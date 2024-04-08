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Фильмы на основе русских сказок и советских мультфильмов: список
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Сегодня, 20:00

5 мин.

5 современных киноадаптаций мультфильмов и сказок

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из фильма «Последний богатырь».
Фото Кадр из фильма «Последний богатырь»
Кадр из фильма «Последний богатырь».
Фото Кадр из фильма «Последний богатырь»
Кадр из фильма «Конек-Горбунок».
Фото Кадр из фильма «Конек-Горбунок»
Кадр из фильма «По щучьему велению».
Фото Кадр из фильма «По щучьему велению»
Кадр из фильма «Бременские музыканты».
Фото Кадр из фильма «Бременские музыканты»
Кадр из фильма «Летучий корабль».
Фото Кадр из фильма «Летучий корабль»
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Советский кинематограф полон волшебных историй, о которых «СЭ» недавно писал: «Морозко», «Старик Хоттабыч», «Приключения Буратино» и многие другие. Сегодня рассказываем о современных адаптациях народных сказок и всеми любимых мультфильмов: некоторые лишь заимствуют из фольклора отдельных персонажей, другие же довольно последовательно переносят на большие экраны знакомые сюжетные линии.

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Летучий корабль

Год: 2024.
Страна: Россия.
Режиссер: Илья Учитель.
В главных ролях: Александр Метелкин, Ксения Трейстер, Андрей Бурковский, Полина Гагарина, Федор Добронравов.
Рейтинг «Кинопоиска»: 5,4.

Кадр из фильма «Летучий корабль»
Фото Кадр из фильма «Летучий корабль»

Прямо сейчас в российских кинотеатрах можно посмотреть картину «Летучий корабль» — адаптацию одноименного советского мультфильма 1979 года. Как и в оригинальной истории, сюжет новинки строится вокруг царевны Забавы: отец хочет выдать дочь за богача, а та мечтает выйти замуж по любви. Избранником главной героини становится простой парень Иван, который решает построить летучий корабль и улететь на нем вместе с возлюбленной.

Стоит отметить, что режиссер анимационного «Летучего корабля» Гарри Бардин высказался о ремейке резко негативно: он назвал релиз фильма хамством и заявил, что ничего не знал о работе над новой версией его мультфильма.

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Бременские музыканты

Год: 2023.
Страна: Россия.
Режиссер: Алексей Нужный.
В главных ролях: Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Роман Курицын, Аскар Нигамедзянов, Ирина Горбачева.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.
Рейтинг IMDb: 4,6.

Фото Кадр из фильма «Бременские музыканты»

Первая премьера этого года тоже была связана с классикой советской мультипликации: 1 января в прокат вышли «Бременские музыканты», в основу которых лег одноименный анимационный хит 1969 года. Главный герой по-прежнему Трубадур, а его верные спутники — кот, собака, петух и осел. Трубадур все так же влюбляется в Принцессу, противостоит разбойникам и, конечно же, выступает со своей музыкой.

Кстати, в фильме прозвучали не только свежие треки, но и оригинальные композиции Геннадия Гладкова в новой аранжировке Максима Фадеева. Все их исполнили звезды «Бременских музыкантов»: Тихон Жизневский, Константин Хабенский, Мария Аронова и другие.

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По щучьему велению

Год: 2023.
Страна: Россия.
Режиссер: Александр Войтинский.
В главных ролях: Никита Кологривый, Мила Ершова, Алина Алексеева, Юрий Колокольников, Роман Мадянов.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.
Рейтинг IMDb: 6,2.

Фото Кадр из фильма «По щучьему велению»

За основу фэнтези-ленты «По щучьему велению» была взята русская народная сказка о Емеле-дурачке, которая существует в различных вариациях. В фильме центральный персонаж ловит волшебную щуку, и та предлагает парню в обмен на свободу исполнить три его желания. Два первых Емеля тратит случайно, поэтому третье решает приберечь: добиться расположения царевны Анфисы можно попробовать и своими силами.

В картине засветились такие сказочные персонажи, как Кот Баюн и Кощей Бессмертный, а для записи музыкального сопровождения использовали в том числе и народные инструменты вроде балалайки и домры.

Конек-Горбунок

Год: 2021.
Страна: Россия.
Режиссер: Олег Погодин.
В главных ролях: Антон Шагин, Павел Деревянко, Михаил Ефремов, Полина Андреева, Ян Цапник.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.
Рейтинг IMDb: 5,7.

Фото Кадр из фильма «Конек-Горбунок»

«Конек-Горбунок» — экранизация одноименной сказки Петра Ершова о крестьянском сыне Иванушке-дурачке и его волшебном коньке. По сюжету фильма главный герой вместе со своим верным помощником отправляется на поиски Жар-птицы. Преуспев в этом, Иван начинает получать от царя все новые, невыполнимые на первый взгляд задания.

Съемки ленты проходили в самом большом в России кинопавильоне площадью более 7 тысяч квадратных метров. Масштабный проект в итоге был отмечен «Золотым орлом» в категории «Лучшие визуальные эффекты» (в трех других номинациях «Конька-Горбунка» обошли «Серебряные коньки»).

Последний богатырь

Год: 2017.
Страна: Россия.
Режиссер: Дмитрий Дьяченко.
В главных ролях: Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.
Рейтинг IMDb: 6,4.

Фото Кадр из фильма «Последний богатырь»

Приключенческую комедию «Последний богатырь» нельзя назвать экранизацией какой-то конкретной сказки, и все же в ней задействованы популярные фольклорные персонажи и знакомые сказочные сюжеты. Есть здесь и Кощей, и Баба Яга, и Водяной, и Василиса Премудрая, и три богатыря, а главный герой Иван вскоре узнает, что является сыном Ильи Муромца, и теперь именно ему предстоит спасти сказочную страну Белогорье.

На церемонии «Золотой орел» картина одержала победу в категории «Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам», а впоследствии обзавелась несколькими продолжениями.

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