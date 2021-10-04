Факты о Майкле Пейдже. Похоже, он наконец-то подерется за титул Bellator.

Майкл Пейдж, Англия, 34 года. Полусредний вес. Статистика в ММА: 20 побед, 1 поражение. Чемпион мира по кикбоксингу по версии W.A.K.O. (2007, до 89 кг). Чемпион мира по кикбоксингу по версии WKA (2009, открытый вес).

Майкл «Веном» Пейдж выступает в Bellator с 2013 года и за это время сделал в лиге рекорд 17-1. Единственное поражение он потерпел в мае 2019 года, проиграв нокаутом Дугласу Лиме. В минувшую пятницу британец взял у бразильца реванш, победив раздельным решением судей, — на турнире Bellator 267 в Лондоне. Вероятно, теперь Пейдж наконец-то подерется за титул чемпиона Bellator в полусреднем весе — с украинцем Ярославом Амосовым.

10 из 17 побед в Bellator Пейдж одержал нокаутом. Дерется Майкл в совершенно уникальной манере. Он не похож ни на кого. У Пейджа прекрасная координация, острые, как лезвия, колени, есть нокаутирующий удар с рук — и этом при том, что он тоненький, как веточка (на самом деле, это обманчивое впечатление). Стиль Майкла сочетает в себе кикбоксинг и кунг-фу, а трюки, выполняемые им во время поединков, наверное, не по силам повторить даже Джеки Чану, с которым он мечтает познакомиться.

Ниже — несколько фактов о Пейдже, которые он рассказал о себе в разных интервью.

О родителях и кунг-фу

— Мой папа начал заниматься кунг-фу, когда ему был 21 год. Дальше он начал развиваться в боевых искусствах и даже открыл свой зал. Он был сильно вовлечен в это дело. Это его страсть. Моя мама познакомилась с отцом на Ямайке — собственно благодаря боевым искусствам. И, да, можно сказать, что боевые искусства у меня в крови — у мамы коричневый пояс по кунг-фу. Даже сегодня по моей стойке легко заметить, что моя база — кунг-фу. (Интервью Raw Sport, май 2021 года)

О смерти отца

— Похороны были в Великобритании, а родился он в Тринидаде и Тобаго. Когда мой дедушка скончался, мой папа хотел, чтобы его похоронили рядом с ним. Так что в итоге мы поехали туда и... Его смерть не наступила внезапно. Не то чтобы мы ждали эту смерть, но он болел раком. Последнее время он боролся с ним. И знаете что? Он — воин. Все время мыслил так: «Нет, эта штука меня не достанет». Врачи говорили, что ему осталось жить три месяца, но в итоге он прожил год. Даже больше. Он боролся, не унывал. Он всегда был таким по характеру, и это передалось мне. Несмотря на те ужасные вещи, которые происходили с ним, он оставался на позитиве — всегда.

После смерти отца было очень тяжело проводить тренировочный лагерь. Я никогда не оказывался в такой ситуации, и не хочется испытать эти чувства снова. Было очень тяжело, но спасибо моей команде и родным — без них было бы сложно это все пережить. Также спасибо моей девушке, которая всегда оказывала и оказывает мне колоссальную поддержку в разных жизненных ситуациях. (Интервью Ариэлю Хельвани, февраль 2019 года)

О весогонке

— Я высокий для своего дивизиона, но на фоне остальных ребят — тощий. Обычно в межсезонье вешу 90-92 кг. Порой бывало, что 95 кг. Так что приходится гонять много веса. (Интервью Raw Sport, май 2021 года)

О своей креативности и Джеки Чане

— Я креативный боец, и когда я вижу, как кто-то вроде Джеки Чана вытворяет безумные трюки в фильме, я такой задумываюсь: «Хммм, смогу ли я это повторить? Я уверен, что смогу это выполнить!» Затем я отрабатываю этот прием, и если он не получается должным образом, то ребята из зала начинают мне подсказывать, на какие моменты стоит обратить внимание для того, чтобы он получился. Но сами они не рискуют. (Улыбается.)

Я вижу что-то и учусь этому. Бывает, что наношу безумные удары в прыжке, которые я впервые увидел в фильме «Три ниндзя». Я ищу вдохновение, а затем пытаюсь применить увиденное в реальности. (Интервью London Real, октябрь 2015 года)

Об UFC

— Если быть честным, единственной причиной, по которой я перешел в ММА, было желание попасть в UFC. Это было самой важной целью для меня. Любой, кто начинал свой путь [в ММА], всегда ставил перед собой цель — попасть в UFC.

Да, мне нравится Bellator, и да, я доволен тем, чего я достиг. Но я определенно чувствую, что в какой-то момент мне нужно оказаться в UFC и проверить себя там. Там можно устроить несколько отличных боев с моим участием. Так что я определенно думаю, что в будущем перейду туда, хотя и не знаю, когда это случится.

Я не могу сказать когда. Очевидно, у меня есть контрактные обязательства с Bellator. У меня есть некоторые цели, которые мне предстоит достичь в этой организации, но все же я все еще вижу себя в UFC. (Интервью Майклу Биспингу, май 2021 года)

О том, что помогает ему справляться со стрессом

— Музыка. Я чувствую, что музыка действительно может легко управлять нашим настроением. Она может воодушевить, успокоить, так что я всегда стараюсь слушать музыку. Простые растяжки тоже помогают. Да, это самый скучный аспект наших тренировок, и я думаю, что многие из нас не уделяют этому должного внимания, но именно это помогает предотвратить получение травм. После растяжек вы не так напряжены, чувствуете себя обновленным. Работайте над растяжкой и хорошенько разминайтесь после тренировок — по-настоящему растягивайтесь. (Интервью KungFuKingdom.com, ноябрь 2016 года)

О любимых фильмах-боевиках

— Есть олдскульный китайский фильм, который я любил, под названием «Пять злодеев». «Пьяный мастер» (с Джеки Чаном), «Воины-близнецы» (с Джетом Ли) и «Кикбоксер» (с Жан-Клодом Ван Даммом). Также это «Кровавый спорт» (с Ван Даммом). Очевидно, я смотрел много бойцовских фильмов, но это те фильмы, от просмотра которых я испытываю нереальное наслаждение.

Я вырос на фильмах Джеки Чана, и он один из моих самых любимых актеров. Я бы хотел с ним познакомиться. Он и Саммо Хунг (режиссер и сценарист боевиков кунг-фу. — Прим. «СЭ»). Мне нравится креативность Джеки и то, как он продумывает экшен-хореографии, — это кажется более реалистичным, чем, например, какой-то персонаж, убивающий 20 человек своим мизинцем. Если вы понимаете, что я имею в виду. Мне всегда в нем это нравилось. Плюс он немного забавный персонаж. (Интервью KungFuKingdom.com, ноябрь 2016 года)

О бое мечты с Брюсом Ли

— С кем хотел бы сразиться? С Брюсом Ли. Хотелось бы понять, действительно ли он был таким крутым. Я думаю, что он потрясающий мастер боевых искусств, но я хотел бы на себе ощутить, насколько быстрым он был на самом деле. Действительно ли он был таким быстрым, или это было больше на уровне слухов и разговоров? Люди слышат истории, которые могут быть чрезмерно преувеличены. Я не утверждаю, что это не так, но было бы интересно это проверить. (Интервью KungFuKingdom.com, ноябрь 2016 года)

О Pokemon Go

— Мне всегда в голову приходят новые идеи. Я сидел в интернете, думал о том, что сейчас в моде. Потом спонтанно пришла мысль, что сейчас в тренде Pokemon Go, и я такой: «Ок, я обязательно выиграю нокаутом и отмечу победу в стиле Pokemon Go». Родные и близкие смеялись, когда я озвучил им свой план. Далее начал искать этот мячик, чтобы совершить ритуал из игры. Поиски дались сложно, можно сказать, нигде его не было. Но в итоге наткнулся в Toys «R» Us. Держал в секрете эту идею, и в итоге все сработало. (Интервью на медиадне перед Bellator 158, июль 2016 года)

О конфликте с Полом Дейли

(В мае 2017 года Дейли после поражения от Рори Макдональда едва не подрался с Пейджем за пределами клетки, а затем бросил ему оскорбительный вызов.)

— Мы дружили, но не настолько, что могли созвониться, поговорить не о боях, понимаете, о чем я? Мы могли дать совместное интервью, у нас параллельно могли спросить о нашем возможном бое, и мы оба отвечали: «Не преследуем такую цель, но если случится так, что наши пути пересекутся, то пусть победит сильнейший».

Затем в интервью после одной из своих побед он сказал обо мне совсем в другом свете. Это было что-то в духе: «Я — Мейвезер, я крупнее и лучше как боец. Он не на моем уровне, он — Эдриэн Бронер». Я подумал, что это было неуместно с его стороны, особенно учитывая, что я не присутствовал рядом, чтобы ответить ему. Потом я начал активно давить на него, раскручивать наш конфликт в социальных сетях, и это ему не нравилось. Это его бесило, и конфликт становился все горячее и горячее.

Он спровоцировал этот инцидент [после боя с Рори Макдональдом] по той причине, что он пытался вызвать интерес к нашему противостоянию. На самом деле, Пол — инфантильный и импульсивный человек. Посмотрите на его историю: его же вышвырнули из UFC из-за примерно такого же импульсивного поведения. Особенно когда он проигрывает... На самом деле, он обиженный неудачник. Он ведет себя как выскочка, когда камеры направлены на него. Я же находился за пределами клетки, у меня не было микрофона, и он понимал, что охрана и остальные люди не подпустят меня к нему, поэтому, пользуясь этим моментом, он говорил всякую чушь. За кулисами он не ведет себя так.

Он отвратительный человек. Мне не нравится его подлый, хитрый подход ко всему, я не терплю нечестных людей. (Интервью Ариэлю Хельвани, февраль 2019 года)

О нокауте в бою с Эвангелистой Сантосом

— У него, очевидно, проломился череп. Это было что-то вроде автомобильной аварии, и мне не хотелось видеть такое в бою. Такое случается очень редко. Понадобилось около 30 пластин, чтобы восстановить его череп. В момент нанесения удара я ничего не слышал, но при просмотре видео отчетливо слышно, как проломился его череп. Это что-то вроде удара бейсбольной битой по мячу.

После пропущенного удара он упал лицом вниз, и я подумал, что он сломал нос. Такое часто происходит в единоборствах, поэтому мне не было страшно. Думая, что он сломал нос, я начал праздновать в стиле покемона. Сразу после поединка я даже не мог оценить степень тяжести травмы оппонента. Я праздновал, в Bellator мне ничего не сказали, а тренер, который был в курсе произошедшего, не стал говорить мне об этом, дав мне возможность насладиться победой.

Столько людей и знаменитостей присутствовало там, поэтому я наслаждался победой. Тито Ортис, Федор Емельяненко, Дэвид Хей, Леннокс Льюис, Ройс Грейси — все они были там. Для меня это была незабываемая ночь. Я уверен, что многие будут помнить об этой моей победе. (Интервью London Real, октябрь 2015 года)

О никнейме Веном

— Я его получил со времен кунг-фу Lau Gar! У меня есть братья и сестры, с которыми я рос как со второй семьей. Один из моих братьев, Марвин, всегда называл меня так, и мне тогда было 8 или 9 лет. Он такой: «В тебе яд, чувак! Поэтому ты — Веном!» Каждый раз, когда я кого-то бил, будучи действительно тощим и неуклюжим, он не ожидал от меня таких ударов. Мой удар не выглядел таким сильным, но люди падали, поэтому он такой: «В тебе яд, чувак!» Он продолжал называть меня так, и позже этот никнейм стал идеально сочетаться с моими именем и фамилией. Вот так я стал MVP. (Интервью KungFuKingdom.com, ноябрь 2016 года)