Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Вернется ли Роберт Дауни младший к роли Железного человека
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:30

1 мин.

Роберт Дауни-младший заявил, что хочет вернуться к роли Железного человека

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Железный человек 3»
Фото Кадр из фильма «Железный человек 3»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

В интервью Esquire Роберт Дауни-младший рассказал, что был бы рад вернуться к роли Железного человека. По словам актера, она вписана в его генетический код.

«Тони Старк уже неотъемлемая часть меня. Эта роль выбрала меня. Послушайте, я всегда говорю: никогда, никогда не ставьте против Кевина Файги, потому что проиграете. Он всегда выигрывает — как казино», — считает актер.

В 2008 году успех «Железного человека» с Робертом Дауни-младшим положил начало MCU. Гений, миллиардер, плейбой, филантроп стал фундаментом киновселенной и пробыл им вплоть до финальных «Мстителей» 2019 года.

Однако сейчас MCU переживает непростой период. Последние фильмы и сериалы киновселенной зрителей не впечатлили, а создание будущих проектов сильно осложнило увольнение Джонатана Мэйджерса.

Марвелы, Бри Ларсон. Инвестор Disney заявил, что не доволен работой студии Marvel

По данным Variety, для выхода из кризиса руководство студии Marvel стало рассматривать вариант возвращения оригинального состава Мстителей, в частности, Железного человека и Черной вдовы.

Глава Marvel Studios Кевин Файги этого не подтверждает, но и не отрицает, что Тони Старк еще может появиться в новых фильмах.

Хронология Марвел. Хронология Marvel: в какой последовательности смотреть фильмы и сериалы киновселенной

Фильмы
0
Новости холдинга
Мать живших в подвале Санкт-Петербурга детей экстренно вернулась в город
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Суд арестовал мужчину, убившего знакомого и залившего ему в рот монтажную пену
В ДНР сообщили о закрытии ВФУ выезда из Часова Яра для мирных граждан
dasdsadada
Последние новости
17:45
Критикам не понравился байопик про Эми Уайнхаус «Обратно во мрак»
16:30
Премьеру ремейка фильма «Ворон» с Биллом Скарсгардом перенесли
13:20
Стало известно, когда выйдет новая часть «Бриджит Джонс»
11:50
Вышел трейлер фильма «Джокер: Безумие на двоих» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой
9 апр 21:00
Джаред Падалеки рассказал о возможном камео в «Пацанах»
dasdsadada