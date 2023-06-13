8 актеров, которые стали заложниками одной роли

Когда речь заходит о мастерстве и таланте, в первую очередь на ум приходят кинозвезды, которые не боятся экспериментировать: они набирают или, наоборот, сбрасывают вес, бреются налысо, кардинально меняют имидж, используют пластический грим и берутся за роли, в которых их не видели раньше. Это и Кристиан Бэйл, и Хоакин Феникс, и Шарлиз Терон, и многие другие.

Однако сегодня мы вспомним об актерах, которые стали заложниками одного образа.

Джеки Чан

Гонконгский артист начал свою карьеру в качестве каскадера, а затем переквалифицировался в актера и стал одним из самых популярных героев боевиков, закрепившись в амплуа простого парня, который сталкивается с трудностями, но всегда одерживает победу. В 2017 году Чан даже получил почетный «Оскар» за вклад в киноискусство, хотя академики и не жалуют экшен-фильмы.

Фото Кадр из фильма «Кунг-фу жеребец»

Количество картин в послужном списке Чана уже приближается к 150, и, разумеется, среди них можно найти и романтические истории («Великолепный»), и драмы («Иностранец»), однако в них непременно находится место боевым искусствам.

Луи Гаррель

Французский актер и режиссер родился в семье кинематографистов, поэтому оказался на съемочной площадке и начал сниматься еще в детстве. Несмотря на богатую фильмографию, зрители представляют Гарреля в основном как меланхоличного и неулыбчивого интеллектуала с копной кудрявых волос. В своих режиссерских работах он и вовсе играет практически самого себя, к тому же его персонажи всегда носят имя Абель.

Фото Кадр из фильма «По правилам и без»

И все же стоит отметить, что в нескольких лентах Гаррелю удалось поэкспериментировать как с внешностью, так и с амплуа: например, в байопике «Молодой Годар» или же в драме «Мой легионер», в которой он сыграл военнослужащего.

Мэрилин Монро

Американская дива так и не смогла избавиться от амплуа наивной и временами глупой, но привлекательной блондинки. Киностудии нещадно эксплуатировали этот образ и загоняли Монро в определенные рамки. При этом многие считали ее недалекой и в реальной жизни. Однако актриса очень любила читать и мечтала сыграть Грушеньку в экранизации «Братьев Карамазовых» Достоевского, а ее IQ оценивали в 168 баллов.

Фото Кадр из фильма «Зуд седьмого года»

Кроме того, Монро основала собственную компанию, став первой в истории женщиной-кинопродюсером, а также внесла большой вклад в карьеру «первой леди джаза» Эллы Фицджеральд.

Джейсон Стэтхэм

Британский актер, который в молодости профессионально занимался прыжками в воду и даже участвовал в Олимпийских играх, прославился своими ролями в боевиках. Обычно Стэтхэм играет брутальных мачо, изредка добавляя им комедийные акценты, как, например, в ленте «Шпион».

Фото Кадр из фильма «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать»

В послужном списке экшен-звезды яркие, но однотипные персонажи в таких франшизах, как «Форсаж», «Перевозчик» и «Неудержимые», а самое плодотворное сотрудничество у Стэтхэма сложилось с режиссером Гаем Ричи (на их счету пять картин, в том числе культовые «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш»).

Адам Сэндлер

Американский комик знаком зрителям по амплуа обаятельного и добродушного недотепы. Сюжеты фильмов могут отличаться (от покорения девушки в «50 первых поцелуев» до спасения мира в «Пикселях»), но это всегда один и тот же образ.

Фото Кадр из фильма «Неограненные алмазы»

Однако настоящие киноманы знают, что Сэндлер — разноплановый актер: в криминальном триллере «Неограненные алмазы» он сыграл предприимчивого хозяина ювелирного магазина, а в ленте «Опустевший город» о трагедии 11 сентября продемонстрировал свой драматический талант. Стоит также отметить фильм, принесший ему номинацию на «Золотой глобус». Это драма «Любовь, сбивающая с ног», за которую Пол Томас Андерсон получил приз Каннского кинофестиваля как лучший режиссер.

Эмма Уотсон

Звезде франшизы о Гарри Поттере в этом смысле повезло еще меньше: при упоминании Уотсон на ум приходит даже не собирательный образ, а одна конкретная роль. Актриса навсегда вошла в историю кино как Гермиона Грейнджер.

Фото Кадр из фильма «Красавица и чудовище»

Впрочем, в фильмографии Уотсон есть много интересных и разноплановых работ: здесь и экранизации романов «Хорошо быть тихоней» и «Маленькие женщины», и байопик об упомянутой выше Монро «7 дней и ночей с Мэрилин», и роль диснеевской принцессы в фэнтези «Красавица и чудовище», и сотрудничество с такими режиссерами, как Даррен Аронофски («Ной») и София Коппола («Элитное общество»).

Бенедикт Камбербэтч

Критики и зрители обожают этого британского актера. В копилке Камбербэтча две номинации на «Оскар» («Игра в имитацию» и «Власть пса»), престижная телевизионная награда «Эмми» и театральная премия Лоуренса Оливье. И все же из почти сотни различных проектов многие помнят его исключительно как Шерлока Холмса.

Фото Кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности»

Позднее к образу английского детектива-консультанта добавилась еще одна заметная роль, на этот раз в киновселенной Marvel. Только вот Стивен Стрэндж — такой же самоуверенный и немного высокомерный интеллектуал. Даже сам Камбербэтч назвал этих персонажей весьма похожими.

Джим Керри

Канадский актер сыграл множество ролей: в его фильмографии присутствуют и триллеры, и мелодрамы, и экранизации комиксов. Свой первый «Золотой глобус» — за ленту «Шоу Трумана» — Керри и вовсе получил в драматической категории.

Фото Кадр из фильма «Шоу Трумана»

Тем не менее зрители обычно записывают Керри строго в комедийные актеры, отмечая при этом его выразительную мимику. Он действительно создал целую россыпь ярких образов: «Тупой и еще тупее», «Маска», «Брюс Всемогущий» и многие другие.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!