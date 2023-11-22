От «Чужого» до «Марсианина»: 10 главных фильмов Ридли Скотта

22 ноября в мировой прокат выходит «Наполеон» — новая работа британского режиссера и продюсера Ридли Скотта. Уже за первый полнометражный фильм «Дуэлянты» он получил приз Каннского кинофестиваля за лучший дебют. Несмотря на несколько номинаций, Скотт до сих пор не выиграл «Оскар», но в его активе имеются несколько «Сатурнов», «Эмми», BAFTA и других наград.

Среди проектов, в создании которых Скотт поучаствовал в качестве продюсера, — научно-фантастическая лента «Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнева, сериал «Табу» с Томом Харди, а также киносага Кеннета Браны об Эркюле Пуаро («Убийство в «Восточном экспрессе»», «Смерть на Ниле», «Призраки в Венеции»).

Однако сегодня вспомним главные режиссерские достижения сэра Ридли Скотта. Кстати, на следующей неделе кинематографист отметит свой день рождения: 30 ноября ему исполнится 86 лет, но он и не думает останавливаться на достигнутом. Впереди — сиквел «Гладиатора», сериал по вселенной «Бегущего по лезвию» и многое другое.

Гладиатор

Год: 2000.

Страна: США, Великобритания, Мальта, Марокко.

В главных ролях: Рассел Кроу, Хоакин Феникс, Конни Нильсен, Джимон Хонсу.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,6.

Рейтинг IMDb: 8,5.

Фото Кадр из фильма «Гладиатор»

После череды проектов, получивших неоднозначные отзывы, «Гладиатор» стал настоящим триумфом Ридли Скотта. История древнеримского полководца Максимуса завоевала пять «Оскаров», в том числе в категориях «Лучший фильм» и «Лучшая мужская роль» (Рассел Кроу).

В номинации «Лучший режиссер» Ридли Скотта обошел Стивен Содерберг с криминальным триллером «Траффик». Без заветной статуэтки остался и Хоакин Феникс, сыгравший императора Коммода.

Этим летом началась работа над сиквелом «Гладиатора». Главные роли в нем исполнят Пол Мескал («Нормальные люди»), Педро Паскаль («Одни из нас») и Джозеф Куинн («Очень странные дела»), а также актеры из оригинальной картины — Конни Нильсен (Луцилла, сестра Коммода) и Дерек Джекоби (сенатор Гракх). Премьера запланирована на ноябрь 2024 года.

Чужой

Год: 1979.

Страна: Великобритания, США.

В главных ролях: Сигурни Уивер, Том Скеррит, Иэн Холм, Джон Херт.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.

Рейтинг IMDb: 8,5.

Фото Кадр из фильма «Чужой»

Научно-фантастическая лента «Чужой» повествует об экипаже космического корабля «Ностромо», который отправляется на поиски источника неизвестного радиосигнала. Фильм сделал звездой Сигурни Уивер: изначально ее героиня Рипли должна была быть мужчиной, однако продюсеры решили, что женщина в качестве центрального персонажа поможет «Чужому» выделиться на фоне других подобных проектов.

Картина выиграла «Оскар» за лучшие визуальные эффекты, две премии Британской академии за саундтрек и работу художника-постановщика, а также три «Сатурна», в том числе за лучшую режиссуру. Впоследствии «Чужой» обзавелся несколькими сиквелами и приквелами.

Следующим летом в прокат выйдет очередная часть франшизы с подзаголовком «Ромул»: главная роль в нем досталась Кэйли Спейни, получившей в этом году приз Венецианского кинофестиваля за роль в байопике «Присцилла».

Гангстер

Год: 2007.

Страна: Великобритания, США.

В главных ролях: Дензел Вашингтон, Рассел Кроу, Чиветель Эджиофор, Джош Бролин.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Гангстер»

Еще одним совместным проектом Ридли Скотта и Рассела Кроу (всего их насчитывается пять) стала криминальная драма «Гангстер», основанная на реальных событиях. В центре сюжета — история Фрэнка Лукаса, тихого водителя криминального авторитета, который после смерти босса решил взять дело в свои руки.

Новоиспеченного гангстера сыграл Дензел Вашингтон, а Кроу получил роль идущего по его следу полицейского. Однако все лавры достались Руби Ди, перевоплотившейся на экране в мать Лукаса: она была удостоена премии Гильдии актеров и номинации на «Оскар».

Черный ястреб

Год: 2001.

Страна: США, Великобритания.

В главных ролях: Джош Хартнетт, Юэн Макгрегор, Эрик Бана, Уильям Фихтнер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Черный ястреб»

Военный фильм «Черный ястреб» (также известный под названием «Падение «Черного ястреба») переносит зрителей в Сомали: в 1993 году столицу страны, раздираемой гражданской войной, контролирует полевой командир Айдид. Миротворцы ООН не справляются с ситуацией, и в дело вступают американские военные.

Киноакадемики отметили технические составляющие картины: «Черный ястреб» получил два «Оскара» в категориях «Лучший звук» и «Лучший монтаж». В режиссерской номинации Ридли Скотт вновь остался без награды: на сей раз его обошел Рон Ховард с биографической драмой «Игры разума».

Стоит отметить, что «Черный ястреб» стал дебютом Тома Харди в большом кино. До этого актер успел засветиться лишь в паре эпизодов сериала «Братья по оружию».

Марсианин

Год: 2015.

Страна: США, Великобритания, Венгрия, Иордания.

В главных ролях: Мэтт Дэймон, Джессика Честейн, Чиветель Эджиофор, Кристен Уиг.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 8,0.

Фото Кадр из фильма «Марсианин»

Экранизация романа Энди Вейера «Марсианин» сосредоточена на судьбе астронавта Марка Уотни: участнику космической миссии удалось выжить в песчаной буре, но теперь ему предстоит несколько месяцев провести в одиночестве. Фильм, собравший в мировом прокате свыше 600 миллионов долларов, считается одним из самых коммерчески успешных проектов Ридли Скотта.

Что касается наград, то «Марсианин» получил семь номинаций на «Оскар», но не смог выиграть ни в одной из них. Зато в копилке ленты — два «Золотых глобуса» в секции «Комедия или мюзикл» («Лучший фильм» и «Лучшая мужская роль»), «Сатурн» в категории «Лучший режиссер» и российская премия «Жорж» в категории «Лучшая зарубежная драма».

Ганнибал

Год: 2001.

Страна: США, Великобритания.

В главных ролях: Энтони Хопкинс, Джулианна Мур, Гари Олдман, Рэй Лиотта.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Ганнибал»

Именно Ридли Скотт снял сиквел культового триллера «Молчание ягнят». К образу Ганнибала Лектера вернулся Энтони Хопкинс, получивший «Оскар» за первую часть саги, а вот Джоди Фостер отказалась от съемок — в роли агента ФБР Клариссы Старлинг ее заменила Джулианна Мур.

Действие «Ганнибала» разворачивается через десять лет после побега главного героя. Лектер пишет письмо Клариссе, предлагая возобновить их интеллектуальную дуэль, а тем временем единственная выжившая жертва доктора — миллионер Мейсон Верджер — жаждет мести.

Любопытно, что на премии канала MTV в категории «Лучший фильм» Ридли Скотт практически конкурировал сам с собой: «Ганнибал» числился среди номинантов, но победил в итоге «Гладиатор».

Бегущий по лезвию

Год: 1982.

Страна: США.

В главных ролях: Харрисон Форд, Шон Янг, Рутгер Хауэр, Дэрил Ханна.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 8,1.

Фото Кадр из фильма «Бегущий по лезвию»

Это сейчас научно-фантастическая лента «Бегущий по лезвию» входит в списки лучших и считается знаковой в своем жанре, однако в 1982 году она была принята критиками весьма сдержанно и провалилась в прокате. Хотя картина Ридли Скотта все же получила номинации на «Оскар» («Лучшие визуальные эффекты», «Лучшие декорации») и «Золотой глобус» («Лучший саундтрек»).

Напомним, что адаптация романа Филипа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» повествует об охоте Рика Декарда на группу сбежавших репликантов. Среди претендентов на главную роль были Дастин Хоффман, Джек Николсон и Джеймс Каан, а Прис могла сыграть солистка Blondie Дебби Харри.

Фото Кадр из фильма «Бегущий по лезвию 2049»

В 2017 году на экраны вышел фильм «Бегущий по лезвию 2049». Режиссером сиквела выступил Дени Вильнев («Дюна»), а Ридли Скотт приложил руку к проекту лишь в качестве продюсера. Недавно он признался, что считает большой ошибкой отказ от работы над продолжением «Бегущего по лезвию»: тогда Скотт сделал выбор в пользу постановки одного из приквелов «Чужого».

Хороший год

Год: 2006.

Страна: США, Великобритания.

В главных ролях: Рассел Кроу, Марион Котийяр, Эбби Корниш, Фредди Хаймор.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 6,9.

Фото Кадр из фильма «Хороший год»

В фильмографии сегодняшнего героя нашлось место и романтическим комедиям: над экранизацией романа Питера Мейла Ридли Скотт вновь поработал с Расселом Кроу. Актер сыграл успешного биржевого трейдера Макса Скиннера, который унаследовал поместье на юге Франции. Прибыв в Прованс, где, будучи мальчишкой, он проводил летние каникулы, герой узнает, что на собственность претендует не только он.

На экране череда невероятных событий периодически сменяется воспоминаниями Макса из детства. В более юную версию персонажа Рассела Кроу перевоплотился Фредди Хаймор, известный зрителям по драме «Волшебная страна», фэнтези-комедии «Чарли и шоколадная фабрика» и сериалу «Хороший доктор».

Тельма и Луиза

Год: 1991.

Страна: США, Великобритания, Франция.

В главных ролях: Сьюзен Сарандон, Джина Дэвис, Харви Кейтель, Майкл Мэдсен.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,6.

Фото Кадр из фильма «Тельма и Луиза»

В центре сюжета роуд-муви «Тельма и Луиза» — две лучшие подруги, которые собираются хотя бы на выходные сбежать от накопившихся проблем и надоевших спутников жизни. Однако небольшое загородное приключение оборачивается побегом с места убийства и поездкой через всю страну с полицией на хвосте.

Роль Джея Ди, на которую пять раз безуспешно пробовался Джордж Клуни, стала прорывом для Брэда Питта, а вот вместо Джины Дэвис и Сьюзен Сарандон зрители могли получить дуэт Голди Хоун и Мэрил Стрип (в итоге актрисы выбрали «Смерть ей к лицу), Мишель Пфайффер и Джоди Фостер или же Холли Хантер и Фрэнсис Макдорманд.

Именно за режиссуру «Тельмы и Луизы» Ридли Скотт получил первую номинацию на «Оскар», но победу тогда одержал Джонатан Демме с детективным триллером «Молчание ягнят». Чуть больше повезло сценаристке Кэлли Кхури: за работу она получила «Оскар» и «Золотой глобус».

Царство небесное

Год: 2005.

Страна: США, Испания.

В главных ролях: Орландо Блум, Ева Грин, Мартин Чокаш, Дэвид Тьюлис.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Царство небесное»

События очередной исторической драмы Ридли Скотта разворачиваются в XII веке. Главный герой ленты «Царство небесное» — молодой кузнец Бэлиан, который присоединяется к отряду крестоносцев и отправляется в Иерусалим. Там его ждет знакомство с принцессой Сибиллой и участие в защите города от войск султана Салах ад-Дина.

На церемонии вручения премии Европейской киноакадемии Орландо Блуму достался приз зрительских симпатий за лучшую мужскую роль, а художников по костюмам отметили номинацией на испанскую кинонаграду «Гойя».

Разумеется, фильм — лишь вольная интерпретация реальных исторических эпизодов и содержит целый ряд неточностей. На днях в рамках промокампании «Наполеона» Ридли Скотт признался, что его не волнуют претензии ученых, ведь они и сами не присутствовали на месте событий. К тому же напомним, что речь идет о художественных, а не документальных произведениях.