»

Интересный факт: режиссер фильма Эдгар Райт рассматривал идею смены концовки, которая бы заканчивала арку героя, но не совпадала по сюжету с оригиналом — что бы ждало Скотта в этом финале?

Саммер Финн в «500 дней лета»

Фильм рассказывает историю из жизни Тома Хэнсена в исполнении Джозефа Гордона-Левитта. Сюжет стартует с дня, когда в фирму по производству поздравительных открыток, где работает герой, устраивается новая сотрудница, уникальная и привлекательная девушка с голубыми глазами по имени Саммер.

Как выясняется позже, она, как и главный герой, любит музыку The Smiths, с каждой встречей они сближаются и в какой-то момент начинают встречаться. Только вот незадача, в отличие от Тома, Саммер не хочет серьезных отношений и не в восторге от звания его девушки.

История длится 500 дней и показывает все взлеты и падения в отношениях пары: счастливые дни чередуются с ссорами и расставаниями. А в концовке главный герой меняет свою профессию и наконец следует зову сердца.

Кадр из фильма «500 дней лета»
Фото Кадр из фильма «500 дней лета»

Во время выхода фильма многие трактовали образ Саммер как отрицательный, что оказывается в корне неверным, ведь зритель смотрит на историю с позиции главного героя, а все события ленты пропускаются через призму субъективности его восприятия. Героиня сразу заявляет о своих взглядах на отношения, в то время как Том идеализирует ее и влюбляется именно в образ.

После этой роли Зоуи Дешанель стала для многих олицетворением образа manic pixie dream girl. Этот типаж настолько пришелся ей к лицу, что актриса еще не раз воплощала его в кино. Самым ярким из таких воплощений стал сериал «Новенькая», по сюжету которого странная, но очаровательная девушка по имени Джесс переезжает в квартиру к трем одиноким парням.

Кадр из сериала «Новенькая»
Фото Кадр из сериала «Новенькая»

В 2023 году образ очаровательной чудачки все реже можно встретить в кино и сериалах. Со временем женские персонажи усложнялись, обрастали деталями и углублялись. Причиной тому стала не только закономерная эволюция сценарных ходов, но и общественный запрос. В современном мире почти не встретишь не только manic pixie dream girl, но и классическую «девушку в беде». Ведь даже пассии Бонда уже не просто украшение — некоторые из них способны дать отпор своим обидчикам, а другие стали ахиллесовой пятой одного из главных экранных сердцеедов.

Кадр из&nbsp;фильма &laquo;Малышка на&nbsp;миллион&raquo;. 5 фильмов о сильных и смелых женщинах в мужских профессиях

Пусть привлекательных чудачек все меньше, но они стали одним из уникальных символов эпохи и навсегда останутся в истории кино. Вспомните еще кого-нибудь?

Теперь у нас есть сообщество «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

Фильмы
12
2
Читайте также
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Форвард «Лады» Остап Сафин не отказывался от чешского гражданства
Родион Амиров ушел из жизни в 21 год
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гомоляко: подписание Джонсона и Ди, вратари «Магнитки»
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Шарипзянов оценивает зарплату Ткачева
Роман Ротенберг: хоккей 3х3, банкротство ИИХФ, новая арена СКА
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Владимир Ткачев вернулся в родной клуб
Корбэн Найт покидает «Авангард»
Петр Гуменник: Программа под песню Rammstein
Дэвис и Смолкин: произвольный танец под «Лебединое озеро»
Алина Загитова: Очень личный клип с танцем!
Мичков стал центрфорвардом
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лучшие работы режиссера и актера Тайки Вайтити
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости