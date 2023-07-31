«Оппенгеймер» с Киллианом Мерфи уже на экранах. Каким вышел фильм?

В широкий прокат вышел фильм про вещь, изменившую мир и разделившую историю на до и после. Обласканная критиками и зрителями кинолента бьет рекорды проката и аккумулирует вокруг себя все новые и новые обсуждения. Но про «Барби» мы уже писали, а сейчас поговорим о другом крупном релизе этого лета — драме про создателя атомной бомбы «Оппенгеймер».

После сумбурного и сложного «Довода» любимец миллионов Кристофер Нолан сделал поворот на 180 градусов и снял совсем другое кино — биографическую драму, почти полностью построенную на диалогах. Три часа крупных планов и бесед, основанных на биографии «отца атомной бомбы» Роберта Оппенгеймера. Давайте разберемся, каким получился этот нехарактерный фильм для любящего масштаб и сложные конструкции режиссера.

О чем фильм «Оппенгеймер»

«Оппенгеймер» оставляет абсолютно противоположные впечатления. Кто-то выйдет с киносеанса убежденным, что посмотрел лебединую песню режиссера и главный фильм десятилетия, а кто-то устанет уже на середине и задастся на самом деле справедливым вопросом: а стоит ли это кино имени своего режиссера-визионера?

Как понятно из названия, сюжет киноленты крутится вокруг жизни главы секретного проекта США под кодовым названием «Манхэттен», в рамках которого велась разработка ядерного оружия. За три часа хронометража картины зритель увидит не только работу самого проекта — на экране покажут университетские годы Роберта Оппенгеймера, его становление и то, что произошло после успешных испытаний. Также зритель окунется в эпоху маккартизма, ведь из-за круга своего общения «отец ядерной бомбы» оказывается втянутым в один из процессов кампании по поиску коммунистических шпионов.

Фото Кадр из фильма «Оппенгеймер»

Допрос главного героя, в рамках которого принимается решение о его доступе к следующим проектам по разработке оружия массового поражения, красной нитью проходит через весь фильм. Главным же антагонистом выступает Льюис Штраусс, член комитета по ядерной энергетике США, сыгранный Робертом Дауни Младшим.

Визуальные эффекты в фильме

Во времена, когда атомное оружие вновь регулярно и тревожно фигурирует в новостях, «Оппенгеймер» кажется предельно актуальным. И лента пытается передать атмосферу зависшего страха перед ужасным оружием, но вся эта конструкция в какой-то момент рушится, подобно вышке в Лос-Аламос, где проходили ядерные испытания. Даже достаточно изобретательная идея со сменой цветного изображения на черное-белое не работает (по задумке режиссера все цветные сцены фильма должны демонстрировать события сквозь призму восприятия Роберта Оппенгеймера, а черно-белые — объективно показанные события).

Кристофер Нолан не закапывается в подробности жизни знаменитого ученого, он показывает историю через призму ужасного творения главного героя. При этом сцена испытаний «Тринити» — взрыва первой атомной бомбы в истории, между прочим, снятая только с помощью практических эффектов, — не становится кульминацией фильма, ведь после нее повествование идет дальше и демонстрирует дальнейшую жизнь Оппенгеймера, включая публичные слушания и встречу ученого с президентом США Гарри Трумэном.

Фото Кадр из фильма «Оппенгеймер»

Именно сцена взрыва невольно становится иллюстрацией одной из главных проблем фильма. Она не работает на полную, как и не работает в рамках выбранного жанра привычный для режиссера киноязык. Испытание «Тринити» из третьего сезона «Твин Пикс» завораживает гораздо больше, хоть и создано все, как и у Кристофера Нолана, без использования высоких технологий, но с гораздо меньшим бюджетом.

Многие полюбили Нолана не только за игры с повествованием и запутанность сюжетных ходов — почти во всех его фильмах присутствовал космический масштаб. Самые знаменитые кинокартины автора захватывали и давили на зрителя звуком и картинкой, шумом и гулом. И оттого странно выглядят подобные вставки в картине, по ощущениям на 80 процентов состоящей из крупных планов.

Актерский состав

Длинные диалоги, крупные планы — просто идеальный материал для именитых актеров, которых здесь превеликое множество. И каждый из них отыгрывает добротно, не фальшиво и явно используя весь свой талант. Для Киллиана Мерфи роль творца атомной бомбы может и вовсе стать «ролью всей жизни», только вот не все так просто.

Фото Кадр из фильма «Оппенгеймер»

Режиссер и по совместительству автор сценария будто специально тратит доступный ему ресурс слишком бездумно. Такие прекрасные артисты, как Мэтт Деймон, Кейси Аффлек, Гэри Олдмен, играют в настолько мимолетных ролях (за исключением Деймона, ему все-таки уделено больше внимания), что хочется каждого схватить за руку и попросить задержаться в кадре. Эмили Блант, играющая жену главного героя, несмотря на достаточно внушительное экранное время (на фоне других актеров), почти не запоминается, но виновата в этом явно не актриса, старательно отыгрывающая весь предоставленный материал. Отдельно стоит упомянуть Роберта Дауни Младшего, прекрасно исполняющего свою хоть и важную, но все еще слишком маленькую для артиста такого калибра роль. Что говорить о появлении оскароносного Рами Малека в роли чеховского ружья.

Фото Кадр из фильма «Оппенгеймер»

Также нельзя обойти стороной прекрасную Флоренс Пью, воплотившую на экране образ Джин Тэтлок — американского психиатра и члена коммунистической партии, а также любовницы Роберта Оппенгеймера. Именно в сцене с ней, по совместительству являющейся первой в карьере Кристофера Нолана эротической сценой, звучит самая известная цитата, связанная с отцом атомной бомбы. По воспоминаниям ученого, цитата из индийского эпоса Бхагавад-гиты «Я — смерть, разрушитель миров» пришла ему в голову во время испытания «Тринити», но автор фильма решил познакомить зрителя с ней немного в другой момент и в другом контексте.

Чего не хватило от фильма

Как и было в реальности, Роберт Оппенгеймер узнает про бомбардировку Хиросимы и Нагасаки по радио. Пока весь городок ликует и поднимает звездно-полосатые флаги, ученый начинает осознавать результаты своего деяния. Режиссер демонстрирует нам последствия бомбардировки, появляющиеся в воображении главного героя, а сцена встречи с президентом США раскрывает полярность взглядов ученного и политика. Но, увы, главной проблемой фильма является то, что вся проблематика и все душевные терзания главного героя по поводу моральности ситуации отходят на второй план и в конце концов все ужимается до конфликта героев Киллиана Мерфи и Роберта Дауни Младшего. Трудно спорить, это прекрасный биографический и исторический материал, но на фоне гораздо более великих (и ужасных) событий, происходящих с теми же людьми в это же время, кажется немного малодушным подсвечивать именно такие, а не гуманистические или хотя бы экологические аспекты.

Фото Кадр из фильма «Оппенгеймер»

Итоги

На фоне кризиса в Голливуде, забастовки сценаристов и актеров, июль 2023-го выделяется уникальной успешностью. Ведь именно в середине лета на небосводе засверкали две звезды, способные вдохнуть новую жизнь в, казалось бы, умирающий кинорынок фабрики грез. «Барби» и «Оппенгеймер» совместными усилиями показали удивительные результаты в кинопрокате. Премьерный уик-энд стал четвертым самым кассовым в истории, а общие сборы двух картин уже превысили 1,2 млрд долларов (750 миллионов приходится на долю «Барби», оставшиеся 400 — «Оппенгеймера»).

Также «Оппенгеймер» стал первым в истории фильмом с рейтингом R, сумевшим удерживать ежедневные сборы на отметке выше 10 миллионов больше семи дней. Можно поздравить любимца публики Кристофера Нолана с успехом такого спорного фильма, ведь главное, чтобы любое искусство вызывало отклик и порождало дискуссии, и не всегда важно, насколько произведение идеально. А зрителю осталось лишь выбрать, что ему ближе: суровый, но такой интересный реальный мир сложных решений и моральных компромиссов или яркий, но ироничный мир Барбиленда. Обе киноленты строят уникальные конструкции внутри своего повествования, а за счет одновременного релиза и интернет-феномена «Барбенгеймер» настолько крепко слились в единое целое, что перестали быть антагонистами, а стали дополнением друг друга.