Лучшие советские фильмы: 15 кинематографических шедевров эпохи

Как бы ни манили голливудские блокбастеры или европейские фестивальные новинки, иногда хочется вернуться к проверенной классике. Предлагаем подборку знаковых советских картин на любой вкус.

Пираты ХХ века, 1979

Режиссер: Борис Дуров.

В ролях: Николай Еременко-мл., Петр Вельяминов, Талгат Нигматулин и другие.

Фото Кадр из фильма «Пираты XX века»

Приключенческий боевик о захвате сухогруза современными пиратами стал самым посещаемым отечественным фильмом за всю историю советского кинопроката: его посмотрели почти 90 миллионов зрителей. Поговаривают, что даже приходилось отменять утренние сеансы, потому что школьники сбегали на них с уроков целыми классами.

Летят журавли, 1957

Режиссер: Михаил Калатозов.

В ролях: Татьяна Самойлова, Алексей Баталов и другие.

Фото Кадр из фильма «Летят журавли»

Военная мелодрама, в центре которой — трагическая история двух влюбленных, так и осталась единственной советской лентой, получившей главную награду Каннского кинофестиваля. Помимо «Золотой пальмовой ветви» картина также была отмечена почетным дипломом международного кинофестиваля в Локарно и особой премией Всесоюзного кинофестиваля в Москве, а в 1995 году Международная федерация кинопрессы внесла «Летят журавли» в сотню лучших фильмов мира.

Человек-амфибия, 1961

Режиссер: Владимир Чеботарев, Геннадий Казанский.

В ролях: Владимир Коренев, Анастасия Вертинская и другие.

Фото Кадр из фильма «Человек-амфибия»

Экранизация одноименного романа Александра Беляева о любви красавицы Гутиэре и «морского дьявола» стала лидером советского кинопроката за 1962 год (65 миллионов зрителей), а на фестивале фантастических фильмов в Триесте фильм получил приз «Серебряный парус». Стоит также отметить, что культовый режиссер Квентин Тарантино не раз упоминал, что «Человек-амфибия» — его любимый советский фильм.

Белое солнце пустыни, 1969

Режиссер: Владимир Мотыль.

В ролях: Анатолий Кузнецов, Спартак Мишулин, Кахи Кавсадзе, Павел Луспекаев и другие.

Фото Кадр из фильма «Белое солнце пустыни»

История красноармейца Сухова, спасающего женщин из гарема бандита Абдуллы, является ярчайшим представителем жанра истерн, который стал советским ответом голливудским вестернам. Фильм был неоднозначно встречен критиками и зрителями, но в итоге все равно разошелся на цитаты, а в 1998 году даже получил Государственную премию РФ.

Война и мир, 1965

Режиссер: Сергей Бондарчук.

В ролях: Сергей Бондарчук, Людмила Савельева, Вячеслав Тихонов, Олег Табаков и другие.

Фото Кадр из фильма «Война и мир»

Монументальная экранизация великого романа Льва Толстого стала первой художественной картиной из СССР, отмеченной Американской киноакадемией (в 1943 году «Разгром немецких войск под Москвой» получил «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм»). В копилке «Войны и мира» также значатся «Золотой глобус» и Премия Национального совета кинокритиков США за лучший фильм на иностранном языке.

Иваново детство, 1962

Режиссер: Андрей Тарковский.

В ролях: Николай Бурляев, Валентин Зубков, Евгений Жариков и другие.

Фото Кадр из фильма «Иваново детство»

Военная драма о мальчике, потерявшем семью и записавшемся добровольцем в разведку, была отмечена главной наградой Венецианского кинофестиваля. Сцены из ранней работы Тарковского впоследствии цитировались в «Мертвеце» Джима Джармуша и «Выжившем» Алехандро Гонсалеса Иньярриту.

Любовь и голуби, 1984

Режиссер: Владимир Меньшов.

В ролях: Александр Михайлов, Нина Дорошина, Людмила Гурченко и другие.

Фото Кадр из фильма «Любовь и голуби»

Годы спустя лирическая комедия о курортном романе и его последствиях не потеряла актуальности: в 2009 году лента получила кинонаграду канала MTV в номинации «Лучший советский фильм». Международного признания картина добилась сразу же: в 1985 году она была отмечена на фестивале комедий в испанском Торремолиносе.

Броненосец «Потемкин», 1925

Режиссер: Сергей Эйзенштейн.

В ролях: Александр Антонов, Владимир Барский, Григорий Александров и другие.

Фото Кадр из фильма «Броненосец «Потемкин»

Немой исторический фильм о восстании на броненосце «Князь Потемкин-Таврический» считается одним из самых значимых в истории советского кино. Британское профессиональное издание Sight & Sound, которое каждые десять лет публикует топ-10 лучших фильмов, основываясь на мнениях киноведов и режиссеров со всего мира, включало «Броненосец «Потемкин» в свой рейтинг шесть раз, а журнал Empire поместил его на третью строчку в списке «100 лучших фильмов мирового кинематографа».

Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей, 1981

Режиссер: Игорь Масленников.

В ролях: Василий Ливанов, Виталий Соломин, Никита Михалков, Олег Янковский и другие.

Фото Кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей»

Из цикла телефильмов по мотивам детективных романов Артура Конан Дойля именно эта часть имеет самую высокую зрительскую оценку на сайте «Кинопоиск», а в топ-250 лучших картин занимает 17-е место. Однако и остальные выпуски заслуживают внимания, ведь даже на родине легендарного сыщика высоко оценили образ, созданный Василием Ливановым.

Чародеи, 1982

Режиссер: Константин Бромберг.

В ролях: Александра Яковлева, Александр Абдулов, Валентин Гафт и другие.

Фото Кадр из фильма «Чародеи»

Новогодний мюзикл о работе Научного Универсального Института Необыкновенных Услуг подарил зрителям целую россыпь песен, переходящих из поколения в поколение: «Три белых коня», «Песенка о снежинке», «Только сердцу не прикажешь»... Кстати, в опросах о лучших новогодних фильмах «Чародеи» неизменно борются за верхнюю строчку с «Иронией судьбы».

Экипаж, 1979

Режиссер: Александр Митта.

В ролях: Георгий Жженов, Анатолий Васильев, Леонид Филатов и другие.

Фото Кадр из фильма «Экипаж»

Главный советский представитель жанра «фильм-катастрофа» повествует об экипаже самолета, которому предстоит столкнуться с землетрясением в аэропорту. Лента была отмечена на Всесоюзном кинофестивале в Душанбе и Кинофестивале трудящихся в Чехословакии, а также разместилась на шестой строчке в списке самых посещаемых отечественных картин за всю историю кинопроката в СССР.

Бриллиантовая рука, 1968

Режиссер: Леонид Гайдай.

В ролях: Юрий Никулин, Андрей Миронов, Светлана Светличная и другие.

Фото Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Криминальную комедию о том, как шайка контрабандистов приняла обычного туриста за агента-перевозчика, сразу же разобрали на цитаты, а ее создателей наградили Государственной премией РСФСР. В 1995 году «Бриллиантовая рука» была названа лучшей советской комедией в опросе, проведенном к 100-летию кино.

Курьер, 1986

Режиссер: Карен Шахназаров.

В ролях: Федор Дунаевский, Анастасия Немоляева, Олег Басилашвили и другие.

Фото Кадр из фильма «Курьер»

Журнал «Советский экран» выбрал лучшим фильмом 1987 года именно эту лирическую комедию о проблемах молодежи на фоне перестройки. История выпускника школы, который в ожидании призыва в армию работает курьером в редакции, была также отмечена на Московском международном кинофестивале и Всесоюзном кинофестивале в Тбилиси.

Восхождение, 1976

Режиссер: Лариса Шепитько.

В ролях: Борис Плотников, Владимир Гостюхин и другие.

Фото Кадр из фильма «Восхождение»

Военная драма по повести Василя Быкова «Сотников» стала триумфатором Берлинского кинофестиваля, получив «Золотого медведя», приз ФИПРЕССИ, премию международного евангелического жюри и премию Международной католической организации в области кино. История о партизанах также была отмечена Государственной премией СССР и главным призом Всесоюзного кинофестиваля в Риге.

Волга-Волга, 1938

Режиссер: Григорий Александров.

В ролях: Любовь Орлова, Игорь Ильинский и другие.

Фото Кадр из фильма «Волга-Волга»

Музыкальная комедия о поездке на всесоюзный смотр участников художественной самодеятельности была одним из самых любимых фильмов Иосифа Сталина, а назвать ее в честь великой реки, по одной из версий, предложил сам Чарли Чаплин. В 1941 году фильм получил Сталинскую премию первой степени, но в 1950-х, когда началась борьба с культом личности вождя, все кадры с памятником Сталину были заменены на экран с титрами.