Топ-10 лучших научно-фантастических фильмов XXI века

Сай-фай был и остается одним из самых популярных киножанров. В прошлом месяце издание IndieWire опубликовало любопытный рейтинг главных научно-фантастических фильмов XXI века. Авторы списка отдельно подчеркнули, что не стали включать в него супергеройские блокбастеры и новые части таких франшиз, как «Звездные войны» и «Звездный путь».

В итоге в подборку вошло 60 картин. Самые свежие среди них — это «Создатель» Гарета Эдвардса (60-е место) и «Город астероидов» Уэса Андерсона (57-е место).

Фото Кадр из фильма «Грань будущего»

Ближе остальных к десятке лучших подобрались «Грань будущего» Дага Лаймана, «Район № 9» Нила Бломкампа, «Аннигиляция» Алекса Гарленда, «Меланхолия» Ларса фон Триера, «Искусственный разум» Стивена Спилберга, «Она» Спайка Джонса, а также сразу две работы Дени Вильнева — «Прибытие» (15-е место) и «Дюна» (14-е место). Рассказываем, какие фильмы возглавили рейтинг.

10 — Бегущий по лезвию 2049

Год: 2017.

Страна: США, Великобритания, Канада, Испания.

Режиссер: Дени Вильнев.

В главных ролях: Райан Гослинг, Харрисон Форд, Ана де Армас, Робин Райт.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 8,0.

Фото Кадр из фильма «Бегущий по лезвию 2049»

Открывает топ-10 еще одна лента Дени Вильнева, продолжение знакового фильма Ридли Скотта «Бегущий по лезвию». Действие по-прежнему разворачивается в Лос-Анджелесе, но на сей раз в 2049 году, а в центре сюжета оказывается офицер полиции Кей (Райан Гослинг), которому во что бы то ни стало необходимо разыскать Рика Декарда (Харрисон Форд).

«Бегущий по лезвию 2049» получил хорошие отзывы, а среди достижений картины — два «Оскара», две премии Британской академии и «Сатурн» в категории «Лучший научно-фантастический фильм».

9 — После Янга

Год: 2021.

Страна: США.

Режиссер: Когонада.

В главных ролях: Колин Фаррелл, Джоди Тернер-Смит, Хейли Лу Ричардсон, Джастин Х. Мин.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,5.

Рейтинг IMDb: 6,7.

Фото Кадр из фильма «После Янга»

«После Янга» — второй полнометражный фильм Когонады, который ранее специализировался на видеоэссе о творчестве других режиссеров. Трогательная драма повествует об андроиде по имени Янг. Когда любимец семьи впадает в цифровую кому, персонаж Колина Фаррелла обещает дочери починить его, а для этого ему предстоит погрузиться в воспоминания робота.

Лента получила один из призов американского фестиваля независимого кино «Сандэнс», а также была участницей программы «Особый взгляд» в Каннах.

8 — Нет

Год: 2022.

Страна: США.

Режиссер: Джордан Пил.

В главных ролях: Дэниэл Калуя, Кеке Палмер, Брэндон Переа, Стивен Ян.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,4.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Нет»

За дебютный проект «Прочь» Джордан Пил сразу же получил «Оскар» в категории «Лучший оригинальный сценарий», и с тех пор киноманы внимательно следят за его карьерой. «Нет» — третья по счету картина Пила. Она переносит зрителей на ранчо, где лошадей тренируют для съемок в кино. Однажды владельцы ранчо, унаследовавшие его после смерти отца, замечают неподалеку НЛО...

Лента получила премию «Сатурн» в категории «Лучший научно-фантастический фильм», оставив позади «Дюну», «Мир юрского периода: Господство» и «Годзиллу против Конга».

7 — Безумный Макс: Дорога ярости

Год: 2015.

Страна: Австралия.

Режиссер: Джордж Миллер.

В главных ролях: Том Харди, Шарлиз Терон, Николас Холт, Хью Кияс-Берн.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 8,1.

Фото Кадр из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости»

Постапокалиптический блокбастер Джорджа Миллера о приключениях Макса Рокатански, перезапустивший популярную франшизу с Мелом Гибсоном, отметили шестью «Оскарами», четырьмя премиями BAFTA, премией Гильдии актеров, премией канала MTV и даже российской кинонаградой «Жорж».

Кстати, уже в следующем году ожидается премьера приквела, который расскажет о молодости бесстрашной воительницы Фуриосы. Главная роль в нем досталась Ане Тейлор-Джой.

6 — Из машины

Год: 2014.

Страна: Великобритания.

Режиссер: Алекс Гарленд.

В главных ролях: Донал Глисон, Алисия Викандер, Оскар Айзек, Соноя Мидзуно.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Из машины»

Авторы рейтинга IndieWire называют научно-фантастическую драму «Из машины», расположившуюся на шестом месте, одной из самых увлекательных историй об искусственном интеллекте. По сюжету программист Калеб принимает приглашение босса провести несколько дней в отдаленном особняке, где ему предстоит протестировать робота по имени Ава.

Роль Авы принесла Алисии Викандер номинации на BAFTA, «Золотой глобус», «Сатурн» и приз Европейской киноакадемии. Сам фильм получил «Оскар» за лучшие визуальные эффекты, обойдя в этой категории уже упомянутого выше «Безумного Макса», «Марсианина», «Выжившего» и «Звездные войны: Пробуждение силы».

5 — Все везде и сразу

Год: 2021.

Страна: США.

Режиссеры: Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт.

В главных ролях: Мишель Йео, Джейми Ли Кертис, Ке Хюи Куан, Стефани Сюй.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Все везде и сразу»

В этом году абсурдистская комедия «Все везде и сразу» стала главным триумфатором наградного сезона. История о путешествии хозяйки прачечной по параллельным вселенным получила семь «Оскаров», два «Золотых глобуса», четыре премии Гильдии актеров, три «Сатурна» и целую россыпь других наград. В итоге она побила рекорд третьей части «Властелина колец» и стала самым награждаемым фильмом в истории.

Стоит отметить, что на начальном этапе проект разрабатывался под Джеки Чана, но позже было принято решение сделать центральным персонажем женщину — и роль перешла к Мишель Йео.

4 — Вечное сияние чистого разума

Год: 2004.

Страна: США.

Режиссер: Мишель Гондри.

В главных ролях: Кейт Уинслет, Джим Керри, Кирстен Данст, Марк Руффало.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 8,3.

Фото Кадр из фильма «Вечное сияние чистого разума»

Фантастическая мелодрама «Вечное сияние чистого разума» повествует о скромном меланхолике Джоэле и жизнерадостной Клементине, чья случайная встреча оказывается совсем не случайной. Авторы рейтинга отмечают режиссерский стиль Мишеля Гондри, который называют настоящей визуальной поэзией, и его способность передавать как красоту, так и печаль этой жизни.

В копилке ленты — «Оскар» в категории «Лучший оригинальный сценарий», две премии Британской академии, один «Сатурн», а также номинации на «Золотой глобус» и «Сезар».

3 — Побудь в моей шкуре

Год: 2013.

Страна: Великобритания, Швейцария.

Режиссер: Джонатан Глейзер.

В главных ролях: Скарлетт Йоханссон, Джереми МакУильямс, Линси Тейлор Маккэй, Даги Макконнелл.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5,8.

Рейтинг IMDb: 6,3.

Фото Кадр из фильма «Побудь в моей шкуре»

Почетное третье место досталось фантастическому триллеру «Побудь в моей шкуре». Скарлетт Йоханссон исполняет в нем роль инопланетянки, которая в образе земной девушки охотится на мужчин. Этот фильм сложно назвать типичным хоррором или классической историей о вторжении пришельцев. К тому же он нередко попадает в списки самых недооцененных кинопроектов последних лет, но именно поэтому на него и стоит обратить внимание.

В свое время лента Джонатана Глейзера участвовала в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля, а также заработала два приза Европейской киноакадемии.

2 — Вторжение динозавра

Год: 2006.

Страна: Южная Корея.

Режиссер: Пон Джун-хо.

В главных ролях: Сон Кан-хо, Пен Хи-бон, Пак Хэ-иль, Пэ Ду-на.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,5.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Вторжение динозавра»

Задолго до суперуспешной черной комедии «Паразиты» и постапокалиптического боевика «Сквозь снег» южнокорейский режиссер Пон Джун-хо снял хоррор о жутком монстре, появившемся в реке из-за утилизации формальдегида с американской военной базы. У себя на родине фильм стал лидером проката и одним из самых кассовых проектов последних лет.

На премии «Сатурн» в категории «Лучший иностранный фильм» картину «Вторжение динозавра» обошел «Лабиринт Фавна» Гильермо дель Торо. Зато Азиатская киноакадемия присудила работе Пон Джун-хо сразу четыре награды.

1 — Дитя человеческое

Год: 2006.

Страна: США, Великобритания, Япония.

Режиссер: Альфонсо Куарон.

В главных ролях: Клайв Оуэн, Клэр-Хоуп Эшити, Джулианна Мур, Майкл Кейн.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 7,9.

Фото Кадр из фильма «Дитя человеческое»

Лучшей научно-фантастической лентой XXI века издание IndieWire назвало философскую антиутопию «Дитя человеческое» мексиканца Альфонсо Куарона («Гарри Поттер и узник Азкабана», «Гравитация»). Авторы рейтинга сравнили его режиссуру и виртуозную операторскую работу Эммануэля Любецки с музыкальными произведениями Моцарта.

Действие картины разворачивается в 2027 году: человечество постигло массовое бесплодие, и его последней надеждой становится беременная беженка Ки. Бывшему политическому активисту предстоит вывезти девушку в безопасное место, ведь в сложившихся обстоятельствах у каждого есть виды на еще не родившегося ребенка.