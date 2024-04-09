История Тимоти Шаламе: от футбола до востребованного актера Голливуда

Актер встречается с моделью Кайли Дженнер.

Тимоти Шаламе

Дата рождения: 27 декабря 1995 года

Место рождения: Нью-Йорк (США)

Рост: 182 см

Вес: 70 кг

Детство и юность

Тимоти Шаламе родился 27 декабря 1995 года в Нью-Йорке (США) в творческой семье. Его отец Марк Шаламе — журналист, сейчас он работает редактором в ООН, а мать Николь Флендер — бывшая танцовщица, в настоящее время брокер по недвижимости. У актера есть старшая сестра Полин, девушка тоже актриса.

Так как глава семейства имеет французские корни, дети все каникулы проводили во Франции. Здесь Тимоти изучал французский язык и увлекался рэпом, а также играл в футбол и даже мечтал стать известным игроком.

С раннего возраста он начал сниматься в рекламе. Но связать свою жизнь с кинематографом решил не сразу. Однажды он посмотрел боевик «Темный рыцарь» (2008). Актерская работа Хита Леджера, который исполнил роль Джокера, так потрясла Тимоти, что он захотел стать артистом.

В старших классах он обучался в академии искусств LaGuardia в Нью-Йорке, учеба давалась юноше легко. После удачно сданных экзаменов Шаламе поступил в Колумбийский университет, однако проучился здесь лишь один год. Актер перевелся в Gallatin School при Университете Нью-Йорка, чтобы можно было совмещать обучение и съемки.

Тимоти Шаламе. Фото Global Look Press

Актерская карьера

Тимоти Шаламе начал покорять кинематограф еще в детстве. Его приглашали сниматься в короткометражках и рекламе. Позже юноше достались эпизодические роли в сериалах «Закон и порядок» (2009), «Дорогой доктор» (2012) и «Родина» (2012).

Затем актер был утвержден в научно-фантастический проект Кристофера Нолана «Интерстеллар» (2014). Однако большинство сцен с Шаламе вырезали, а вместо его монолога оставили лишь закадровый голос. Тимоти тяжело переживал случившееся. Тем не менее на талантливого юношу все-таки обратили внимание другие режиссеры: ему предложили поучаствовать во многих новых проектах. Среди них драма «Мужчины, женщины и дети» (2014), рождественская комедия «Любите Куперов» (2015), комедия «Мисс Стивенс» (2016) и вестерн «Недруги» (2017).

Несмотря на то что зрители не поняли ленту «Жаркие летние ночи» (2017), критики высоко оценили работу Шаламе. А особенно значимым в карьере молодого актера стал фильм «Назови меня своим именем» (2017). Тимоти тщательно готовился к съемкам: занимался с репетитором по итальянскому языку, брал уроки игры на гитаре и фортепиано. Драму отметили на фестивалях в Лондоне, Берлине и Торонто. А актер был удостоен премии Gotham Independent Film Awards, а также был номинирован на премии «Золотой глобус» и «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль».

В биографическом фильме «Красивый мальчик» (2018) актер предстал в образе юноши Ника Шеффа, который страдает наркозависимостью. Чтобы точно передать характер своего персонажа, Шаламе общался с пациентами реабилитационных центров. Также он похудел на 10 килограммов.

В 2019 году в прокат вышли сразу три громкие премьеры с Тимоти Шаламе: комедия Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке», историческая драма Дэвида Мишо «Король Англии» и экранизация романа Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины».

В 2020-м планировался выход адаптации романа-антиутопии Фрэнка Герберта «Дюна», но из-за пандемии COVID-19 премьеру перенести на год. В фантастическом фильме актеру досталась роль Пола Атрейдеса — наследника знатного рода, который из неопытного мальчика становится лидером.

Зрители также оценили фильм «Не смотрите наверх» (2021) с участием Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Мэрил Стрип и Тимоти Шаламе. В 2022 звезда «Дюны» дебютировал как продюсер киноленты «Целиком и полностью», где он также сыграл главную роль. Фильм о подростках-каннибалах снят по одноименному роману американской писательницы Камиллы ДеАнджелис.

Поклонники актера привыкли, что каждый год выходят в прокат громкие премьеры с участием их кумира. В 2023 году был презентован музыкальный фэнтезийный фильм «Вонка». Это приквел известного мюзикла 1971 года «Вилли Вонка и шоколадная фабрика». А в 2024-м состоялась премьера картины «Дюна: Часть вторая».

Тимоти Шаламе. Фото Кадр из фильма «Дюна»

Личная жизнь

У молодого актера бурная личная жизнь. Его возлюбленные — самые популярные и яркие девушки США. В 17 лет его первой девушкой, с которой он вышел в свет, стала дочь певицы Мадонны Лурдес. Правда, их роман продлился лишь год, зато они смогли сохранить дружеские отношения. СМИ писали, что на свидания звездная мать отпускала свою дочь только в сопровождении телохранителя.

После Лурдес у Шаламе была интрижка с актрисой Эйсой Гонсалес, девушка старше его на шесть лет. Вместе они были несколько месяцев. На съемочной площадке фильма «Дождливый день в Нью-Йорке» ходили слухи о романе актера с Селеной Гомес. Певица сыграла в картине Чану Тайрелл, одного из главных персонажей. А в 2018-м Тимоти приписывали роман со звездой «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс.

В 2020-м Шаламе состоял в отношениях с дочерью Джонни Деппа Лили-Роуз Мелоди. Молодые люди вместе снимались в историческом фильме «Король Англии».

В прошлом году пресса заговорила о романе Тимоти Шаламе с моделью, участницей реалити-шоу «Семейство Кардашьян», основательницей компании Kylie Cosmetics Кайли Дженнер. В январе 2023-го папарацци застали влюбленную парочку на отдыхе. Сперва свои отношения они отрицали, однако уже осенью прошлого года Тимоти и Кайли подтвердили свой роман, поцеловавшись на концерте Бейонсе. А после звезды вместе вышли в свет: это было на WSJ Magazine 2023 Innovator Awards в Нью-Йорке. Поклонники Шаламе негативно восприняли его выбор. Фанаты считают, что интеллигентный парень не может иметь ничего общего с моделью из реалити-шоу.

Тимоти Шаламе. Фото Global Look Press

Тимоти Шаламе сейчас

Сейчас запущена работа над второй частью экранизации романа-сказки Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика». Картина под рабочим названием «Вонка 2» выйдет в 2025 или 2026 году. Главную роль снова исполнит Тимоти Шаламе.

Также в производстве находятся еще два фильма с участием американского актера. Это A Complete Unknown («Совершенный незнакомец»), где звезда «Дюны» предстанет в образе молодого Боба Дилана. Съемки начались в марте этого года. Также ожидается выход фильма «Дюна: Часть третья».

В 2024-м актер подписал длительный контракт со студией Warner Bros. Так что в ближайшие годы за карьеру молодого таланта переживать не стоит: Шаламе будет задействован во многих проектах концерна по производству фильмов и сериалов.

10 лучших фильмов и сериалов по версии IMDb

— «Дюна: Часть 2» (2024)

— «Интерстеллар» (2014)

— «Дюна» (2021)

— «Назови меня своим именем» (2017)

— «Маленькие женщины» (2019)

— «Леди Берд» (2017)

— «Красивый мальчик» (2018)

— «Король Англии» (2019)

— «Недруги» (2017)

— «Не смотрите наверх» (2021)

Социальные сети

— Профиль в Instagram * (запрещен в РФ; соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

— Профиль в Х