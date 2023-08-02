Лучшие фильмы про боевые искусства: 8 культовых картин

Многие звезды боевиков прославились именно благодаря им.

Сцены с различными единоборствами добавляют зрелищности и без того захватывающим картинам, а некоторые из них и вовсе полностью посвящены тому или иному виду боевых искусств. Многие звезды боевиков прославились именно благодаря подобным фильмам. Собрали несколько знаковых лент, на которые стоит обратить внимание.

Ип Ман

Год: 2008

Страна: Гонконг, Китай

Режиссер: Уилсон Ип

В главных ролях: Донни Йен, Саймон Ям, Линн Хун и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.2

Картина, запустившая франшизу из четырех полнометражных фильмов, повествует о мастере кунг-фу Ип Мане, который существовал на самом деле и был учителем Брюса Ли. Однако фильм позиционируется скорее как полубиографический. Историческим контекстом «Ип Мана» выступает японо-китайская война (1937-1945), а местом действия — китайский город Фошань.

Ведущую роль исполнил Донни Йен, который сам является мастером ушу. Этим видом боевых искусств занималась мать актера, которая после переезда семьи в США смогла открыть собственный зал в Бостоне. В третьей части саги также засветился боксер Майк Тайсон.

Крадущийся тигр, затаившийся дракон

Год: 2000

Страна: Тайвань, Гонконг, США, Китай

Режиссер: Энг Ли

В главных ролях: Чоу Юнь-Фат, Мишель Йео, Чжан Цзыи и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.4

История о великом мастере боевых искусств по имени Лу Мумбай, который отправляется на поиски похищенного злоумышленниками магического меча, принесла создателям целую россыпь престижных наград. Среди них — четыре «Оскара» («Лучший фильм на иностранном языке», «Лучшие декорации», «Лучшая работа оператора» и «Лучший оригинальный саундтрек»), два «Золотых глобуса», премия канала MTV в категории «Лучшая драка» и приз зрительских симпатий на кинофестивале в Торонто.

Любопытно, что оригинальное название ленты можно перевести как «Тихий омут» или «В тихом омуте черти водятся». В 2015 году на экраны вышел сиквел «Крадущийся тигр, затаившийся дракон: Меч судьбы», но он получил негативные оценки, а из оригинального актерского состава к своей роли вернулась лишь Мишель Йео.

Бесстрашный

Год: 2006

Страна: Китай, Гонконг, США

Режиссер: Ронни Юй

В главных ролях: Джет Ли, Сунь Ли, Дун Юн и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.1

Еще один исторический байопик, но на этот раз в центре сюжета — мастер ушу Хо Юаньцзя. «Бесстрашный» показывает его путь к осознанию истинного назначения боевых искусств и открытию своей школы. Исполнитель главной роли — китайский актер Джет Ли — в реальной жизни тоже мастер ушу.

Кроме того, в фильме снялись чемпион по пауэрлифтингу и бывший рестлер из Австралии Нэйтан Джонс и оскароносная актриса Мишель Йео, но ее роль была столь незначительна, что в итоге была вырезана из прокатной версии.

Смертельная битва

Год: 1995

Страна: США

Режиссер: Пол У. С. Андерсон

В главных ролях: Робин Шоу, Линден Эшби, Бриджит Уилсон, Кристофер Ламберт и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.6

Прежде чем взяться за экранизацию Resident Evil, американский режиссер Пол У.С. Андерсон снял фэнтези-боевик по мотивам другой культовой игры — Mortal Kombat. В нем трем персонажам предстоит сразиться за победу в древнем воинском турнире.

Кстати, «Смертельная битва» могла получиться совсем другой. Роль Сони Блейд изначально досталась Кэмерон Диаз, но актриса сломала запястье перед началом работы. А вот Джонни Кейджа мог сыграть Брэндон Ли, но он погиб на съемках фильма «Ворон», или Жан-Клод Ван Дамм, который в итоге сделал выбор в пользу участия в «Уличном бойце».

Кровавый спорт

Год: 1988

Страна: США

Режиссер: Ньют Арнольд

В главных ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Боло Йен, Форест Уитакер и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.3

Фильм, открывший бывшему спортсмену дорогу в большое кино, повествует о подпольном чемпионате по восточным единоборствам. Чтобы принять в нем участие, главный герой самовольно покидает воинскую часть и отправляется в Гонконг. Критики отнеслись к «Кровавому спорту» скептически, а Жан-Клод Ван Дамм даже получил номинацию на «Золотую малину» в категории «Худшая новая звезда». Однако картина добилась кассового успеха и впоследствии приобрела статус культовой.

Реально существующий Фрэнк Дюкс принял участие в съемках в качестве координатора боевых сцен, а несколько лет спустя стал одним из соавторов сценария к ленте «В поисках приключений», которая стала режиссерским дебютом Ван Дамма.

Пьяный мастер

Год: 1978

Страна: Гонконг

Режиссер: Юэнь У-Пин

В главных ролях: Джеки Чан, Юань Сяотянь, Хван Джан-Ли и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.8

Знаковая работа гонконгского артиста рассказывает историю дерзкого и недисциплинированного юноши. Чтобы перевоспитать главного героя, отец отправляет его к известному мастеру кунг-фу, владеющему стилем «восьми пьяных святых». Любопытно, что в основе картины лежит биография мастера боевых искусств по имени Хуан Фэйхун: в фильмах «Однажды в Китае» и «Стальные когти» его сыграл Джет Ли, а в «Вокруг света за 80 дней» (Джеки Чан появился в этой ленте в образе Паспарту) — Саммо Хун.

«Пьяный мастер» стал одним из самых кассовых релизов в истории Гонконга (больше 6,5 млн гонконгских долларов за первый месяц проката), а также окончательно закрепил за актером образ немного нелепого, но целеустремленного и всегда побеждающего персонажа.

Шоколад

Год: 2008

Страна: Таиланд

Режиссер: Прачья Пинкаю

В главных ролях: Янин Висмитананда, Хироси Абэ и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.7

В центре сюжета тайского боевика — девочка с диагнозом «аутизм», которая интуитивно осваивает боевые искусства. Пытаясь найти средства на лечение матери от рака, Зэн находит список ее должников и решает потребовать у них деньги, что приводит к разборкам с мафиозным кланом.

Постановщиком трюков выступил Панна Риттикрай, который работал над такими проектами, как «Онг Бак» и «Честь дракона». Что касается исполнительницы главной роли, то Янин Висмитананда занималась балетом и тхэквондо, а специально для съемок освоила муай-тай. Все трюки в «Шоколаде» актриса исполнила самостоятельно.

Кулак ярости

Год: 1972

Страна: Гонконг

Режиссер: Ло Вэй

В главных ролях: Брюс Ли, Нора Мяо, Мария Йи и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.8

Культовый фильм с Брюсом Ли, который до этого исполнил ведущую роль лишь в одной ленте («Большой босс», 1971), повествует об искусном мастере боевых искусств. Он приезжает в Шанхай на похороны своего наставника по кунг-фу и карате. Новость о том, что японцы причастны к убийству учителя и нападениям на учеников, вынуждает его остаться, чтобы защитить честь школы.

Одним из актеров массовки на съемках «Кулака ярости» был Джеки Чан, хотя в итоге он даже не попал в титры. Зато несколько лет спустя ему досталась главная роль в сиквеле «Новый кулак ярости». В 1994 году на экраны вышел ремейк боевика: звездой картины «Кулак легенды» стал Джет Ли.

Теперь у нас есть сообщество во «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!