Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:00

5 легендарных актеров и актрис без «Оскара»

Дима Акатов
Режиссер короткометражного кино, продюсер анимации
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кадр из фильма «Пираты Карибского моря»
Фото Кадр из фильма «Пираты Карибского моря»

Церемония вручения премии академии является одной из самых престижных в индустрии развлечений, и многие актеры мечтают о заветной статуэтке. Однако есть несколько легендарных артистов, которые никогда не получали «Оскар». Рассказываем почему.

Том Круз

Круз — одна из самых кассовых звезд в мире, но он никогда не выигрывал «Оскар». Актер был номинирован три раза за свои роли в фильмах «Джерри Магуайер», «Магнолия» и «Рожденный четвертого июля».

Кадр из фильма «Миссия невыполнима: Последствия»
Фото Кадр из фильма «Миссия невыполнима: Последствия»

Джонни Депп

Депп — еще один актер топ-листа, никогда не получавший золотую статуэтку. Он был номинирован трижды за роли в фильмах «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», «Волшебная страна» и «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины».

Кадр из фильма «Плакса»
Фото Кадр из фильма «Плакса»

Эдвард Нортон

Универсальный актер, которого номинировали на «Оскар» три раза («Бердмэн», «Американская история X», «Первобытный страх»). Номинации пока не принесли ему ни одной статуэтки, но он все еще является одним из самых уважаемых актеров в Голливуде.

Кадр из фильма «Бойцовский клуб»
Фото Кадр из фильма «Бойцовский клуб»

Мишель Пфайффер

Пфайффер трижды попала в шорт-лист премии за работу в фильмах «Знаменитые братья Бейкер», «Опасные связи», «Поле любви».

Кадр из фильма «Бэтмен возвращается»
Фото Кадр из фильма «Бэтмен возвращается»

Сигурни Уивер

Уивер — икона научной фантастики, которую номинировали на «Оскар» три раза (два из них — в один год!) за фильмы «Чужие», «Гориллы в тумане» и «Деловая женщина». Она остается одной из самых популярных актрис в мире, несмотря на отсутствие золотого «Оскара» на полке.

Кадр из фильма «Чужой»
Фото Кадр из фильма «Чужой»

Почему известные актеры не всегда получают «Оскар»

Есть несколько причин, почему некоторые легендарные актеры никогда не получали награду академии. Одна из них заключается в том, что церемония вручения «Оскара» часто считается предвзятой в пользу определенных жанров фильмов. Например, исторические драмы и биографические фильмы часто получают больше признания, в то время как комедии и экшн-фильмы часто остаются незамеченными.

Еще одна причина — решения академии часто мотивированы политической повесткой. Это означает, что актеры, не являющиеся частью «внутреннего круга» Голливуда, могут быть менее вероятными кандидатами на номинацию, даже если они представили выдающиеся выступления.

Кадр из&nbsp;фильма &laquo;Зеленая книга&raquo;. 5 худших «Оскаров»: фильмы, которые вызывали бурные дискуссии за последние 30 лет вручения награды

Наконец, важно помнить, что «Оскар» — это всего лишь одна премия. Существует множество других, которые дают признание в кинематографе, и многие из этих актеров получали множество таких наград.

Несмотря на отсутствие «Оскара», эти артисты по-прежнему являются легендами современного кино. Их работы развлекали и вдохновляли зрителей на протяжении десятилетий, а сами они наверняка войдут в историю кинематографа.

Кадр из&nbsp;фильма &laquo;Матрица&raquo;. 5 фильмов, которые понравились Квентину Тарантино

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Фильмы
5
1
Читайте также
Сапер ВС РФ отметил недостаток подготовки боевиков ВСУ
Появилось видео последствий падения БПЛА в Калужской области
МЧС спасло более 1,7 тыс. человек после прорыва дамбы на Каховской ГЭС
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Иван Федотов — старший матрос
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Что теперь будет с Ничушкиным?
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Голдобин — в «Спартаке», Окулов остается в ЦСКА
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
Легендарный штаб «Спартака», Жафяров — в «Ак Барсе»
СКА расстался с бомбардирами
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
В КХЛ снова новые правила
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Как изменились близняшки из «Двое: я и моя тень»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости