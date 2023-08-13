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8 зарубежных актеров, снявшихся в российском кино

Татьяна Беленкова
Киножурналист
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Кадр из фильма «Выкрутасы»
Фото Кадр из фильма «Выкрутасы»
Кадр из фильма «Две женщины».
Фото Кадр из фильма «Две женщины».
Кадр из фильма «Выкрутасы»
Фото Кадр из фильма «Выкрутасы»
Кадр из фильма «Про любовь. Только для взрослых»
Фото Кадр из фильма «Про любовь. Только для взрослых»
Кадр из фильма «Сибирский цирюльник»
Фото Кадр из фильма «Сибирский цирюльник»
Кадр из фильма «С новым годом, мамы!»
Фото Кадр из фильма «С новым годом, мамы!»
Кадр из фильма «Курьер из Рая»
Фото Кадр из фильма «Курьер из Рая»
Кадр из фильма «Сталинград»
Фото Кадр из фильма «Сталинград»
Кадр из фильма «Есенин»
Фото Кадр из фильма «Есенин»
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Пока начинающие артисты со всего мира рвутся в Голливуд, уже состоявшиеся звезды открывают для себя новые горизонты. В сегодняшней подборке расскажем об известных зарубежных актерах, которые засветились в проектах российского производства.

Рэйф Файнс: «Две женщины»

Год: 2014

Режиссер: Вера Глаголева

Рейтинг Кинопоиска: 6.7

Рейтинг IMDb: 6.3

Фото Кадр из фильма «Две женщины».

Британский актер, дважды номинировавшийся на «Оскар» («Список Шиндлера», «Английский пациент»), всегда был неравнодушен к русской культуре, а в конце девяностых даже сыграл Евгения Онегина в картине, которую поставила его сестра Марта. Несколько лет спустя Файнс получил роль в экранизации пьесы Тургенева, съемками которой руководила Вера Глаголева. Ради фильма он даже освоил русский язык, хотя впоследствии все его реплики все равно были переозвучены из-за акцента. В совместном проекте России, Франции, Латвии и Великобритании также засветилась француженка Сильви Тестю («Жизнь в розовом цвете»).

Милла Йовович: «Выкрутасы»

Год: 2010

Режиссер: Леван Габриадзе

Рейтинг Кинопоиска: 6.3

Рейтинг IMDb: 5.9

Фото Кадр из фильма «Выкрутасы»

Голливудская звезда, знакомая зрителям по франшизе «Обитель зла», родилась в СССР: ее мать — актриса Галина Логинова («Много шума из ничего»). В итоге обе появились в романтической комедии о том, как скромный школьный учитель (в исполнении Константина Хабенского) приезжает покорять Москву, надеясь опубликовать свою рукопись, а вместо этого встречает девушку мечты, которая ради него бросает жениха (его сыграл Иван Ургант). Йовович самостоятельно озвучила свою роль на русском языке и даже спела песню «Свадьба».

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Ален Делон: «С новым годом, мамы!»

Год: 2012

Режиссер: Сарик Андреасян, Артем Аксененко и другие

Рейтинг Кинопоиска: 6.3

Рейтинг IMDb: 6.3

Фото Кадр из фильма «С новым годом, мамы!»

Продолжение ленты «Мамы» состоит из пяти новелл, действие которых разворачивается в канун Нового года. В одной из них Ирина Розанова предстает в образе преподавательницы французского языка, которой сын (его сыграл Павел Воля) дарит поездку в Париж. И, разумеется, по счастливой случайности героиня встречает там своего кумира! Легенда французского кино Ален Делон сыграл самого себя. Позже режиссер новеллы «Увидеть Париж и...» Сарик Андреасян отмечал профессионализм и скромность актера.

Томас Кречман: «Сталинград»

Год: 2013

Режиссер: Федор Бондарчук

Рейтинг Кинопоиска: 5.7

Рейтинг IMDb: 5.7

Фото Кадр из фильма «Сталинград»

Изначально в фильм об обороне одного стратегически важного здания в ходе Сталинградской битвы пригласили Тиля Швайгера («Достучаться до небес»), однако актер отказался, объяснив это нежеланием играть нациста. В итоге роль отошла Томасу Кречману («Кинг Конг»). Любопытно, что еще в начале девяностых он снялся в немецкой ленте «Сталинград». Картина с таким названием есть и в фильмографии Федора Бондарчука: режиссер засветился в военной драме Юрия Озерова, созданной при участии СССР, США, Чехословакии и ГДР.

Джулия Ормонд: «Сибирский цирюльник»

Год: 1998

Режиссер: Никита Михалков

Рейтинг Кинопоиска: 7.8

Рейтинг IMDb: 7.7

Фото Кадр из фильма «Сибирский цирюльник»

Вообще-то в исторической драме Никиты Михалкова снялась целая россыпь зарубежных звезд: ирландец Ричард Харрис («Гладиатор», «Гарри Поттер»), поляк Даниэль Ольбрыхский («Турецкий гамбит»), англичанин Роберт Харди («Гарри Поттер») и другие. Но больше других зрителям запомнилась британка французского происхождения Джулия Ормонд, исполнившая роль авантюристки Джейн. «Сибирский цирюльник» стал для нее не первым проектом о России: до этого она играла в таких фильмах, как «Екатерина Великая» и «Сталин».

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Дэнни Трехо: «Курьер из «Рая»

Год: 2013

Режиссер: Михаил Хлебородов

Рейтинг Кинопоиска: 5.9

Рейтинг IMDb: 5.4

Фото Кадр из фильма «Курьер из Рая»

Мало кто знает, что одной из первых киноработ будущей звезды были съемки в боевике «Поезд-беглец», который поставил Андрей Кончаловский: изначально Трехо пригласили в качестве тренера по боксу, но режиссер предложил ему небольшую партию. Годы спустя актер появился в эпизоде криминальной комедии о столичном полицейском, который отправляется в российскую глубинку на помощь другу. Главные роли в «Курьере из «Рая» исполнили Евгений Ткачук, Елизавета Боярская, Гоша Куценко, Дмитрий Дюжев и другие.

Шон Янг: «Есенин»

Год: 2005

Режиссер: Игорь Зайцев

Рейтинг Кинопоиска: 7.9

Рейтинг IMDb: 6.8

Фото Кадр из фильма «Есенин»

Одной из официальных жен великого русского поэта стала американская танцовщица Айседора Дункан. Она была гораздо старше Есенина и едва говорила по-русски, в то время как он не владел английским. В популярном российском сериале роль Дункан исполнила Шон Янг, которая прославилась благодаря культовой научно-фантастической ленте Ридли Скотта «Бегущий по лезвию». Вместе с Сергеем Безруковым они воплотили на экране одну из самых ярких и скандальных пар той эпохи.

Джон Малкович: «Про любовь. Только для взрослых»

Год: 2017

Режиссер: Анна Меликян, Наташа Меркулова и другие

Рейтинг Кинопоиска: 6.7

Рейтинг IMDb: 6.1

Фото Кадр из фильма «Про любовь. Только для взрослых»

Действие киноальманаха разворачивается в летней Москве, где пересекаются пути самых разных персонажей. Одного из них и сыграл двукратный номинант на премию «Оскар» Джон Малкович, известный по фильмам «Воздушная тюрьма», «Жанна д'Арк» и «Подмена». Его экранной партнершей стала литовская актриса Ингеборга Дапкунайте, однако это не первый их совместный проект: помимо нескольких театральных постановок, оба засветились в хорроре «Тень вампира» и военной драме «По этапу».

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