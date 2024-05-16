Вышел расширенный трейлер мюзикла «Злая» с Арианой Гранде
Universal Pictures опубликовал расширенный трейлер первой части мюзикла «Злая» с Арианой Гранде и Синтией Эриво.
Картина рассказывает о становлении двух волшебниц страны Оз: злой ведьме запада Эльфабе (Эриво) и доброй ведьме севера Глинде (Гранде).
В фильме также снялись Джонатан Бейли, Мишель Йео, Джефф Голдблюм, Кила Сеттл, Бронвин Джеймс и Бовэнь Ян.
Премьера первой части «Злой» пройдет 28 ноября 2024 года.
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