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6 фильмов про серфинг, после которых захочется покорить океан

Татьяна Беленкова
Киножурналист
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Кадр из фильма «Покорители волн».

Серфинг, пожалуй, самый летний вид спорта. Собрали несколько картин, главные герои которых встали на доску и отправились покорять волны. Здесь и культовые боевики, и трогательные мелодрамы, и даже парочка историй с участием гигантских акул.

На гребне волны / 1991 / Япония, США

Рейтинг Кинопоиска: 7.8
Рейтинг IMDb: 7.2

Знаковый боевик о серферах, промышляющих ограблениями банков, сняла Кэтрин Бигелоу, которая чуть позже вошла в историю как первая женщина, получившая «Оскар» за режиссуру. А одним из продюсеров ленты выступил ее бывший муж Джеймс Кэмерон («Титаник», «Аватар»).

Роль молодого агента ФБР, которому предстоит внедриться в банду, досталась Киану Ривзу. Образ Джонни Юты принес ему премию канала MTV в номинации «Самый желанный мужчина»: актер обошел своего коллегу по фильму Патрика Суэйзи, а также Кевина Костнера, Кристиана Слейтера и Жан-Клода Ван Дамма.

В 2015 году на экраны вышел одноименный ремейк картины, но он получил в основном негативные рецензии. Джонни сыграл Люк Брейси («По соображениям совести»), а Бодхи — Эдгар Рамирес («Афера в Майами»), хотя на роль лидера банды серферов также претендовали Том Харди, Колин Фаррелл и Крис Хемсворт.

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Серфер души / 2011 / США

Рейтинг Кинопоиска: 7.7
Рейтинг IMDb: 7.0

Фильм основан на истории, произошедшей с профессиональной серфингисткой Бетани Хэмилтон. В 13 лет она потеряла левую руку в результате нападения тигровой акулы, однако смогла не только выжить, но и вернуться к соревнованиям.

Главную роль исполнила Аннасофия Робб, знакомая зрителям по таким лентам, как «Мост в Терабитию» и «Чарли и шоколадная фабрика». Актрисе пришлось с нуля освоить серфинг, но ее тренировала все та же Бетани Хэмилтон, которая, помимо всего прочего, поработала на съемках еще и в качестве дублерши.

Покорители волн / 2012 / США

Рейтинг Кинопоиска: 7.8
Рейтинг IMDb: 7.1

Еще одна картина, основанная на реальных событиях, на сей раз — о калифорнийском серфере Джее Мориарти. По сюжету молодой человек заручается поддержкой опытного спортсмена, чтобы покорить легендарные 25-метровые волны Маверикс.

Бывалого серфингиста Фрости Хессена сыграл Джерард Батлер («300 спартанцев»). Актер самостоятельно выполнял почти все трюки, в результате чего получил несколько травм и даже был госпитализирован.

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Голубая волна / 2002 / США, Германия

Рейтинг Кинопоиска: 6.7
Рейтинг IMDb: 5.7

Действие ленты разворачивается на Гавайях, где живут три подруги: днем они работают горничными, но все свободное время посвящают серфингу. Одна из девушек решает выйти на новый уровень и записывается на соревнования

В «Голубой волне» засветилось несколько настоящих серферов, а одну из ведущих ролей исполнила звезда саги «Форсаж» Мишель Родригес. Режиссером проекта выступил Джон Стокуэлл, в фильмографии которого есть еще несколько картин на «морскую» тематику: «Добро пожаловать в рай!» с Полом Уокером и Джессикой Альбой повествует о дайверах, а «Заклинательница акул» с Холли Берри — о морском биологе.

Поездка / 2014 / США

Рейтинг Кинопоиска: 5.9
Рейтинг IMDb: 5.7

Режиссерская работа оскароносной актрисы Хелент Хант («Изгой», «Чего хотят женщины») затрагивает вечную тему взаимоотношений родителей и детей. Главный герой картины решает бросить школу и стать серфером, и мать отправляется за ним через всю страну — из Нью-Йорка в Калифорнию, где ее собственная жизнь тоже заиграет новыми красками.

Хант также написала сценарий к ленте и исполнила одну из ведущих ролей, а ее сына сыграл Брентон Туэйтс, которого зрители могут помнить по образу Генри Тернера (сына Уилла и Элизабет) из фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».

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Отмель / 2016 / США

Рейтинг Кинопоиска: 6.3
Рейтинг IMDb: 6.3

Местом действия этого камерного триллера был выбран безлюдный пляж в Мексике, куда приехала американская серфингистка Нэнси. Однако идеальный день для покорения волн превратился в настоящий кошмар, когда девушка обнаружила рядом с собой большую белую акулу.

Часть съемок «Отмели» проходила на территории австралийского острова Лорд-Хау, внесенного в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Главную роль исполнила звезда «Сплетницы» Блейк Лайвли, а режиссером выступил испанец Жауме Кольет-Серра, снявший хоррор «Дом восковых фигур» и целый ряд боевиков с Лиамом Нисоном.

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