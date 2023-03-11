«О чем говорят мужчины. Простые удовольствия»: плюсы и минусы новой части франшизы

Серия «О чем говорят мужчины» разрослась уже до четырех фильмов — хотя и спектакли, на которых она основана, и другие франшизы «Квартета И» либо останавливались на двух частях, либо вовсе не получали продолжений.

Успех серии, помимо субъективных метрик, кроется в формате: «О чем говорят мужчины» — это сборник миниатюр с самостоятельными рассуждениями на любые темы. В первом фильме 2011 года был весьма условный сюжет в стиле роуд-муви (путешествие из точки A в точку B по причине C), но его сердце — рассуждения на всевозможные темы: от дорогих ресторанов и немцев до старости и, конечно, женщин. Как раз этот формат сделал разговоры «Квартета» маркетинговой фишкой и стал основой для, например, интернет-сериала про поездку в Амстердам.

В продолжениях «Квартет» с переменным успехом пытался изменить рецепт оригинала. Второй фильм стал камерной историей, в которой юмор и дорогу заменили меланхолия и затяжные статичные кадры в стенах столичного офиса Саши (Александр Демидов). Герои стали меньше говорить о вечном и больше о насущном: о сюжетной угрозе со стороны супруга Анжелы Викторовны и об обстановке в семьях Камиля (Камиль Ларин) и Леши (Леонид Барац).

Триквел балансировал между предшественниками: герои вновь отправились в дорогу, вновь с юмором заговорили о жизни и активно иллюстрировали мысли зарисовками с Леонидом Каневским, Ольгой Волковой и Михаилом Прохоровым. Плюс в нем повзрослевшие на восемь лет герои стали куда больше говорить о дружбе и счастье, чем о женщинах и изменах. У картины были бы все шансы стать зрительским фаворитом, не будь в ней агрессивной рекламы игр, авиакомпаний, банков и Audi.

«О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» — фильм, похожий на предыдущие, но в то же время другой.

Особенности «Простых удовольствий» тяжело разбить на плюсы и минусы, потому что все хорошее в фильме идет с каким-то «но».

Это снова роуд-муви с простым сюжетом, но «роуд» в нем сузилась до 16 километров

Друзья решают прогуляться по Садовому кольцу, чтобы «выходить» судьбоносное для Саши решение. Простая завязка, как и прежде, помогает органично говорить на любые темы: от игрушек для взрослых до кофейных предпочтений Чайковского и поэзии Бродского.

И все же чувствуется, что прогулка по Москве, при всем ее великолепии, по масштабам несравнима с мини-путешествиями в Одессу или Петербург. Это и звучит странно, и влияет на композицию кадра: придорожная шашлычная из первого фильма выглядит куда комфортнее душного зала «Кофемании».

«Квартет» вновь откровенничает со зрителями, но не в миниатюрах, а в топорных монологах

Фирменные отступления со сломом четвертой стены тоже вернулись в урезанном формате: легендарные зарисовки из дорого ресторана и рекламы с Ромео деградировали до прямого диалога героев со зрителем.

«Простые удовольствия» откровенно дешево и лениво сняты. Раньше общению с камерой (то есть с аудиторией) были сюжетные объяснения. Его маскировали под предзаписанные «Сто умных мыслей от ста умных мужчин», диалоги с нацистами и друзьями, таинственным попутчиком Камиля или Зигмундом Яковлевичем Фрейдом. В квадриквеле герои просто поворачиваются к камере и произносят монологи о наболевшем — зачастую без юмора и какой-либо связи с сюжетом. Если в сценах с Нагиевым эта прямота вызывает хотя бы приятное удивление, то монологи главных героев, один из которых ленту открывает, быстро начинают утомлять.

Проблему, судя по всему, понимали и сценаристы «Простых удовольствий» — Сергей Петрейков, Леонид Барац и Ростислав Хаит. Поэтому обвинения в занудстве и отсутствии шуток в картине как бы заранее озвучивает герой Гарика Харламова — недовольный телезритель.

«Простые удовольствия» — одна из самых остроумных и смешных частей серии, но в ней очень много самоповторов

Здесь, возможно, самая высокая за все четыре фильма концентрация юмора, но постоянно кажется, что шутки героев вы уже слышали — особенно каламбуры о «там», «здесь» и слитно-раздельном написании слов.

Тематически же разговоры развиваются — герои не молодятся, а, напротив, рефлексируют и задумываются о закате жизненного и карьерного путей. Но стоит признать: за 12 лет существования франшизы (15, если отсчитывать с премьеры спектакля «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках») мир изменился и многие моменты теперь кажутся странными и неуместными. Дружеские посиделки на лавочке с водкой теряют шарм и напоминают алкоголизм, а обмен взглядами со случайной девушкой на набережной кажется несбыточной фантазией с намеком на харассмент.

Главное — герои утратили актуальность и не говорят о том, что волнует современного зрителя

Вероятно, чтобы избежать претензий и сурового контекста, действие ленты поместили в лето 2019-го, хотя снималась она в июле 2022-го. Лишь раз герои без слов шутят о том, что за год не может случиться чего-то, что помешает им попасть на концерт, но говорят, очевидно, о коронавирусе.

Просмотр четвертого фильма «О чем говорят мужчины» — это полуторачасовой эскапизм в солнечное лето с концертами «Би-2». Лента до жути неактуальна и вполне может показаться неуместной. Но кому-то поможет даже в хаосе найти заявленные простые удовольствия.