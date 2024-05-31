Актриса Джоди Фостер назвала причину, почему может отказаться от роли

В интервью The Hollywood Reporter звезда «Настоящего детектива» Джоди Фостер на вопрос о том, что может оттолкнуть ее от работы над ролью, ответила, что за свою карьеру часто сталкивалась с однотипными сценариями.

По мнению актрисы, многие сценаристы-мужчины просто не понимают, как выстроить женский образ, и что побуждает героиню на те или иные поступки.

«Большую часть своей карьеры я была шокирована тем, что во многих сценариях, которые я читала, вся мотивация героини сводилась к тому, что она была травмирована изнасилованием. Кажется, это единственное, что могли придумать сценаристы-мужчины, объясняя, почему женщины что-либо делают», — рассказала актриса.

Джоди Фостер объясняет это тем, что сценаристы-мужчины могли понять только тех женщин, которых считали жертвами.

Бри Ларсон, которая также принимала участие в этом интервью, отметила, что не воспринимает всерьез предложения, когда героиню описывают как «сломленная, но красивая» или «красивая, но не знает об этом».