«Оппенгеймер» стал самой кассовой лентой о Второй мировой войне

«Барбенгеймер» продолжает устанавливать рекорды, и Кристофер Нолан не отстает от Греты Гервиг. Сборы байопика «Оппенгеймер» уже преодолели отметку в полмиллиарда долларов, что позволило ему стать самым кассовым проектом, действие которого происходит во время Второй мировой войны.

Любопытно, что Нолан побил собственный рекорд: предыдущим лидером рейтинга был его же «Дюнкерк». Кроме того, в обоих картинах снялся Киллиан Мерфи. На третьем месте расположилась драма Стивена Спилберга «Спасти рядового Райана» (Мэтт Дэймон, сыгравший того самого рядового Райана, засветился и в «Оппенгеймере»).

Также «Оппенгеймер» стал самым прибыльным релизом 2023 года среди фильмов со взрослым рейтингом «R» и быстрее других проектов студии Universal заработал 200 млн долларов в домашнем прокате.