2 сезон многосерийной драмы «Призма» выйдет 6 июня

6 июня на Prime Video пройдет премьера второго сезона сериала «Призма». Итальянская драма сосредоточена на жизни двух братьев-близнецов. Герои неразлучны и внешне неотличимы друг от друга, но характер братьев и выбор каждого из них расходятся, порой, самым радикальным образом.

В проекте снялись Маттиа Каррано, Лоренцо Цурцоло, Катерина Форца, Кьяра Борди, Маттео Скаттаретико и LXX Blood.

Все эпизоды второго сезона «Призмы» выйдут на Prime Video 6 июня.