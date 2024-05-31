Актер из «Мэра Кингстауна» присоединился к касту фильма «Достать ножи 3»
Издание Deadline сообщает, что Джереми Реннер («Повелитель бури», «Мэр Кингстауна») присоединился к актерскому составу фильма «Достать ножи 3». Продолжение истории получило подзаголовок «Проснись, мертвец».
По сюжету проекта Бенуа Бланк возьмется за расследование очередного убийства. К роли частного детектива вернется Дэниэл Крэйг.
«Достать ножи 3» выйдут в 2025 году.
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