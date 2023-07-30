Лучшие фильмы про вампиров: от ужасов до комедий

Мистические создания, буквально высасывающие из людей жизнь, не перестают завораживать режиссеров. От черно-белой ленты «Носферату, симфония ужаса», снятой больше века назад, до популярной саги «Сумерки» — вампиры в самых разных образах появляются на экране с завидной регулярностью. Своего пика тема достигла в девяностых и нулевых, когда появились такие хиты, как «Интервью с вампиром», «Баффи — истребительница вампиров», «Ван Хельсинг» и франшиза «Другой мир», а также стартовали сериалы «Настоящая кровь» и «Дневники вампира». Собрали еще несколько любопытных картин о кровопийцах на любой вкус.

Для тех, кто хочет посмеяться:

«Реальные упыри»

Год: 2014

Страна: Новая Зеландия

Жанр: комедия, ужасы

Режиссеры: Джемейн Клемент, Тайка Вайтити

В ролях: Джемейн Клемент, Тайка Вайтити, Джонатан Бруг и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.5

Рейтинг IMDb: 7.6

Фото Кадр из фильма «Реальные упыри»

Псевдодокументальная лента повествует о жизни четырех вампиров, осевших в столице Новой Зеландии. В ее основу легла короткометражка, которую Клемент и Вайтити сняли в 2005 году, а впоследствии вселенная «Реальных упырей» обзавелась еще двумя сериальными спин-оффами («Паранормальный Веллингтон» и «Чем мы заняты в тени»).

Большая часть картины является импровизацией актеров, для которых «Реальные упыри» оказались далеко не первым совместным проектом. Всего было отснято более 120 часов видеоматериалов, и теперь даже сложно представить, сколько искрометных шуток не вошло в финальную версию фильма.

Для поклонников дуэта Бертон — Депп:

«Мрачные тени»

Год: 2012

Страна: США, Австралия, Великобритания

Жанр: фэнтези, мелодрама, комедия

Режиссер: Тим Бертон

В ролях: Джонни Депп, Ева Грин, Мишель Пфайффер, Хелена Бонэм Картер и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.6

Рейтинг IMDb: 6.2

Фото Кадр из фильма «Мрачные тени»

Плодотворный актерско-режиссерский дуэт просто не мог обойти стороной вампирскую тематику: так появилась адаптация одноименного готического сериала, который транслировался в 1960-х. В центре сюжета «Мрачных теней» — богатый владелец поместья Барнабас Коллинз, который разбил сердце ведьме, а та в отместку превратила его в вампира и похоронила заживо.

Любопытно, что в оригинальном телешоу Барнабас появился лишь в 210-м эпизоде: нового персонажа ввели на время, чтобы повысить рейтинги, но в итоге он настолько понравился зрителям, что его оставили в сериале насовсем.

Для приверженцев классики:

«Дракула»

Год: 1992

Страна: Великобритания, США

Жанр: ужасы, фэнтези, мелодрама

Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола

В ролях: Гари Олдман, Киану Ривз, Вайнона Райдер, Энтони Хопкинс и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.8

Рейтинг IMDb: 7.4

Фото Кадр из фильма «Дракула»

Идея экранизировать роман Брэма Стокера пришла в голову Вайноне Райдер, и она поделилась ею с именитым режиссером. В итоге Райдер сыграла одну из главных ролей и даже получила номинацию на премию «Сатурн» в категории «Лучшая актриса». Сам фильм получил три «Оскара» («Лучшие костюмы», «Лучший грим» и «Лучший монтаж звука») и еще несколько престижных наград.

Позже Энтони Хопкинс рассказал, что перед началом съемок Коппола заставил артистов вслух прочитать «Дракулу» от начала до конца, что заняло у них два дня. А Вайнона Райдер однажды призналась, что для сцены свадьбы был приглашен настоящий священник, поэтому ей кажется, что они с Киану Ривзом до сих пор женаты.

Для любителей скандинавского кино:

«Впусти меня»

Год: 2008

Страна: Швеция

Жанр: ужасы, драма

Режиссер: Томас Альфредсон

В ролях: Коре Хедебрант, Лина Леандерссон и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.9

Рейтинг IMDb: 7.9

Фото Кадр из фильма «Впусти меня»

Многие зрители познакомились с историей, рассказанной шведским писателем Юном Айвиде Линдквистом в книге «Впусти меня», благодаря голливудской ленте, в которой снялись Коди Смит-Макфи («Дорога», «Власть пса») и Хлоя Грейс Морец («Пипец», «Периферийные устройства»). Однако это лишь ремейк скандинавского хоррора.

Главный герой картины — 12-летний мальчик, который мечтает отомстить своим одноклассникам. И вот однажды он знакомится с новой соседкой, которая оказывается не совсем обычной девочкой...

Для настоящих эстетов:

«Выживут только любовники»

Год: 2013

Страна: Великобритания, Германия, Греция, Франция

Жанр: фэнтези, триллер, драма

Режиссер: Джим Джармуш

В ролях: Тильда Суинтон, Том Хиддлстон, Антон Ельчин, Миа Васиковска и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.4

Рейтинг IMDb: 7.2

Фото Кадр из фильма «Выживут только любовники»

Не смог обойти стороной популярную тему и один из ярчайших представителей инди-кинематографа: драму «Выживут только любовники» сам Джармуш назвал криптовампирской любовной историей. В 2013 году она претендовала на главную награду Каннского фестиваля, а в 2015-м боролась за победу в номинации «Лучший фильм ужасов» на премию «Сатурн», но уступила «Дракуле» с Люком Эвансом в главной роли.

Центральных персонажей фильма символично зовут Адам и Ева. Они живут на Земле уже несколько веков и, как и персонажи франшизы «Сумерки», сделали выбор в пользу крови животных. Но приезд младшей сестры Евы нарушает привычный уклад жизни пары.

Для тех, кто скучает по знаковым фильмам 90-х:

«От заката до рассвета»

Год: 1995

Страна: США, Мексика

Жанр: криминал, ужасы, боевик, комедия

Режиссер: Роберт Родригес

В ролях: Джордж Клуни, Квентин Тарантино, Сальма Хайек, Дэнни Трехо и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.8

Рейтинг IMDb: 7.2

Фото Кадр из фильма «От заката до рассвета»

Культовый хоррор о баре вампиров запомнился зрителям той самой сценой с танцем в исполнении Сальмы Хайек. Впоследствии Сантанико Пандемониум попала сразу в несколько рейтингов, среди которых — «Самые сексуальные киногероини», «Лучшие персонажи Роберта Родригеса» и «Лучшие вампиры в кино».

В 1996 году «От заката до рассвета» получил премию «Сатурн» в номинации «Лучший фильм ужасов», а Джорджа Клуни отметили наградой в актерской категории. Клуни также получил премию канала MTV как «Прорыв года», а вот Квентину Тарантино (он, кстати, написал сценарий к ленте) пришлось довольствоваться номинацией на «Золотую малину» за худшую мужскую роль второго плана.

Для ценителей экшена:

«Блэйд»

Год: 1998

Страна: США

Жанр: боевик, ужасы, фэнтези

Режиссер: Стивен Норрингтон

В ролях: Уэсли Снайпс, Стивен Дорфф, Крис Кристофферсон, Удо Кир и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.3

Рейтинг IMDb: 7.1

Фото Кадр из фильма «Блэйд»

Продолжая тему знаковых картин из 90-х, нельзя не вспомнить супергеройский боевик, положивший начало франшизе «Блэйд». Экранизация комиксов Marvel повествует о похождениях получеловека-полувампира, которому предстоит сразиться с Дьяконом Фростом, мечтающим о мировом господстве вампирской расы. Стивен Дорфф, исполнивший роль Фроста, получил премию канала MTV в категории «Лучший злодей».

Позже зрители получили еще два полнометражных фильма с Уэсли Снайпсом, в 2006 году на экраны вышел сериал «Блэйд», а сейчас готовится новый кинопроект, главную роль в котором исполнит двукратный лауреат «Оскара» Махершала Али («Зеленая книга»).

И еще один фильм напоследок:

«Ночь страха»

Год: 2011

Страна: США, Индия

Жанр: ужасы, триллеры, комедия

Режиссер: Крэйг Гиллеспи

В ролях: Колин Фаррелл, Антон Ельчин, Дэвид Теннант, Имоджен Путс и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.6

Рейтинг IMDb: 6.4

Фото Кадр из фильма «Ночь страха»

Если вам кажется, что уже все актеры успели примерить на себя образ кровопийцы, то, пожалуй, вы правы. Вот и ирландец Колин Фаррелл засветился в ремейке комедийного хоррора из 80-х. Главную роль — школьника Чарли, который начинает подозревать своего соседа — исполнил Антон Ельчин, знакомый по упомянутой выше ленте «Выживут только любовники», однако самым ярким персонажем оказался иллюзионист из Лас-Вегаса, который должен помочь Чарли избавиться от монстра: его сыграл звезда «Доктора Кто» и «Благих знамений» Дэвид Теннант.

Стоит также отметить, что в эпизодической роли появился Крис Сарандон, за которым числится главная роль вампира Джерри в оригинальной «Ночи страха». Кроме того, активное участие в работе над проектом принимал сам Стивен Спилберг, а музыку к фильму написал Рамин Джавади, известный зрителям по саундтрекам к «Игре престолов» и «Миру Дикого Запада».