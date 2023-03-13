Итоги «Оскара»-2023: почему победы «Все везде и сразу» и Брендана Фрейзера — хороший знак для индустрии

К результатам «Оскара» всегда много вопросов. Академиков обвиняли в пристрастиях к консервативному кино, когда лучшим фильмом назвали «Король говорит», а не «Социальную сеть». Упрекали в политичности статуэток «Повелителю бури» и «Операции «Арго». Сам «Оскар» называют то слишком белым, то слишком старым, то неинтересным, то нарочито скандальным.

Академия поступательно отвечает на претензии зрителей и меняет как формат мероприятия (приглашает полюбившегося когда-то Киммела, увольняет скандального Кевина Харта или вовсе отказывается от ведущих), так и подход к определению лауреатов. Церемония, прошедшая 12 марта, продолжила тренд.

Что значат победы «Все везде и сразу» и «На Западном фронте без перемен»

Триумфы «Все везде и сразу» (7 статуэток при 11 номинациях) и «На Западном фронте без перемен» (4 из 9) — главные иллюстрации изменений «Оскара».

«Все везде и сразу» ошибочно называют «зрительским» фильмом — конечно, это более очевидный выбор для семейного киновечера, чем «Тар» или «Говорят женщины», но все же глас народа на церемонии представляли сиквелы «Аватара» и «Топ Гана».

«Все везде и сразу» — картина скорее синефильская. Ее можно любить и ненавидеть, но нельзя отрицать смелости ленты — это по-настоящему большое инди-кино, которое раскрывает близкие каждому темы через цитаты любимой научной фантастики: от «Матрицы» и «Эффекта бабочки» до «Господина Никто» и «Апгрейда». Такая картина вряд ли попадет в топ-250 «Кинопоиска», но вполне может разбавить заплесневелые коллекции лучших фильмов, в которые из уважения к истории продолжают ставить «Унесенных ветром», «Рождение нации» и «Гражданина Кейна».

Кадр из фильма «Все везде и сразу».

Тем не менее победу и даже номинацию «Все везде и сразу» еще полгода назад представить было тяжело — академия, при всех ее попытках сблизиться с массовым зрителем, по-прежнему предвзята и скидывает все условно большое кино в общую кучу. Двукратный обладатель «Оскара» за операторскую работу Роджер Дикинс, например, считает, что именно из-за предвзятости к блокбастерам и супергероике в частности академия даже не номинировала Грега Фрейзера — оператора «Бэтмена», чью работу Дикинс считает лучшей в 2022 году.

«Все везде и сразу» — возможно, первый со времен «Возвращения короля» обладатель главного «Оскара», с которым согласится большая часть зрителей. Это не беззубо комфортный вариант, каким была «CODA: ребенок глухих родителей», а пример того, что дерзкий, сумбурный и местами пошлый фильм может победить не только на «Санденсе», но и на главной кинопремии мира.

Немецкий эпик «На Западном фронте без перемен» на фоне «Все везде и сразу» может показаться классическим оскаровским фильмом о войне. Но важно вот что — «Оскар» уходит от американоцентричности. Победа «Паразитов» одновременно как лучшего фильма на иностранном языке и лучшего фильма вообще не стала единичной акцией «для галочки» — теперь на оба звания может претендовать любая картина без единого слова по-английски. И когда «На Западном фронте без перемен» стал забирать одну награду за другой, появилось чувство, что внезапным триумфатором церемонии может стать именно он.

Кадр из фильма «На Западном фронте без перемен».

Почему так символичны награды забытых актеров

Награды за актерскую игру — всегда самые непонятные. В технических категориях (монтаж, грим, костюмы) победителей могут выбирать по хоть сколько-то объективным критериям. При выборе лучших фильмов — ориентироваться на социальную значимость отдельной ленты. Актерские награды всегда самые субъективные и оттого спорные. Но на 95-й церемонии красивыми получились и они.

Мишель Йео, которую многие считали звездой прошлого, стала первой азиаткой, получившей «Оскар» за лучшую женскую роль, и на сцене призвала зрителей не слушать тех, кто говорит, что их лучшие годы позади.

Мишель Йео. Фото Global Look Press

Последняя большая работа коллеги Йео по «Все везде и сразу» Ке Хюи Куана была еще в «Индиане Джонсе и Храме судьбы» 1984-го, после чего актер почти 40 лет не мог получить роль в Голливуде. Он работал постановщиком трюков в «Противостоянии» и «Людях Икс», но в последних даже не получил упоминания в титрах. И вот, в 2022-м Кан одну за другой забирает награды у Брендана Глиссона и Барри Кеогана, после чего со слезами на глазах говорит в камеру: «Мама, я только что получил «Оскар».

Но наиболее заметной, конечно, стала победа Брендана Фрейзера — звезды 1990-2000-х, которая совсем пропала в «десятых». Последние годы Фрейзер боролся с глубокой депрессией после смерти мамы, сексуального домогательства и проблем со здоровьем, которые появились после съемок в приключенческих фильмах (Фрейзеру делали операции на коленях, позвоночнике и голосовых связках). Настоящее возвращение Брендана в большое кино случилось только в 2022 году — за роль в «Ките» Аронофски актер получил «Оскар» и шестиминутные овации на Венецианском кинофестивале.

Опять же, к итогам «Оскара», как и к самой премии, можно относиться по-разному — не любить «Все везде и сразу», сокрушаться из-за поражений Кейт Бланшетт и «Банши Инишерина». Но победы Бланшетт и Макдоны были бы хоть и заслуженными, но дежурными, а победы Йео и Дэниэлов уже можно считать прецедентом и мотивацией для будущих поколений кинематографистов.