6 российских фильмов, в свое время получивших «Оскар»
Для российского кинематографа «Оскар» — довольно редкая награда: отечественные картины не часто включают в шорт-лист премии, а фильмы, которые получали приз киноакадемии, можно пересчитать по пальцам. Однако такие все-таки есть. Предлагаем познакомиться с российскими и советскими фильмами, которые были признаны лучшими на Западе.
«Война и мир» (1965)
Гениальное произведение Льва Толстого глазами великого режиссера Сергея Бондарчука. История дворянских семей на фоне войны с Наполеоном известна каждому старшекласснику. В своей картине Бондарчук обходит стороной острые углы и неровности в образах романа и изображает героев такими, какими их рисовала советская литература, четко деля на положительных и отрицательных.
Примечательно, что за несколько лет до выхода советской киноленты в США вышла экранизация романа с Одри Хепберн и Генри Фонда. В СССР были так возмущены трактовкой классического сюжета и откровенной «клюквой», что решили снять свой ответ капиталистическому Западу.
Эпическая экранизация романа с гуманистическим посылом приковывает внимание своим размахом. Детальность и слаженность постановки салонных и батальных сцен поражает до сих пор, а актерский ансамбль заставляет еще глубже вникать в переживания героев Льва Толстого.
«Москва слезам не верит» (1979)
Москва, 1950-е годы. Три молодые провинциалки приезжают в столицу в поисках того, что ищут люди во всех городах мира, — любви, счастья и достатка. Их судьба складывается по-разному: Антонина выходит замуж, растит детей, любит мужа. Людмиле Москва представляется лотереей, в которой она должна выиграть свое особенное счастье. Катерина же мечтает поступить в институт и влюбиться. И когда возлюбленный оставляет ее с ребенком, она не опускает руки, а в одиночку растит дочь и к тому же успевает делать блестящую карьеру. Но вот любви по-прежнему нет. И в 40 лет судьба дарит ей неожиданную встречу.
Ленту все чаще и чаще критикуют за нефеминистическую оптику в сюжетной линии героини Веры Алентовой. Если отбросить споры из-за возникающих «измов», то перед нами останется простая история о том, как три девушки искали счастья. Каждая своего и своими методами: одна по принципу «все и сразу», другая шла проторенной тропой, а третьей хотелось как лучше, а получилось как всегда.
«Утомленные солнцем» (1994)
Солнечный летний день 1936 года. Молодая Страна Советов, полная энтузиазма, празднует четвертую годовщину сталинского дирижаблестроения. Легендарный комдив Котов и его большая шумная семья отдыхают на даче. В старом доме собрались все — жена-красавица, непоседа-дочь, тесть (известный русский дирижер), другие родственники и друзья, домработницы и соседи. Веселье бьет через край, и кажется, что так будет всегда. И никто, даже мудрый Котов, не хочет верить в неизбежное. В то, что этот солнечный день кончится и не повторится уже никогда.
Несмотря на то что в центре сюжета история отдельной семьи в сталинскую эпоху, Михалкову удается выйти на широкий уровень обобщения. Лаконичные образы шаровой молнии и радуги обрамляют повествование, выхватывают его из исторического процесса и погружают во вневременное пространство. И только финальные титры напоминают: историю не переписать. Единственное, что еще в наших силах, — не допустить ее повторения.
«Дерсу Узала» (1975)
В красивейших суровых таежных пейзажах разворачивается история освоения Уссурийского края времен Российской империи. Группа геологов во главе с Владимиром Арсеньевым встречает на своем пути нанайца Дерсу Узалу, который уже много лет один живет среди тигров, медведей и пронырливых китайцев, ворующих пушнину и женщин. Дерсу выражает мысли фольклорно, по-чукотски, так что иногда «моя его не понимай», но в словах старца много мудрости, той, без которой не выжить в безлюдных краях. Сам по себе он олицетворение симбиоза с природой: когда-то потеряв семью, Дерсу обрел ее снова в окружающем мире.
Режиссер Акира Куросава начинал работу над фильмом в Японии, но сюжет романа Владимира Арсеньева было сложно адаптировать к японским реалиям. С режиссером связались сотрудники посольства СССР и предложили снять фильм в России. Они аргументировали это тем, что телевидение в СССР пока развито не слишком хорошо, а своих сценаристов и режиссеров в стране не хватает.
Трепетное отношение охотника к силе природы и вера в то, что каждая стихия подобна человеку, кажется отголоском прошлого, но по ходу сюжета доказывает свою цельность и актуальность. Снятая японским режиссером Акирой Куросавой живописная русская тайга в разные сезоны в очередной раз доказывает: последнее слово всегда за природой.
«Разгром немецких войск под Москвой» (1942)
Советский документальный фильм об одном из знаковых событий Великой Отечественной войны — Битве за Москву.
Первый советский документальный фильм, получивший премию «Оскар», скорее носит историко-культурный и киноведческий интерес, нежели широкий зрительский. Однако стоит выделить час времени, чтобы не только увидеть своими глазами Битву за Москву, но и оценить подвиг фронтовых операторов, которые снимали кадры, рискуя собственными жизнями.
«Старик и море» (1999)
Мультфильм на основе рассказа Эрнеста Хемингуэя. История дружбы между маленьким деревенским мальчишкой и старым рыбаком. Сантьяго, сильный и гордый человек, не может смириться с неумолимым течением времени, отнимающим физические силы.
Ожившая живопись, которая покорила мир на стыке веков, продолжает удивлять своей лиричностью и драматизмом. Краткое визуальное путешествие в мир, созданный Александром Петровым по мотивам повести Эрнеста Хемингуэя. Здесь сливаются небо и море, страсть и борьба, воля к жизни и неотвратимость гибели.
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