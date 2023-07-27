Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:00

Чего ждать от нового сезона сериала «Благие знамения»

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Кадр из сериала «Благие знамения»

Уже в эту пятницу, 28 июля, зрители увидят продолжение популярного британского сериала, в основу которого лег одноименный роман Нила Геймана и Терри Пратчетта. «Благие знамения» возвращаются на экраны спустя четыре года после выхода первого сезона. Рассказываем, чего ждать от новых серий.

О чем сериал

Юмористический фэнтези-роман «Благие знамения» вышел в свет в 1990 году. Это совместный проект двух британских писателей — Нила Геймана и Терри Пратчетта. Гейман известен по таким произведениям, как «Звездная пыль», «Американские боги» и «Песочный человек», а перу Пратчетта принадлежит цикл «Плоский мир», в который входит 41 роман и несколько рассказов.

Кадр из&nbsp;сериала &laquo;Поколение &laquo;Ви&raquo;. Вышел трейлер спин-оффа «Пацанов»

В центре сюжета — демон Кроули и ангел Азирафаэль, которые решают объединить усилия, чтобы предотвратить Армагеддон. Дело в том, что оба слишком привыкли к своей размеренной жизни на Земле и не готовы распрощаться с ней в финальной битве между силами ада и рая.

Фото Кадр из сериала «Благие знамения»

В конце девяностых за экранизацию книги взялся американский режиссер Терри Гиллиам («12 обезьян», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе»). Азирафаэля должен был сыграть Робин Уильямс, а Кроули — Джонни Депп. Однако продюсеры не оценили идею снять забавный фильм об Антихристе и конце света сразу же после 11 сентября.

Впоследствии попытки перенести роман на экраны омрачились смертью Терри Пратчетта в 2015 году. Нил Гейман отказывался приниматься за сценарий в одиночку, но его коллега, предвидя подобное, заранее написал письмо, в котором дал добро на продолжение работы. В итоге в мае 2019 года состоялась премьера первого сезона «Благих знамений». Сериал получил в основном положительные отзывы и снискал любовь зрителей: его рейтинг на «Кинопоиске» составляет 7,8, а на IMDb — 8.

Фото Кадр из сериала «Благие знамения»

Кто работает над сериалом

Проект создается под чутким руководством одного из авторов книги: Нил Гейман взял на себя обязанности шоураннера сериала и выступил в качестве одного из авторов сценария. Режиссером всех эпизодов (по шесть — в каждом сезоне) значится Дуглас Маккиннон, который успел поработать над такими телехитами, как «Доктор Кто», «Шерлок» и «Детективное агентство Дирка Джентли».

Роберт Паттинсон. Как сейчас выглядят актеры «Сумерек»

Главными звездами «Благих знамений» стали Майкл Шин и Дэвид Теннант. Шин знаком зрителям по франшизе «Сумерки», сериалу «Мастера секса» и фильмам «Пассажиры» и «Полночь в Париже». Теннант, известный по роли Десятого Доктора, также засветился в ленте «Гарри Поттер и Кубок огня» и сериале «Джессика Джонс» по комиксам Marvel.

Фото Кадр из сериала «Благие знамения»

Остальной каст первого сезона выглядит не менее впечатляющим: Джон Хэмм («Безумцы»), Шан Брук («Шерлок», «Дом Дракона»), Адриа Архона («Андор»), Джек Уайтхолл («Непутевая учеба»), Ник Офферман («Одни из нас»). Кроме того, четырех всадников Апокалипсиса, разъезжающих по миру на байках, сыграли Мирей Инос («Убийство»), Брайан Кокс («Наследники»), Юсуф Гейтвуд («Академия «Амбрелла») и Лурдес Фаберес («Песочный человек»), а Бога озвучила трехкратная лауреатка «Оскара» за лучшую женскую роль Фрэнсис Макдорманд («Фарго», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Земля кочевников»).

Фото Кадр из сериала «Благие знамения»

Чего ждать от второго сезона

В отличие от многих шоу, которые получают продолжение задолго до финала текущего сезона, новость о работе над следующей главой «Благих знамений» появилась только в 2021 году. Сообщается, что новые серии будут основаны на так и не вышедшем сиквеле романа: на сей раз Кроули и Азирафаэлю, вернувшимся к своей привычной жизни после предотвращения Апокалипсиса, предстоит помочь потерявшему память архангелу Гавриилу.

К своим ролям вернутся Дэвид Теннант, Мартин Шин и Джон Хэмм. Кроме того, в продолжении появятся несколько уже знакомых второстепенных персонажей, а часть актеров из первого сезона во втором перевоплотится в совершенно новых героев: так, например, Миранда Ричардсон (Рита Скитер из франшизы о Гарри Поттере) из медиума Мадам Трейси превратилась в демона по имени Шакс, и именно она займет место Кроули после того, как тот был изгнан из ада.

Фото Кадр из сериала «Благие знамения»

В новых эпизодах также снялись сын и тесть Дэвида Теннанта: Тай Теннант («Дом Дракона») и Питер Дэвисон (Пятый Доктор из сериала «Доктор Кто»). Однако об их персонажах пока ничего не известно.

Напомним, что все шесть серий нового сезона «Благих знамений» выйдут уже в эту пятницу, 28 июля.

Теперь у нас есть сообщество во «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

Сериалы
0
Читайте также
Путин сравнил потери ВСУ и России на запорожском направлении за сутки
ВС РФ нанесли удары по аэродромам и пунктам управления ВСУ
Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Новый контракт Ротенберга, Кузнецов отбыл дисквалификацию
Алеша Пилко: легионеры в КХЛ, паспорт Лайпсика, отношения с Разиным
Дорофеев остался в «Вегасе», в СКА — изменения в руководстве
Игнатьев — новый тренер «Куньлуня», Fan ID в хоккее не будет
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
Усиление бело-голубых и Проскуряков — в «Авангарде»
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Федотов простил ЦСКА
Топ-5 событий недели. Просветов остался в «Аризоне»
Чешский татарин — в «Ладе» и тренерский дебют Лемтюгова
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Тимченко ушел из СКА, Грицюк и Ткачев об «Авангарде»
Сергей Гомоляко: селекция «Магнитки», Прохоркин, Майе, поиск вратаря
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Не только «Форсаж»: 5 захватывающих фильмов про гонки
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости