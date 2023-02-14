«Вавилон» Дэмьена Шазелла: почему провалился один из главных фильмов года с Питтом, Робби и Магуайром

Как минимум это пример отвратительного маркетинга.

Ностальгия — это, пожалуй, главный товар современной массовой культуры. Она легко вызывает эмоции, из-за чего эффективно работает как маркетинговый инструмент. В пятницу 10 февраля геймеры активно обсуждали официальный релиз Hogwarts Legacy — игры во вселенной «Гарри Поттера», которая дает вам полетать на метле, пройтись по Хогвартсу и использовать знакомые заклинания. Я тем временем со слезами слушал прежде не изданный трек Linkin Park «Lost», который группа выпустила в честь грядущего 20-летия альбома Meteora.

Кино ностальгия тоже не обошла стороной. Только за последние два года на экраны вернулись герои «Секса в большом городе», «Друзей» и того же «Гарри Поттера». Причем лишь первые получили полноценное продолжение своей истории — остальные удостоились только актерских реюнионов, построенных на закулисных историях и рассказах о том, как франшизы изменили жизни всех причастных.

Но иногда ностальгия становится основой авторского рассуждения о прекрасных временах, которые сам автор мог и не застать. Так, с разницей в три года Квентин Тарантино и Дэмьен Шазелл сняли во многом похожие посвящения разным «великим» эпохам Голливуда. Но «Однажды в... Голливуде» Тарантино, несмотря на недоумение некоторых зрителей, многие считают одним из лучших фильмов в карьере режиссера, а «Вавилон» Шазелла — оглушительным провалом, который может навсегда прибить крупнобюджетное авторское кино.

Кадр из фильма «Вавилон».

Что такое «Вавилон» и чем он похож на « Однажды в... Голливуде »

«Вавилон» — четвертый полнометражный фильм Дэмьена Шазелла, известного по «Одержимости» (одному из главных дебютов минувшего десятилетия, успех которого смог повторить разве что прошлогодний хит Шарлотты Уэллс «Солнце мое») и «Ла-Ла Ленду», сделавшему Шазелла самым молодым лауреатом режиссерского «Оскара».

Сюжетно «Вавилон» — история перехода кино в звуковую эру глазами деятелей индустрии. Главные среди них — звезда немого кино Джек Конрад (Брэд Питт), яркая начинающая актриса Нелли ЛаРой (Марго Робби) и мечтающий попасть в киноиндустрию мексиканец Мэнни Торрес (Диего Калва). Но это не сюжетное кино, а скорее костюмированный трехчасовой спектакль, который под привычный для Шазелла джазовый саундтрек выворачивает «немой» Голливуд наизнанку. «Вавилон» снимает с индустрии тех лет маску стереотипной возвышенности и показывает весь ее наркотически-сексуальный угар: причем не плавно ведет зрителя к пику «веселья», а с ходу бросает в атмосферу вечеринки, лишь на 32-й минуте ненадолго прерываясь на открывающий титр. Думаю, «Вавилон» для меня стал примерно тем же, чем для большинства был прошлогодний «Все, везде и сразу», — непрекращающимся напоминанием о величии кинематографа.

Кадр из фильма «Вавилон».

Зарисовка Шазелла о том, как кино обрело голос, почти во всем похожа на хронику заката «золотой эры» в «Однажды в... Голливуде». Но ожидаемые от Тарантино насилие и безумие в его собственном фильме появились лишь в последние 15-20 минут (не считая сцену на Ранчо), а у Шазелла не пропадали с начала до конца.

Увы, несмотря на все сказанное, «Вавилон» безнадежно провалился. Он почти ничего не собрал в прокате, получил смешанную прессу, а академики преступно прокатили его мимо всех главных номинаций, выделив только работу художника-постановщика, костюмы и саундтрек.

Почему «Вавилон» провалился

За пределами Rotten Tomatoes у «Вавилона» довольно неплохие оценки — не уровень «Одержимости», конечно, но уверенные 7-8 баллов на IMDb, Letterboxd и «Кинопоиск». Проблема не в том, что зрители его не полюбили, а в том, что зрителей у него практически нет.

Из-за огромного для подобных проектов производственного бюджета «Вавилону» нужно собрать в прокате около $250 млн, чтобы выйти «в ноль». При этом за первый уик-энд в американском прокате картина собрала меньше $5 млн, а всего, по прогнозу Deadline, не наберет и двадцати. Фильмы Шазелла в США стабильно зарабатывают меньше, чем в других странах, но, кажется, в этот раз от финансового провала режиссера вряд ли спасет даже мировой прокат. Выделим возможные причины.

Кадр из фильма «Вавилон».

Фильм неинтересен и непонятен массовому зрителю

Это не мотивационная история преодоления, коей была «Одержимость», и не красочная история о любви и мечте, коей был «Ла-Ла Ленд». «Вавилон» — местами перегруженное любовное письмо истории кино, которое держится на актерских перформансах, уникальном стиле Шазелла и отсылках к истории кинематографа от его зарождения до «Аватара».

При этом упомянутый «Однажды в... Голливуде» стал успешным и любимым, несмотря на то что был куда требовательней к насмотренности и знаниям зрителя. Аудитория могла не узнать Мэнсона, не понять, зачем в фильме Шэрон Тейт, мягко обалдеть от того, каким Тарантино показал Брюса Ли, и пропустить, почему убийство случайных хиппи в доме Рика Далтона потенциально меняет будущее Голливуда. «Вавилон» в этом плане куда дружелюбней и намного активней — его описать тяжело не потому, что главные герои три часа колесят по Лос-Анджелесу, а потому, что рассказать обо всем происходящем на экране невозможно. Но фильм Тарантино в 2019-м, каким бы он ни был, продать куда проще, чем неописуемую картину Шазелла после пандемии и прохладно принятого «Человека на Луне».

«Вавилон» — пример отвратительного маркетинга

В промокампании все было настолько плохо, что большинство зрителей о «Вавилоне» просто не слышали, а остальные не поняли, о чем он.

Трейлеры куда более бессюжетного «Однажды в... Голливуде» лучше показывали героев и объясняли, о чем фильм. «Вавилон» же по трейлерам казался просто бесконечной вечеринкой со звездами.

Плюс «Однажды в... Голливуде» активно продвигали в медиа через вечерние шоу и интервью актеров или Тарантино для крупнейших СМИ. «Вавилон», несмотря на каст с теми же Робби и Питтом, а еще Тоби Магуайром, Оливией Уайлд и другими звездами, может похвастаться только постерами в Нью-Йоркском метро и странным аккаунтом в тиктоке, который отчаянно старался сделать фильм мемом, но не давал никакой информации о его героях и сюжете.

Марго Робби.

«Вавилон» выпустили в неподходящий момент

Формула «фильм заработает больше, если выпустить его в рождественские выходные» успешно работает с блокбастерами, продолжениями крупных франшиз и семейными фильмами. К «Вавилону», который при звездном касте остается отталкивающей монструозной лентой, она применима куда хуже. Это, безусловно, аттракцион, но скорее в грязном стиле «Экстаза» Гаспара Ноэ, чем в формате веселья для самых маленьких от Marvel.

К тому же «Вавилону» помешал Джеймс Кэмерон, который по-прежнему снимает только хиты. Успех сиквела «Аватара», который Шазелл по-доброму включил в финальную нарезку главных картин в истории кино, ожидаемо стер и без того мизерные шансы «Вавилона» на внимание аудитории.

Итог: картина тихо прошла в кинотеатрах и так же тихо вышла на стримингах — на три недели раньше, чем должна была. Грустная история одного из главных фильмов года.