Угадайте реальную цитату Джейсона Стэтхэма. Тест от «СЭ»

Если бы мы знали, что это такое... Примерно такую реакцию вызывают бесчисленные паблики и сообщества с цитатами Джейсона Стэтхэма. И, казалось бы, что удивительного: человек знаменитый. Не знаем, в какой момент что-то пошло не так, но с некоторых пор звезде «Форсажа» приписывают буквально что угодно. Чего стоят комментарии под его постами в соцсетях: там поклонники его творчества делятся любимыми — пусть и не имеющими отношения к самому Стэтхэму — изречениями.

На самом деле, отличить настоящую цитату актера от выдуманной не всегда так уж легко. Проверьте себя с помощью нашего теста!

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