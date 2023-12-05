8 захватывающих шпионских фильмов

На минувшей неделе стартовал новый сезон «Медленных лошадей». Сериал с Гари Олдманом в главной роли повествует об особом отделе британской разведки, куда для скучной бумажной работы ссылают провинившихся агентов. Однако даже там герои оказываются втянутыми в опасные шпионские авантюры. Финал ожидается лишь 29 декабря, а пока собрали несколько полнометражных картин для любителей жанра.

Шпион, выйди вон!

Год: 2011.

Страна: Великобритания, Франция, Германия, США.

Режиссер: Томас Альфредсон.

В главных ролях: Гари Олдман, Колин Ферт, Том Харди, Джон Херт, Тоби Джонс, Марк Стронг, Бенедикт Камбербэтч.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,6.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «Шпион, выйди вон!»

Детективный триллер «Шпион, выйди вон!» основан на одноименном романе английского писателя Джона Ле Карре, специализирующегося на шпионских историях. Действие фильма разворачивается в 1970-х, когда британская разведка начинает подозревать, что в их ряды просочился «крот», работающий на СССР. Стоит отметить, что, в отличие от многих зарубежных проектов, здесь советских граждан сыграли российские актеры: в кадре засветились Константин Хабенский и Светлана Ходченкова.

В активе ленты — три номинации на «Оскар» (одна из них досталась Гари Олдману), две премии BAFTA (в том числе в категории «Лучший британский фильм»), две премии Европейской киноакадемии. Кроме того, «Шпион, выйди вон!» участвовал в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля.

Операция «Арго»

Год: 2012.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Бен Аффлек.

В главных ролях: Бен Аффлек, Брайан Крэнстон, Алан Аркин, Джон Гудман, Виктор Гарбер, Тейт Донован.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Операция «Арго»

Третий полнометражный фильм в режиссерской карьере Бена Аффлека основан на реальных событиях. Речь идет о тайной операции «Канадская хитрость»: 4 ноября 1979 года исламисты взяли в заложники 52 сотрудника американского посольства в Тегеране, однако во время штурма шестерым дипломатам удалось сбежать — их приютил канадский посол. Чтобы вывезти из Ирана своих граждан, ЦРУ разработало дерзкий план, по которому чиновников предполагалось выдать за членов съемочной группы голливудского блокбастера.

«Операция «Арго» получила три «Оскара» (в том числе в категории «Лучший фильм»), два «Золотых глобуса», три премии Британской академии, премию Гильдии актеров, а также французский «Сезар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Шпионский мост

Год: 2015.

Страна: США, Германия, Индия.

Режиссер: Стивен Спилберг.

В главных ролях: Том Хэнкс, Марк Райлэнс, Эми Райан, Алан Алда, Остин Стоуэлл, Джесси Племонс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.

Рейтинг IMDb: 7,6.

Фото Кадр из фильма «Шпионский мост»

Еще одну запутанную историю, произошедшую на самом деле, перенес на экраны сам Стивен Спилберг. Историческая драма «Шпионский мост» повествует об адвокате Джеймсе Доноване, которому в 1950-х поручили защищать в суде художника Рудольфа Абеля, арестованного по подозрению в шпионаже в пользу СССР. В то же самое время американского летчика Гэри Пауэрса, сбитого над Екатеринбургом, отправляют в советскую тюрьму — и теперь Доновану предстоит организовать обмен.

Британца Марка Райлэнса, исполнившего роль советского разведчика-нелегала, отметили «Оскаром» и премией BAFTA, а фильм получил «Сатурн» в категории «Лучший триллер».

Агенты А.Н.К.Л.

Год: 2015.

Страна: США, Великобритания.

Режиссер: Гай Ричи.

В главных ролях: Генри Кавилл, Арми Хаммер, Алисия Викандер, Элизабет Дебики, Хью Грант.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Агенты А.Н.К.Л.»

Комедийный боевик Гая Ричи тоже посвящен эпохе холодной войны. Главные герои — агент ЦРУ Наполеон Соло (Генри Кавилл) и сотрудник КГБ Илья Курякин (Арми Хаммер), которым предстоит отложить вражду и объединиться, чтобы остановить международную преступную организацию. На кону — судьба всего мира, ведь преступники разрабатывают и распространяют опасные ядерные технологии.

Интересно, что на роль Наполеона рассматривался целый пул именитых актеров: Райан Гослинг, Юэн МакГрегор, Роберт Паттинсон, Мэтт Дэймон, Кристиан Бэйл, Майкл Фассбендер, Брэдли Купер, Леонардо Ди Каприо, Крис Пайн и Райан Рейнольдс. А вот получивший ее Генри Кавилл изначально пробовался на роль Ильи.

Kingsman: Секретная служба

Год: 2015.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Мэттью Вон.

В главных ролях: Тэрон Эджертон, Колин Ферт, Марк Стронг, Сэмюэл Л. Джексон, София Бутелла.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Kingsman: Секретная служба»

Картина «Kingsman: Секретная служба» положила начало успешной шпионской франшизе. Первая часть рассказывает о том, как парень по прозвищу Эггси, попусту растрачивающий потенциал, получает возможность стать членом тайной организации, агенты которой действуют по всему миру. Центрального персонажа сыграл Тэрон Эджертон, а его наставника — Колин Ферт.

В сиквеле, который вышел на экраны в 2017 году с подзаголовком «Золотое кольцо», агенты Kingsman объединяются с аналогичной американской службой Statesman, чтобы найти того, кто совершил атаку на их штаб-квартиру. Тогда к касту проекта присоединились Холли Берри, Педро Паскаль, Ченнинг Татум, Джефф Бриджес и Джулианна Мур, а также сэр Элтон Джон в роли самого себя.

В 2021-м Мэттью Вон презентовал приквел «King's Man: Начало». Фильм переносит зрителей в 1914 год и повествует о зарождении секретной службы Kingsman. В этой части появляются такие исторические личности, как Григорий Распутин, королева Виктория, эрцгерцог Франц Фердинанд и его убийца Гаврило Принцип, шпионка Мата Хари, князь Феликс Юсупов и многие другие.

Антропоид

Год: 2016.

Страна: Великобритания, Франция, США, Чехия.

Режиссер: Шон Эллис.

В главных ролях: Джейми Дорнан, Киллиан Мерфи, Шарлотта Ле Бон, Анна Гейслерова, Гарри Ллойд, Тоби Джонс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Антропоид»

Еще одна историческая драма, основанная на реальных событиях, повествует о совместной операции британских спецслужб и чешского подполья под кодовым названием «Антропоид», которую провели в мае 1942 году. Ее целью была ликвидация Рейнхарда Гейдриха — начальника Главного управления имперской безопасности и третьего лица Рейха по прозвищу Пражский Мясник.

Для большей исторической точности фильм действительно снимали в Праге. Ранее эту истории уже переносили на экран в таких художественных лентах, как «Палачи тоже умирают» (1943), «Покушение» (1964) и «Операция «Восход» (1975).

Операция «Финал»

Год: 2018.

Страна: США.

Режиссер: Крис Вайц.

В главных ролях: Оскар Айзек, Бен Кингсли, Мелани Лоран, Лиор Раз, Ник Кролл, Майкл Аронов.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,6.

Рейтинг IMDb: 6,6.

Фото Кадр из фильма «Операция «Финал»

Картина «Операция «Финал» посвящена деятельности израильской разведки. В 1960 году агенты «Моссада» выследили Адольфа Эйхмана: архитектора Холокоста похитили в Буэнос-Айресе и вывезли в Иерусалим, где его передали полиции и отправили под суд.

Нацистского преступника сыграл оскароносный Бен Кингсли («Список Шиндлера», «Остров проклятых»), а захватившего его разведчика Питера Малкина — Оскар Айзек («Дюна», «Лунный рыцарь»).

Черный клановец

Год: 2018.

Страна: США, Китай.

Режиссер: Спайк Ли.

В главных ролях: Джон Дэвид Вашингтон, Адам Драйвер, Лора Хэрриер, Тофер Грэйс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из фильма «Черный клановец»

Секретные операции по плечу не только высококлассным шпионам, но и простым полицейским. Главный герой «Черного клановца» — детектив Рон Сталворт, который только поступил на службу. Однажды он звонит в местное отделение Ку-клукс-клана, и его неожиданно приглашают на собеседование. Только вот темнокожий парень не может отправиться в логово расистской организации, и вместо Рона туда внедряется его напарник — еврей Флип Циммерман.

В основу черной комедии Спайка Ли легла книга самого Рона Сталворта. Да, эта история тоже произошла на самом деле — в конце 1970-х в американском штате Колорадо. Фильм получил "Гран-при" и приз христианского жюри Каннского кинофестиваля, а также «Оскар» и BAFTA в категории «Лучший адаптированный сценарий».