Киногероини, которые сведут с ума любого: 3 фильма с маниакальной девушкой-мечтой

В современной массовой культуре существует множество типажей и архетипов: роковая женщина, милая девушка по соседству, несносный ребенок. Сегодня мы разберем один из таких типажей — manic pixie dream girl, в переводе с английского «маниакальная девушка-мечта«.

Автор определения — американский кино- и музыкальный критик Нейтан Рейбин, а сама формулировка появилась в его заметке о фильме «Элизабеттаун» в 2007 году. По сюжету, разбитый горем от смерти отца главный герой встречает в самолете девушку, с которой они оказываются родственными душами. Автор описывает героиню как эксцентричную девушку с нетипичными для женщин интересами, яркую и специфическую, сексуальность которой раскрывается не нарочито, а за счет нестандартных качеств.

Фото Кадр из фильма «Элизабеттаун»

Как можно охарактеризовать героинь архетипа «девушка-мечта»?

Уникальная внешность и необычный стиль.

Непосредственность.

Интересы, несвойственные «обычным девушкам», иногда схожие с интересами главного героя.

Иррациональная тяга к «основному герою» произведения.



Сам образ и его появление в массовой культуре стали одной из визитных карточек кино на стыке XX и XXI века, хотя, по мнению многих критиков, появился гораздо раньше: например, роль Одри Хепберн в киноленте «Завтрак у Тиффани» по многим критериям подпадает под описание чудной девушки-мечты.

Несмотря на яркие черты, непосредственность и открытость, типаж manic pixie dream girl часто подвергается критике за счет плоского изображения персонажа и использования женской героини как мотиватора, подталкивающего главного героя-мужчину к личностному росту и преодолению трудностей. Это делает подобные образы плоскими и в некоторых случаях низводит их до уровня сюжетных функций.

Фото Кадр из фильма «Завтрак у Тиффани»

Со временем образ подвергался все большей и большей критике, да и сам автор термина получил свою порцию недовольства, ведь его обвинили в сексизме. Справедливости ради стоит сказать, что формулировка получила широкое распространение без непосредственного участия Нейтана Рейбина, а сам он сказал, что тонкие и многогранные персонажи ни в коем случае не могут и не должны оцениваться в строгих критериях придуманного им термина.

Разобравшись в том, кто такие девушки-мечты, давайте разберем основные примеры в кинематографе.

Клементина Кручински в «Вечном сиянии чистого разума»

В самом начале фильма главный герой во время поездки на поезде знакомится с яркой синеволосой девушкой по имени Клементина. В ходе общения они находят множество точек соприкосновения, причем далеко не духовных. Оказывается, они часто бывали в одних и тех же местах в одно и то же время. Эта встреча положит начало закрученной череде событий, зритель узнает о сложностях романа и поймет, что любовь невозможно просто так стереть из памяти, даже с помощью технологий.

Фото Кадр из фильма «Вечное сияние чистого разума»

Образ героини, воплощенный на экране Кейт Уинслет, идеально ложится в образ чудачки из мечты. Яркие волосы, необычное поведение, притягательная манера общения прекрасно подходят под вышеописанные характеристики типажа. И конечно же, тяга к герою и переживания, заставляющие его стать лучше, изменить себя.

Да, фильм Мишеля Гондри запоминается и прекрасно говорит о любви, но давайте подумаем, не оказывается ли Клементина в некоторые моменты лишь функцией?

Забавный факт: одну из ролей в фильме исполнила Кирстен Данст, также сыгравшая в «Элизабеттауне», заметка о котором и дала жизнь термину manic pixie dream girl.

Рамона Флауэрс в «Скотте Пилигриме против всех»

Следующая красавица с цветными волосами впервые появляется во сне главного героя и кардинально меняет его жизнь.

«Скотт Пилигрим против всех» — произведение с интересной судьбой. Снятый по культовому комиксу канадца Брайана Ли О'Мэлли фильм вышел в 2010 году и провалился в прокате. Но со временем лента получила признание и обрела культовый статус, как и образ Рамоны Флауэрс, и теперь по праву считается одной из лучших экранизаций комиксов.

Фото Кадр из фильма «Скотт Пилигрим против всех»

Сюжет фильма рассказывает историю 23-летнего канадского паренька, тяжело переживающего расставание с любовью всей жизни и находящегося «между работами». Главный герой играет в местной рок-группе, встречается со школьницей и снимает комнату вместе с другом. Но в какой-то момент в его жизни появляется она — доставщица Amazon c цветными волосами, меняющая их цвет раз в две недели. Скотт оказывается втянут в разборки со злыми бывшими девушки, но он сражается не только ради любви, но и ради себя.

Хоть сюжет комикса и фильма частично основан на жизни Брайна Ли О'Мэлли и его отношениях на тот момент с женой, тяжело не заметить классический для manic pixie dream girl сюжетный троп. Парнишка-бездельник меняется и проходит через преображение ради крутой девчонки с интересными увлечениями и классной внешностью.

Фото Кадр из фильма «Скотт Пилигрим против всех»

Интересный факт: режиссер фильма Эдгар Райт рассматривал идею смены концовки, которая бы заканчивала арку героя, но не совпадала по сюжету с оригиналом — что бы ждало Скотта в этом финале?

Саммер Финн в «500 дней лета»

Фильм рассказывает историю из жизни Тома Хэнсена в исполнении Джозефа Гордона-Левитта. Сюжет стартует с дня, когда в фирму по производству поздравительных открыток, где работает герой, устраивается новая сотрудница, уникальная и привлекательная девушка с голубыми глазами по имени Саммер.

Как выясняется позже, она, как и главный герой, любит музыку The Smiths, с каждой встречей они сближаются и в какой-то момент начинают встречаться. Только вот незадача, в отличие от Тома, Саммер не хочет серьезных отношений и не в восторге от звания его девушки.

История длится 500 дней и показывает все взлеты и падения в отношениях пары: счастливые дни чередуются с ссорами и расставаниями. А в концовке главный герой меняет свою профессию и наконец следует зову сердца.

Фото Кадр из фильма «500 дней лета»

Во время выхода фильма многие трактовали образ Саммер как отрицательный, что оказывается в корне неверным, ведь зритель смотрит на историю с позиции главного героя, а все события ленты пропускаются через призму субъективности его восприятия. Героиня сразу заявляет о своих взглядах на отношения, в то время как Том идеализирует ее и влюбляется именно в образ.

После этой роли Зоуи Дешанель стала для многих олицетворением образа manic pixie dream girl. Этот типаж настолько пришелся ей к лицу, что актриса еще не раз воплощала его в кино. Самым ярким из таких воплощений стал сериал «Новенькая», по сюжету которого странная, но очаровательная девушка по имени Джесс переезжает в квартиру к трем одиноким парням.

Фото Кадр из сериала «Новенькая»

В 2023 году образ очаровательной чудачки все реже можно встретить в кино и сериалах. Со временем женские персонажи усложнялись, обрастали деталями и углублялись. Причиной тому стала не только закономерная эволюция сценарных ходов, но и общественный запрос. В современном мире почти не встретишь не только manic pixie dream girl, но и классическую «девушку в беде». Ведь даже пассии Бонда уже не просто украшение — некоторые из них способны дать отпор своим обидчикам, а другие стали ахиллесовой пятой одного из главных экранных сердцеедов.

Пусть привлекательных чудачек все меньше, но они стали одним из уникальных символов эпохи и навсегда останутся в истории кино. Вспомните еще кого-нибудь?

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