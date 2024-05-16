Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Злая фильм с Ариной Гранде 2024: трейлер и дата выхода, актеры
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:45

0 мин.

Вышел расширенный трейлер мюзикла «Злая» с Арианой Гранде

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Злая»
Фото Кадр из фильма «Злая»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Universal Pictures опубликовал расширенный трейлер первой части мюзикла «Злая» с Арианой Гранде и Синтией Эриво.

Картина рассказывает о становлении двух волшебниц страны Оз: злой ведьме запада Эльфабе (Эриво) и доброй ведьме севера Глинде (Гранде).

В фильме также снялись Джонатан Бейли, Мишель Йео, Джефф Голдблюм, Кила Сеттл, Бронвин Джеймс и Бовэнь Ян.

Премьера первой части «Злой» пройдет 28 ноября 2024 года.

Одни из&nbsp;нас, 1 сезон. HBO показал первые кадры 2 сезона сериала «Одни из нас»

Фильмы
0
Новости холдинга
Посол Норвегии толкнул корреспондента «Известий» Артура Ишпулатова в Москве
В «Авангард» едет знакомый Буше, Радулов в активном поиске, а Кошечкин вернулся в «Магнитку». Главные трансферные новости КХЛ на 16 мая
СМИ сообщили об еще одной предстоящей операции премьеру Словакии
Врач перечислила симптомы нехватки витамина D

Придумай мем

Последние новости
18:25
Критики оценили приквел «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»
17:05
HBO показал первые кадры 2 сезона сериала «Одни из нас»
16:00
Сериал «Задача трех тел» продлили на второй сезон
14:30
Стало известно, когда состоится премьера 2 сезона «Игры в кальмара»
15 мая 21:30
Опубликованы первые кадры аниме Terminator Zero