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Достать ножи 3 фильм: Джереми Реннер — что известно
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:25

0 мин.

Актер из «Мэра Кингстауна» присоединился к касту фильма «Достать ножи 3»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Соколиный глаз»
Фото Кадр из сериала «Соколиный глаз»
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Издание Deadline сообщает, что Джереми Реннер («Повелитель бури», «Мэр Кингстауна») присоединился к актерскому составу фильма «Достать ножи 3». Продолжение истории получило подзаголовок «Проснись, мертвец».

По сюжету проекта Бенуа Бланк возьмется за расследование очередного убийства. К роли частного детектива вернется Дэниэл Крэйг.

«Достать ножи 3» выйдут в 2025 году.

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