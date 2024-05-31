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Призма 2 сезон: дата выхода и трейлер, сюжет и актеры — где смотреть
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Сегодня, 18:00

0 мин.

2 сезон многосерийной драмы «Призма» выйдет 6 июня

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Призма»
Фото Кадр из сериала «Призма»
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6 июня на Prime Video пройдет премьера второго сезона сериала «Призма». Итальянская драма сосредоточена на жизни двух братьев-близнецов. Герои неразлучны и внешне неотличимы друг от друга, но характер братьев и выбор каждого из них расходятся, порой, самым радикальным образом.

В проекте снялись Маттиа Каррано, Лоренцо Цурцоло, Катерина Форца, Кьяра Борди, Маттео Скаттаретико и LXX Blood.

Все эпизоды второго сезона «Призмы» выйдут на Prime Video 6 июня.

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