Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Медведь 3 сезон: трейлер и дата выхода, сюжет и актеры — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:45

0 мин.

Вышел трейлер 3 сезона сериала «Медведь»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Медведь»
Фото Кадр из сериала «Медведь»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

FX Networks опубликовал трейлер третьего сезона сериала «Медведь». Сюжет проекта сосредоточен на шеф-поваре, который всеми силами спасает небольшой ресторанчик, доставшийся ему по наследству.

В проекте снялись Джереми Аллен Уайт, Айо Эдебири, Эбон Мосс-Бакрак, Лайонел Бойс, Лиза Колон-Зайас и Эбби Эллиотт.

Премьера всех эпизодов третьего сезона «Медведя» пройдет 27 июня на Hulu.

Что известно о&nbsp;3 сезоне сериала Медведь. «Да, шеф!»: что известно о 3 сезоне сериала «Медведь»

Сериалы
1
0
Новости холдинга
Умерла актриса Анастасия Заворотнюк
Дзюба ушел из «Локо», но Слуцкий не сможет забрать его в Китай, Слишкович просил увеличение зарплаты и покинул «Спартак». Главные трансферные слухи РПЛ за 30 мая
Чем известна актриса Анастасия Заворотнюк. Биография
Помогавшего ВСУ студента Гулько не пустили в Грузию после депортации из РФ

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Последние новости
17:30
Universal Pictures показал LEGO-версию трейлера мюзикла «Злая»
14:25
Netflix показал тизер финального сезона «Академии Амбрелла»
13:25
Вышел трейлер фильма «Семейное дело» с Николь Кидман и Заком Эфроном
29 мая 22:25
Режиссер «Гарри Поттера и узника Азкабана» рассказал, кто убедил его снять эту часть
29 мая 21:30
Вышел новый трейлер «Видов доброты» Йоргоса Лантимоса