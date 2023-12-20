10 лучших фильмов, вышедших в 2023 году: опрос читателей

Несмотря на забастовки актеров и сценаристов, в 2023 году вышло множество ожидаемых фильмов. Конечно, если бы не переносы премьер, год и вовсе был бы богатым на блокбастеры. Многие громкие релизы пока не вышли: зрители еще ждут «Мятежную луну», «Присциллу» Софии Копполы, «Аквамена и потерянное царство» и «Феррари» с Адамом Драйвером.

Тем не менее IMDb уже составили список лучших фильмов 2023 года, на которые точно стоит обратить внимание.

Оппенгеймер

Страна: США, Великобритания.

Жанр: биография, драма, история.

Год: 2023.

Режиссер: Кристофер Нолан.

В главных ролях: Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни-младший, Флоренс Пью.

Рейтинг IMDb: 8,4.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,3.

Фото Кадр из фильма «Оппенгеймер»

Несмотря на название фильма, Кристофер Нолан не закапывается в подробности жизни знаменитого ученого — он показывает историю через призму его главного творения. Сюжет охватывает жизнь главы проекта «Манхэттен», первые испытания ядерной бомбы, эпоху маккартизма, подчеркивая сложности и драматичность событий тех лет.

Длинные диалоги, крупные планы — просто идеальный материал для именитых актеров, которых здесь великое множество. Киллиану Мерфи, исполнившему роль Оппенгеймера, пророчат «Оскар» за мужскую роль, Эмили Блант — за женскую роль второго плана. Суровый, но интересный мир «Оппенгеймера» полон сложных решений и моральных компромиссов. Картина установила рекорд, став первым фильмом с рейтингом R, удерживающим высокие сборы более семи дней.

Прошлые жизни

Страна: США.

Жанр: мелодрама.

Год: 2023.

Режиссер: Селин Сон.

В главных ролях: Грета Ли, Тео Ю, Джон Магаро.

Рейтинг IMDb: 8,0.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.

Фото Кадр из фильма «Прошлые жизни»

Нежная мелодрама от артхаусной студии «A24» сначала может показаться типичной историей любви: двое молодых людей дружили в детстве, а потом потерялись — и встретились спустя много лет.

Но не все так просто, ведь главные герои Нора и Артур — писатели, поэтому прекрасно знакомы со всеми шаблонами любовных историй. Так что любовный треугольник между мужем, женой и ее любовью детства по имени Хэ-сон складывается не так, как ожидает зритель. Картина Селин Сон — деликатный и интимный фильм, который подарит вам ощущения тепла и спокойствия.

3. Бедные-несчастные

Страна: Ирландия, Великобритания, США.

Жанр: фантастика, мелодрама.

Год: 2023.

Режиссер: Йоргос Лантимос.

В главных ролях: Эмма Стоун, Уиллем Дефо, Рами Юссеф, Марк Руффало.

Рейтинг IMDb: 8,5

Фото Кадр из фильма «Бедные-несчастные»

«Бедные-несчастные» — это история о познании настоящей жизни и обретении свободы. Это путешествие героя, который бросает вызов нормам и морали, заставляя зрителя задуматься.

По сюжету молодую женщину Беллу Бакстер возвращает к жизни талантливый ученый Годвин Бакстер. В его особняке она учится жить заново и вскоре отправляется в путешествие вместе с развратным адвокатом. Совершенно не адаптированная к современному миру и не впитавшая предрассудки общества, она действует исключительно исходя из своих чувств и предпочтений. Фильм обладает фантасмагоричным визуалом и дарит экстраординарные впечатления.

4. Убийцы цветочной луны

Страна: США.

Жанр: драма, преступление, история.

Год: 2023.

Режиссер: Мартин Скорсезе.

В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро, Лили Гладстоун.

Рейтинг IMDb: 8,0.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Убийцы цветочной Луны»

На стриминговых сервисах с каждым годом выходит все больше и больше достойных фильмов от именитых режиссеров: можно вспомнить «Блондинку» с Анной Де Армас, «На Западном фронте без перемен», «Убийцу» и «Манка» Финчера от Netflix, или победителя «Оскара» 2022 года фильм «CODA: Ребенок глухих родителей» от Apple TV.

В этом году громким релизом как на стриминге Apple TV, так и в кинотеатрах стал фильм Мартина Скорсезе с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

По сюжету фильма в конце XIX века в индейской резервации Оклахомы обнаружили нефть. «Черное золото» обогатило племя осейджи. Но даже с деньгами и принятием культуры колонизаторов индейцы сталкиваются с неравенством в среде белых людей, которые завидуют их средствам и прибегают к кровавым убийствам. Фильм основан на реальных событиях и научно-популярном бестселлере Дэвида Гранна. Под руководством Мартина Скорсезе и сценариста Эрика Рота первоисточник превращается в уникальное кинематографическое произведение на стыке драмы, детектива, вестерна и истории любви.

5. Анатомия падения

Страна: Франция.

Жанр: триллер, драма, преступление.

Год: 2023.

Режиссер: Жюстин Трие.

В главных ролях: Сандра Хюллер, Сванн Арло, Мило Машадо Гранер.

Рейтинг IMDb: 7,9.

Рейтинг «Кинопоиск»: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Анатомия падения»

Победитель Каннского кинофестиваля этого года — многообещающая картина и один из главных номинантов в борьбе за "Оскар"-2024.

В центре сюжета фильма Жюстин Трие оказывается немецкая писательница, чей муж — талантливый композитор — погибает при загадочных обстоятельствах. При этом зрителю известно ровно столько же, сколько и персонажам. Фильм, кажущийся судебной драмой, на самом деле оказывается произведением гораздо более глубоким: даже герои в какой-то момент от поисков убийцы переходят к анализу отношений. «Анатомия падения» поднимает множество вопросов, но не дает однозначных и простых ответов.

6. Человек-паук: Паутина вселенных

Страна: США.

Жанр: мультфильм, фантастика, боевик, приключения, семейный.

Год: 2023.

Режиссер: Жуакин Душ Сантуш, Джастин Томпсон, Кемп Пауэрс

В главных ролях: Шамеик Мур, Хейли Стайнфелд, Джейк Джонсон, Оскар Айзек, Джейсон Шварцман, Исса Рэй.

Рейтинг IMDb: 8,7.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,4.

Фото Кадр из фильма «Человек-паук: Паутина вселенных»

В супергеройском кино в этом году не слишком много бриллиантов. Хотя в 2023-м на экранах побывали и «Человек-Муравей и Оса: Квантомания», и «Капитана Марвел», «Флэш» с Эзрой Миллером, и «Синий Жук», и «Стражи галактики 3», самой яркой работой стал анимационный сиквел про Человека-паука.

Это продолжение мультфильма, который стал законодателем моды в современной массовой анимации. Именно после него другие крупные студии стали использовать похожие эффекты — например, «Кот в сапогах 2: Последнее желание». «Человек-паук 2: Паутина вселенных» — это изобретательная анимация, множество отсылок, которые порадуют фанатов супергероики, невероятно стильный визуал и бодрое, увлекательное повествование с шутками, от которых не хочется провалиться под землю.

7. Оставленные

Страна: США.

Жанр: комедия, драма.

Год: 2023.

Режиссер:Александр Пэйн.

В главных ролях: Пол Джаматти, Давайн Джой Рэндольф, Кэрри Престон, Брейди Хепнер.

Рейтинг IMDb: 8,1.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Оставленные»

Ненавидимый всеми учитель, у которого нет семьи, проблемный 15-летний ученик на грани отчисления и повариха, чей сын недавно погиб во Вьетнаме. Что случится, если посадить этих троих за один стол? Это можно узнать в фильме «Оставленные»: волею судьбы эти непохожие друг на друга люди остаются на рождественские каникулы в школе.

Это трогательная история про потерю, семью, горе. Фильм пропитан атмосферой 70-х, сопровождается отличным саундтреком и снят в реальных локациях, без декораций. Все это позволит вам погрузиться в историю и приятно провести 2 часа 13 минут.

8. Рецепт любви

Страна: Франция.

Жанр: мелодрама, драма, история.

Год: 2023.

Режиссер: Чан Ань Хунг.

В главных ролях: Жюльет Бинош, Бенуа Мажимель, Галатея Беллуджи, Эммануэль Салинджер.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из фильма «Рецепт любви»

Еще один номинант на «Оскар» — 2024. Фильм, который в оригинале называется «Рагу Додена Буффана», — это романтическая кулинарная комедия. Действие разворачивается во Франции XIX века. Фильм рассказывает о страсти к еде и любви между известным гастрономом Доденом и его поваром Эжени, которые уже много лет работают над созданием уникальных блюд. Их отношения развиваются вместе с качеством их кулинарных изысков, но женщина не хочет выходить замуж за Додена.

Это сбалансированная история про любовь к своему делу, которая загипнотизирует и согреет вас прекрасно снятыми и атмосферными сценами приготовления еды. В качестве кулинарного консультанта в фильме участвовал титулованный шеф Пьер Ганьер с 14 звездами Мишлен. В мае 2023 года картина получила «Золотую пальмовую ветвь» за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале.

9. Маэстро

Страна: США.

Жанр: биография, музыка, драма, мелодрама.

Год: 2023.

Режиссер: Брэдли Купер.

В главных ролях: Брэдли Купер, Кэрри Маллиган, Майя Хоук, Мэтт Бомер.

Рейтинг IMDb: 7,2

Фото Кадр из фильма «Маэстро»

«Маэстро» основан на биографии Леонарда Бернстайна. В 25 лет его приняли в Нью-Йоркский филармонический оркестр, после чего он создал много выдающихся произведений.

Помимо профессионального становления в центре сюжета — история любви композитора и актрисы Фелиции Монтеалегре. В отношениях героям приходится пройти через множество испытаний, ведь, как было сказано в трейлере фильма, за «пребывание на орбите» маэстро приходится платить.

Фильм был номинирован на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале.

10. Опавшие листья

Страна: Финляндия, Германия.

Жанр: драма, комедия.

Год: 2023.

Режиссер: Аки Каурисмяки.

В главных ролях: Альма Певсти, Мартти Суосало.

Рейтинг IMDb: 7,6

Фото Кадр из фильма «Опавшие листья»

«Опавшие листья» — меланхоличная комедия финского режиссера Аки Каурисмяки. Фильм рассказывает историю двух одиноких людей, которые случайно встречаются в караоке-баре в Хельсинки, а потом пытаются вновь найти друг друга. Однако на их пути к счастью встречаются разнообразные препятствия — от потерянных номеров телефонов и ошибочных адресов до алкоголизма и очаровательной бездомной собаки.

Проект — обладатель Приза жюри Каннского кинофестиваля 2023 года. Также киноработа номинирована на «Лучший международный художественный фильм» на церемонии вручения премии «Оскар» 2024 года.

Рейтинг IMDb охватил не все крупные премьеры этого года. Есть несколько других интересных работ.

Самый обсуждаемый фильм — Барби

Страна: США, Великобритания.

Жанр: комедия, приключения, фэнтези.

Год: 2023.

Режиссер: Грета Гервиг.

В главных ролях: Марго Робби, Райан Гослинг, Америка Феррера, Ариана Гринблатт, Кейт Маккиннон, Майкл Сера, Симу Лю.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Рейтинг «Кинопоиск»: 6,6.

Фото Кадр из фильма «Барби»

Феномен «Барбигеймера» (одновременный выход яркого «Барби» и драматичного «Оппенгеймера») стал уникальным событием в мире Голливуда, привлек в кинотеатры зрителей и породил множество мемов.

Кто бы мог подумать, что главный блокбастер этого года окажется киновоплощением серии кукол? Грете Гервиг удалось снять фильм про игрушку не только для маленьких девочек и их мам: в зале собрались их мужья, парни, братья, дедушки, которые изначально не рассматривались как целевая аудитория фильма. Но это заслуга не только интересного и самоироничного сюжета, но и звездного актерского состава во главе со звездой «Драйва» и любимцем интернета Райаном Гослингом и блистательной Марго Робби.

Самый театральный фильм — Город астероидов

Страна: США, Германия.

Жанр: фантастика, мелодрама, драма, комедия.

Год: 2023.

Режиссер: Уэс Андерсон.

В главных ролях: Джейсон Шварцман, Скарлетт Йоханссон, Том Хэнкс, Джеффри Райт, Тильда Суинтон, Эдвард Нортон, Брайан Крэнстон, Эдриан Броуди.

Рейтинг IMDb: 6,6.

Рейтинг «Кинопоиск»: 6,5.

Фото Кадр из фильма «Город астероидов»

Говорят, этим фильмом Уэс Андерсон совершил сдвиг в кинематографе в сторону современного театра. «Город астероидов» — это концентрированный Андерсон с его пастельной и симметричной сказкой.

Действие картины происходит в 1955 году во время собрания юных астрономов, которые приехали в небольшой городок. Однако местность перекрывают из-за падения метеорита. Теперь всем собравшимся придется провести в этом богом забытом месте как минимум несколько дней.

Многоуровневое повествование со множеством обрамлений делает этот фильм настолько необычным опытом, что даже рамка вашего экрана покажется частью повествования.

А какой фильм стал лучшим в вашей персональной подборке кино в 2023 году? Голосуйте в опросе или пишите в комментариях свой вариант!