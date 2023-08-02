Лучшие фильмы про боевые искусства: 8 культовых картин
Сцены с различными единоборствами добавляют зрелищности и без того захватывающим картинам, а некоторые из них и вовсе полностью посвящены тому или иному виду боевых искусств. Многие звезды боевиков прославились именно благодаря подобным фильмам. Собрали несколько знаковых лент, на которые стоит обратить внимание.
Ип Ман
Год: 2008
Страна: Гонконг, Китай
Режиссер: Уилсон Ип
В главных ролях: Донни Йен, Саймон Ям, Линн Хун и другие
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.2
Картина, запустившая франшизу из четырех полнометражных фильмов, повествует о мастере кунг-фу Ип Мане, который существовал на самом деле и был учителем Брюса Ли. Однако фильм позиционируется скорее как полубиографический. Историческим контекстом «Ип Мана» выступает японо-китайская война (1937-1945), а местом действия — китайский город Фошань.
Ведущую роль исполнил Донни Йен, который сам является мастером ушу. Этим видом боевых искусств занималась мать актера, которая после переезда семьи в США смогла открыть собственный зал в Бостоне. В третьей части саги также засветился боксер Майк Тайсон.
Крадущийся тигр, затаившийся дракон
Год: 2000
Страна: Тайвань, Гонконг, США, Китай
Режиссер: Энг Ли
В главных ролях: Чоу Юнь-Фат, Мишель Йео, Чжан Цзыи и другие
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.4
История о великом мастере боевых искусств по имени Лу Мумбай, который отправляется на поиски похищенного злоумышленниками магического меча, принесла создателям целую россыпь престижных наград. Среди них — четыре «Оскара» («Лучший фильм на иностранном языке», «Лучшие декорации», «Лучшая работа оператора» и «Лучший оригинальный саундтрек»), два «Золотых глобуса», премия канала MTV в категории «Лучшая драка» и приз зрительских симпатий на кинофестивале в Торонто.
Любопытно, что оригинальное название ленты можно перевести как «Тихий омут» или «В тихом омуте черти водятся». В 2015 году на экраны вышел сиквел «Крадущийся тигр, затаившийся дракон: Меч судьбы», но он получил негативные оценки, а из оригинального актерского состава к своей роли вернулась лишь Мишель Йео.
Бесстрашный
Год: 2006
Страна: Китай, Гонконг, США
Режиссер: Ронни Юй
В главных ролях: Джет Ли, Сунь Ли, Дун Юн и другие
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.1
Еще один исторический байопик, но на этот раз в центре сюжета — мастер ушу Хо Юаньцзя. «Бесстрашный» показывает его путь к осознанию истинного назначения боевых искусств и открытию своей школы. Исполнитель главной роли — китайский актер Джет Ли — в реальной жизни тоже мастер ушу.
Кроме того, в фильме снялись чемпион по пауэрлифтингу и бывший рестлер из Австралии Нэйтан Джонс и оскароносная актриса Мишель Йео, но ее роль была столь незначительна, что в итоге была вырезана из прокатной версии.
Смертельная битва
Год: 1995
Страна: США
Режиссер: Пол У. С. Андерсон
В главных ролях: Робин Шоу, Линден Эшби, Бриджит Уилсон, Кристофер Ламберт и другие
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.6
Прежде чем взяться за экранизацию Resident Evil, американский режиссер Пол У.С. Андерсон снял фэнтези-боевик по мотивам другой культовой игры — Mortal Kombat. В нем трем персонажам предстоит сразиться за победу в древнем воинском турнире.
Кстати, «Смертельная битва» могла получиться совсем другой. Роль Сони Блейд изначально досталась Кэмерон Диаз, но актриса сломала запястье перед началом работы. А вот Джонни Кейджа мог сыграть Брэндон Ли, но он погиб на съемках фильма «Ворон», или Жан-Клод Ван Дамм, который в итоге сделал выбор в пользу участия в «Уличном бойце».
Кровавый спорт
Год: 1988
Страна: США
Режиссер: Ньют Арнольд
В главных ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Боло Йен, Форест Уитакер и другие
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.3
Фильм, открывший бывшему спортсмену дорогу в большое кино, повествует о подпольном чемпионате по восточным единоборствам. Чтобы принять в нем участие, главный герой самовольно покидает воинскую часть и отправляется в Гонконг. Критики отнеслись к «Кровавому спорту» скептически, а Жан-Клод Ван Дамм даже получил номинацию на «Золотую малину» в категории «Худшая новая звезда». Однако картина добилась кассового успеха и впоследствии приобрела статус культовой.
Реально существующий Фрэнк Дюкс принял участие в съемках в качестве координатора боевых сцен, а несколько лет спустя стал одним из соавторов сценария к ленте «В поисках приключений», которая стала режиссерским дебютом Ван Дамма.
Пьяный мастер
Год: 1978
Страна: Гонконг
Режиссер: Юэнь У-Пин
В главных ролях: Джеки Чан, Юань Сяотянь, Хван Джан-Ли и другие
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.8
Знаковая работа гонконгского артиста рассказывает историю дерзкого и недисциплинированного юноши. Чтобы перевоспитать главного героя, отец отправляет его к известному мастеру кунг-фу, владеющему стилем «восьми пьяных святых». Любопытно, что в основе картины лежит биография мастера боевых искусств по имени Хуан Фэйхун: в фильмах «Однажды в Китае» и «Стальные когти» его сыграл Джет Ли, а в «Вокруг света за 80 дней» (Джеки Чан появился в этой ленте в образе Паспарту) — Саммо Хун.
«Пьяный мастер» стал одним из самых кассовых релизов в истории Гонконга (больше 6,5 млн гонконгских долларов за первый месяц проката), а также окончательно закрепил за актером образ немного нелепого, но целеустремленного и всегда побеждающего персонажа.
Шоколад
Год: 2008
Страна: Таиланд
Режиссер: Прачья Пинкаю
В главных ролях: Янин Висмитананда, Хироси Абэ и другие
Рейтинг «Кинопоиска»: 6.7
В центре сюжета тайского боевика — девочка с диагнозом «аутизм», которая интуитивно осваивает боевые искусства. Пытаясь найти средства на лечение матери от рака, Зэн находит список ее должников и решает потребовать у них деньги, что приводит к разборкам с мафиозным кланом.
Постановщиком трюков выступил Панна Риттикрай, который работал над такими проектами, как «Онг Бак» и «Честь дракона». Что касается исполнительницы главной роли, то Янин Висмитананда занималась балетом и тхэквондо, а специально для съемок освоила муай-тай. Все трюки в «Шоколаде» актриса исполнила самостоятельно.
Кулак ярости
Год: 1972
Страна: Гонконг
Режиссер: Ло Вэй
В главных ролях: Брюс Ли, Нора Мяо, Мария Йи и другие
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.8
Культовый фильм с Брюсом Ли, который до этого исполнил ведущую роль лишь в одной ленте («Большой босс», 1971), повествует об искусном мастере боевых искусств. Он приезжает в Шанхай на похороны своего наставника по кунг-фу и карате. Новость о том, что японцы причастны к убийству учителя и нападениям на учеников, вынуждает его остаться, чтобы защитить честь школы.
Одним из актеров массовки на съемках «Кулака ярости» был Джеки Чан, хотя в итоге он даже не попал в титры. Зато несколько лет спустя ему досталась главная роль в сиквеле «Новый кулак ярости». В 1994 году на экраны вышел ремейк боевика: звездой картины «Кулак легенды» стал Джет Ли.
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