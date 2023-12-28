Биография Джеки Чана: карьера и жизнь известного актера и каскадера

История звезды мирового кино.

Джеки Чан

Настоящее имя: Чань Кунсан

День рождения: 7 апреля 1954 года.

Место рождения: Гонконг

Рост: 174 см

Род деятельности: кинематограф

Вид спорта: китайские боевые искусства, джиткундо, тхэквондо, хапкидо, дзюдо

Детство и юность

Будущий актер родился в бедной семье. Его отец и мать, Чарльз и Лилли Чан, некоторое время работали поваром и горничной в резиденции консула Франции в Гонконге. Однако средств на жизнь супругам катастрофически не хватало, и по некоторой информации, даже рассматривали вариант с тем, чтобы отдать сына, которого при рождении звали Чань Кунсан, на усыновление.

В 1960 году семья перебралась в Австралию, а Джеки остался в Гонконге — отец устроил его в школу-интернат Пекинской оперы. Там Чан не только проходил сценическую подготовку, но и постигал боевые искусства и основы акробатики. С ранних лет он уделял большое внимание актерскому мастерству.

Фото Global Look Press

В 17 лет Джеки окончил школу, но его будущее казалось туманным. Чан не сумел освоить базовые предметы и не получил необходимые навыки, потому что в его учебном заведении их не преподавали должным образом: он мог с огромным трудом писать и читать. С такими навыками перспектив найти хорошую работу у него было совсем мало.

Зато Джеки был хорош в акробатике и боевых искусствах. Это позволило ему подрабатывать каскадером и в дальнейшем преуспеть в кино. Первое время Чан работал уборщиком, а также периодически выполнял трюки в различных фильмах.

Начало карьеры в кино

Свои первые шаги в роли актера Джеки сделал еще в детстве. Он участвовал в массовке, играл эпизодические роли. Также Чан периодически работал каскадером. После окончания школы он решил, что в Гонконге для него нет перспектив, и отправился к родителям в Австралию.

Там Чан начал получать новые роли. Параллельно со съемками в кино он также работал на стройке и помогал своим родителям. Австралийцам было сложно выговорить его настоящее имя, поэтому они называли парня просто Джеки — отсюда и легендарное прозвище актера.

Впоследствии предложений становилось все больше, а роли в фильмах — все более значимым. Уже к 20 годам он сумел заработать солидный капитал.

«В двадцать с чем-то я уже стал миллионером. Невежда, ни дня не проучившийся в школе, в одночасье получает 10 миллионов — представляете, каково это? Мне не терпелось скупить за одну неделю все те вещи, о которых люди мечтают всю жизнь. Целыми днями я выпивал и катался на авто, утром разбивал «Порше», а вечером — «Мерседес-Бенц». День за днем я пребывал в состоянии помутненного сознания», — вспоминал актер в своей автобиографии.

Фото Global Look Press

Достижения в кинематографе

Прорывом для будущей кинозвезды стала комедия «Змея в тени орла» 1978 года. Режиссер картины Юнь Вопхин разрешил Чану самому придумывать трюки. В том же году тот же режиссер задействовал его в ставшем популярном фильме «Пьяный мастер». Трюки стали для него визитной карточкой. В 1983 году актер официально создал команду каскадеров Джеки Чана.

Чан пытался прорваться на американский рынок с рядом проектов, но настоящий успех в США пришел к нему в 1995 году после картины «Разборка в Бронксе». Тогда же телеканал MTV вручил ему награду за общие достижения в сфере кинематографа. Зрители узнали его как одного из самых востребованных актеров Азии и запомнили по фильмам «Мистер Крутой», «Час пик», «Шанхайский полдень», «Миф», «Падение последней империи» и многим другим.

Джеки продолжал работать с голливудскими студиями и сумел исполнить свою давнюю мечту — сделать по-настоящему американский хит. «Час пик» с его участием в 1998 году стал одним из самых кассовых фильмов года и вместе с сиквелами собрал более миллиарда долларов.

В дальнейшем Чан экспериментировал со своим амплуа, а также с различными образами, пробовал себя в роли сценариста, продюсера и режиссера. В 2016 году Джеки был удостоен премии «Оскар» в особой номинации — за выдающийся вклад в мировой кинематограф.

Джеки Чан в фильме «Час Пик 2». Фото Global Look Press

Чан проявлял себя и в других ипостасях — в частности, известен как поп-исполнитель. На его счету — более 100 песен на 20 альбомах на кантонском и мандаринском диалектах китайского, на японском и английском языках. Также Джеки часто исполнял заглавные песни для своих фильмов. А в 2007 году стал автором официальной песни Пекина в процессе подготовки к Олимпиаде в 2008 году — «We Are Ready» («Мы готовы»).

Актер дважды попадал в Книгу рекордов Гиннесса за «наибольшее число трюков в карьере» и «самое большое число упоминаний в титрах одного фильма». В картине «Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак» Чан проявил себя на 15 должностях — как актер, режиссер, сценарист, продюсер, оператор, осветитель, постановщик трюков, исполнитель саундтрека, ответственный за питание съемочной группы и многих других), благодаря чему побил рекорд Роберта Родригеса.

Знаменитые трюки Джеки Чана

Яркой отличительной чертой Чана является его талант каскадера. Известно, что практически все знаменитые трюки Джеки были исполнены им самим самостоятельно. Крайне редко актер все же прибегал к услугам каскадеров, но большая часть сложнейших элементов была исполнена им самим.

Даже в солидном возрасте Чан продолжает делать все трюки сам. В 2023 году 69-летний Джеки снялся в главной роли в китайской картине «Кунг-фу жеребец». Актер признался, что некоторые элементы уже даются ему тяжело, но в таких случаях он использует хореографию вместо боевых ударов. К тому же во время съемок звезде приходится ставить уколы с анестезией.

«Я знаю, что уже не молод и уже не тот. Поэтому, чем бы я ни занимался, стараюсь делать это максимально хорошо. Скажем, уже не могу демонстрировать вещи вроде дабл-кика, но взамен стал применять хореографию. Например, кто-то меня толкает, я держусь за кресло и могу вот так подпрыгнуть. И зрители такие: «Ого! Джеки! В таком возрасте еще что-то может!» В общем, хореография позволяет делать вещи, которые другие в таком же возрасте уже делать не могут», — сказал Чан.

Он также добавил: «Понимаете, зрителям нравится видеть настоящего Джеки Чана. Даже с учетом развития технологий им все равно интересно наблюдать за тем, как Джеки сам все делает. Они не хотят смотреть, как Джеки играет Человека-паука или Супермена. Бедный я! (Улыбается.) Но надеюсь, какой-нибудь режиссер все же позовет меня на роль супергероя».

Оуэн Уилсон и Джеки Чан на съемаках «Шанхайских рыцарей». Фото Global Look Press

Травмы и переломы во время съемок

Актер нередко получал травмы во время съемок. По словам самого Джеки, за всю карьеру он заработал более 300 переломов. Его нисколько не пугала такая травматичность, но ни одна страховая компания в мире не заключит с ним контракт — Чан занесен в черные списки.

«За 52 года работы в кино во мне от макушки до кончиков пальцев хотя бы по разу было поломано все. У меня проломлен череп, трижды перебит нос, был перелом колена, одного плеча и вывих другого, вывих грудины, таза, множественные травмы спины, в том числе с переломом позвонков. О таких мелочах, как выбитые зубы, сломанные пальцы и ребра, я и не говорю. Я люблю над собой посмеиваться, что когда умру, то отдам свое тело какому-нибудь медицинскому центру на изучение», — заявил актер на премьере фильма «Доспехи бога-3» в Москве.

За все время Джеки не раз был буквально на грани жизни и смерти, но актера такие ситуации не пугали. В своих фильмах Чан исполнял скоростной спуск с крыши на банджи, обмотанном вокруг поясницы, (фильм «Кто я?»), прыжок с крыши одного здания на балкон соседнего («Разборка в Бронксе»), спуск по столбу с электрическими гирляндами («Полицейская история 2») и многие другие.

Доходы Джеки Чана

Все детство Джеки провел в бедности, но в 20 лет разбогател. С тех пор актер сумел заработать солидное состояние. Его доходы складываются не только из гонораров за участие в различных кинолентах, но за счет инвестиций и предпринимательской деятельности.

У Чана есть сеть кинотеатров — Jackie Chan Yaolai International Cinema, собственный бренд одежды и аксессуаров JCD (Jackie Chan Design), несколько суши-ресторанов и спортивных клубов, а также своя шоколадная линия. Журнал Forbes оценил состояние актера в 350 миллионов долларов.

Актер владеет большим количеством домов, несколькими престижными автомобилями, трехпалубной яхтой и личным самолетом Embraer Legacy 650. При этом Джеки много тратит на благотворительность и различные проекты — выступает против насилия над животными, курения, алкоголя, а в 2005 году артист основал фонд «Сердце Дракона», который занимается открытием и поддержкой школ в бедных районах Китая и в других странах.

Достижения и награды Джеки Чана

Звезды на Авеню звезд в Гонконге и на Аллее звезд в Голливуде, а также на Старом Арбате в Москве

Обладатель премии «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе

Обладатель премии MTV «За достижения в мировом кинематографе»

Мастер боевых искусств

Посол доброй воли ЮНИСЕФ;

Кавалер ордена Британской империи

Главный режиссер Чанчуньской киностудии — старейшей киностудии в КНР

Почетный доктор университета в Камбодже

Семья Джеки Чана

Известно о двух девушках, к которым известный актер испытывал сильные чувства. Первая любовь случилась в достаточно юном возрасте — Джеки тогда было 14 лет.

Это была девушка из хорошей и обеспеченной семьи, в то время как сам Чан жил в бедности.

Пару связывали недолгие отношения, которые завершились после того, как актер вышел на пик популярности и стал проводить большое количество времени в компании других дам. Тем не менее Джеки недолго был холостяком: в 80-х годах он женился на тайваньской актрисе Линь Фэнцзяо.

В браке родился сын Джейси (Чан Цзумин), который пошел по стопам своего отца и стал актером и певцом. С ним связана не самая приятная история: В 2015-м Джейси задержали в Гонконге за употребление запрещенных веществ. В его квартире также были обнаружены пакетики с препаратом.

Джейси и Джеки Чан. Фото Global Look Press

Сыну звезды кинематографа грозило длительное тюремное заключение, но в итоге тот вышел на свободу спустя полгода. Тем не менее после такого скандала Джеки лишил своего сына наследства.

Также у Чана есть внебрачная дочь Этта У Чжолинь от связи с актрисой Элейн У Цили. Сначала актер долгое время не признавал ребенка, но в итоге все же сделал это. Однако участия в воспитании и жизни дочери он не принимает.

Рейтинг 10 лучших фильмов Джеки Чана на IMDb

Пьяный мастер (1978) — 7.6

Полицейская история (1985) — 7.6

Проект «А»? (1983) — 7.4

Драконы навсегда? (1988) — 7.2

Час пик (1998) — 7

Иностранец (2017) — 7

Разборка в Бронксе (1995) — 6.8

Сердце дракона (1985) — 6.5

Шанхайские рыцари (2003) — 6.2

Каратэ-пацан (2010) — 6.2 Фото Global Look Press

Госпитализация и слухи о состоянии здоровья

В понедельник, 25 декабря 2023 года, стало известно о том, что Чан госпитализирован в шанхайскую больницу Lin Shan. По информации,которая не была подтверждена официально, 69-летний актер в критическом состоянии, но медики оказывают ему всю необходимую помощь.

По данным СМИ, все посты о госпитализации Чана активно удаляются из китайских соцсетей, а аккаунты пользователей, которые публикуют их, блокируются. Информация о том, что актер действительно попал в больницу, в конечном итоге так и не получила никакого подтверждения.

Сам Чан вышел на связь 27 декабря. В социальной сети Kuaishou появилась видеозапись, где Джеки заявил о намерении провести новогодний прямой эфир.

«Дорогие подписчики, приветствую вас. Это я, Джеки Чан. Я очень рад возможности встретить этот Новый год вместе с вами на данной платформе. Встретимся с вами здесь 31 декабря в 20.00, а ровно в полночь вместе исполним песню («Потомки дракона») в честь наступающего 2024 года. Отметим Новый год с платформой Kuaishou! Буду ждать вас, подключайтесь!» — сообщил актер.