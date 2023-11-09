Глава Marvel Studios рассказал о возможном возвращении Железного человека и Черной вдовы в киновселенную

После выхода материала Variety о будущем MCU, где, среди прочего, упоминалась возможность возвращения оригинального состава Мстителей, в интервью ET глава Marvel Studios Кевин Файги прокомментировал возвращение Железного человека и Черной вдовы в киновселенную: «Правда в том, что мы это не обсуждали. Мы делаем проект со Скарлетт. Я люблю Роберта, он часть семьи. Что касается возвращения, посмотрим».

Ранее Marvel рассматривала возможность замены Канга Завоевателя на Доктора Дума в связи со сложной ситуацией с Джонатаном Мэйджерсом и представила трейлер сериала «Эхо» с Алаквой Кокс.