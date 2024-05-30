Вышел трейлер 3 сезона сериала «Медведь»

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FX Networks опубликовал трейлер третьего сезона сериала «Медведь». Сюжет проекта сосредоточен на шеф-поваре, который всеми силами спасает небольшой ресторанчик, доставшийся ему по наследству.

В проекте снялись Джереми Аллен Уайт, Айо Эдебири, Эбон Мосс-Бакрак, Лайонел Бойс, Лиза Колон-Зайас и Эбби Эллиотт.

Премьера всех эпизодов третьего сезона «Медведя» пройдет 27 июня на Hulu.