9 фильмов про отношения с матерью

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. По такому случаю собрали несколько кинолент о материнстве, снятых режиссерами из разных стран. В списке нашлось место как трогательным комедиям, так и пронзительным драмам, а некоторые истории и вовсе основаны на реальных событиях.

Леди Берд

Год: 2017.

Страна: США.

Режиссер: Грета Гервиг.

В главных ролях: Сирша Ронан, Лори Меткаф, Лукас Хеджес, Тимоти Шаламе.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из фильма «Леди Берд»

Первый сольный режиссерский проект Греты Гервиг повествует о Кристине МакФерсон, которая записывается в школьный театр и придумывает себе псевдоним Леди Берд. Девушка хочет поскорее вырваться из Сакраменто и поступить в университет на другом конце страны. Разумеется, мать Кристины от этого не в восторге.

«Леди Берд» была номинирована на пять «Оскаров» и получила два «Золотых глобуса» в комедийной категории («Лучший фильм», «Лучшая женская роль»).

Следующие картины Гервиг в той или иной степени тоже были посвящены отношениям с матерью: в 2019 году она экранизировала роман Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины», а этим летом выпустила нашумевшую «Барби».

Женщины XX века

Год: 2016.

Страна: США.

Режиссер: Майк Миллс.

В главных ролях: Аннетт Бенинг, Эль Фаннинг, Грета Гервиг, Лукас Джейд Зуманн.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Женщины XX века»

Лента «Женщины XX века» переносит зрителей в солнечную Санта-Барбару конца 1970-х. Главная героиня — мать-одиночка Доротея Филдс, которая воспитывает 15-летнего сына Джейми. Однако на парня оказывают влияние представительницы разных поколений, ведь в их доме также проживает 24-летняя Эбби, занимающаяся фотографией, и старшеклассница Джули. Вместе они помогают не только Джейми, но и друг другу.

Майк Миллс признался, что списал каждую из героинь с реальных женщин из его собственной жизни. Так, например, прообразом Эбби стала старшая сестра режиссера. Картину номинировали на «Оскар» за лучший сценарий.

Мачеха

Год: 1998.

Страна: США.

Режиссер: Крис Коламбус.

В главных ролях: Джулия Робертс, Сьюзен Сарандон, Эд Харрис, Джена Мэлоун.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Мачеха»

Режиссер Крис Коламбус посвятил драму «Мачеха» своей матери, которая скончалась от рака за год до выхода фильма.

В центре сюжета оказалась Джеки Харрисон: муж ушел от нее к молодой любовнице, но женщина неплохо зарабатывает и справляется с воспитанием двоих детей — 12-летней Энн и 6-летнего Бена. Однако вскоре Джеки ставят смертельный диагноз, и, смирившись со своим положением, она решает подготовить Изабель к роли мачехи.

Главная роль в «Мачехе» принесла Сьюзен Сарандон номинацию на «Золотой глобус», а также награду общества кинокритиков Сан-Диего.

Открытки с края бездны

Год: 1990.

Страна: США.

Режиссер: Майк Николс.

В главных ролях: Мэрил Стрип, Ширли Маклейн, Деннис Куэйд, Джин Хэкмен.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8.

Рейтинг IMDb: 6,7.

Фото Кадр из фильма «Открытки с края бездны»

Сценарий к ленте «Открытки с края бездны» написала Кэрри Фишер — та самая Принцесса Лея из «Звездных войн». В его основу лег полуавтобиографический роман актрисы, посвященный сложным отношениям с матерью.

Мэрил Стрип сыграла популярную актрису Сьюзан Вэйл, которая после курса лечения от наркозависимости вынуждена вернуться в родной дом. Эта роль была отмечена номинациями на «Оскар» и «Золотой глобус».

Не осталась незамеченной и Ширли Маклейн, перевоплотившаяся на экране в мать Сьюзан: в ее копилке — номинации на «Золотой глобус» и BAFTA.

Джульетта

Год: 2016.

Страна: Испания, Франция, США.

Режиссер: Педро Альмодовар.

В главных ролях: Эмма Суарес, Адриана Угарте, Даниель Грао, Инма Куэста.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Джульетта»

Практически в каждом фильме Педро Альмодовара имеется фигура матери, чья история так или иначе влияет на сюжет. В основу мелодрамы «Джульетта» легли рассказы канадской писательницы и нобелевского лауреата Элис Манро.

Главная героиня, чье имя вынесено в название ленты, случайно узнает, что ее пропавшая дочь жива. Джульетта больше десяти лет не понимала, что же произошло с Антией: оказалось, что та дождалась совершеннолетия и целенаправленно исчезла. Флешбэки показывают зрителям, кто был отцом Антии и какие решения Джульетты спровоцировали дочь на побег.

Картина принимала участие в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, а также номинировалась на BAFTA в категории «Лучший фильм на иностранном языке». У себя на родине «Джульетту» отметили премией Гойя за лучшую женскую роль.

Лев

Год: 2016.

Страна: Австралия, Великобритания, США, Индия.

Режиссер: Гарт Дэвис.

В главных ролях: Дев Патель, Николь Кидман, Дэвид Уэнэм, Руни Мара.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.

Рейтинг IMDb: 8,0.

Фото Кадр из фильма «Лев»

Биографическая драма «Лев» основана на мемуарах Сару Брайерли «Долгая дорога домой». В возрасте пяти лет Сару случайно уснул в пустом вагоне, который вскоре пришел в движение и увез его в Калькутту: мальчик не смог вспомнить название родного города и оказался в приюте, а затем приемная семья увезла его в Австралию. Повзрослев, Сару все-таки решил найти дом.

Приемная мать Сару лично выбрала актрису, которой предстояло изобразить ее на экране: роль досталась Николь Кидман, которую в итоге номинировали на «Оскар». Всего «Лев» претендовал на шесть статуэток, в том числе в категории «Лучший фильм».

Дева Пателя, сыгравшего взрослого Сару, отметили премией Британской киноакадемии.

Обещание на рассвете

Год: 2017.

Страна: Франция, Бельгия.

Режиссер: Эрик Барбье.

В главных ролях: Пьер Нинэ, Шарлотта Генсбур, Дидье Бурдон, Жан-Пьер Дарруссен.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Обещание на рассвете»

Еще одна биография, на сей раз — французского писателя Ромена Гари: он изложил свою историю в романе «Обещание на рассвете», посвященном материнской любви. Когда Ромен был ребенком, его мать твердо решила, что он станет всемирно известным. Женщина не обращала внимания ни на насмешки окружающих, ни на бедность, а ее поддержка провела главного героя через все испытания судьбы.

Ленту номинировали на четыре «Сезара». Особой похвалы удостоилась Шарлотта Генсбур, сыгравшая Нину, мать Романа Кацева (настоящее имя Ромена Гари).

Маленькая мама

Год: 2021.

Страна: Франция.

Режиссер: Селин Сьямма.

В главных ролях: Жозефин Санс, Габриэль Санс, Нина Мерисс, Стефан Варюпен.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,6.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из фильма «Маленькая мама»

Фэнтези-драма «Маленькая мама» повествует о 8-летней Нелли: вместе с родителями она отправляется в дом недавно умершей бабушки, чтобы освободить его от старых вещей. Однажды в лесу девочка знакомится с ровесницей Марион. Удивительно, но мать Нелли зовут точно так же. Просто тезка? Или же девочка попала во временную петлю?

Картина получила приз зрительских симпатий на кинофестивале в Сан-Себастьяне, а также номинировалась на BAFTA в категории «Лучший фильм на иностранном языке».