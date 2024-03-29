Инвестор Disney заявил, что не доволен работой студии Marvel

Американский миллиардер Нельсон Пельтц раскритиковал Disney и принадлежащую ей студию Marvel за подход к созданию проектов.

Основанный Пельтцем хедж-фонд Trian Partners владеет акциями медиаконгломерата на сумму около $ 3,5 млрд, и в данный момент инвестор вступил в схватку за место в совете директоров.

В настоящее время Disney находится в уязвимом положении. Последние проекты вселенных Marvel и «Звездных войн» не впечатлили аудиторию. Главе Disney Бобу Айгеру даже приходилось делать публичные заявления о кассовых провалах и сокращать количество контента, выпускаемого по мирам супергероев и далекой-далекой галактики.

В этот непростой период в интервью The Financial Times Нельсон Пельтц поставил под сомнение текущие творческие решения киновсленной Marvel.

«Они говорят, что мы ничего не понимаем в кинобизнесе, и обратного мы не утверждаем, но, учитывая пять провалов подряд, полагаю, они понимают в нем не больше», — считает Пельтц.

Акционер добавил, что систематический выпуск проектов, которые не впечатляют аудиторию, заставляет задуматься о смене руководства.

На прямой вопрос о том, стоит ли уволить главу Marvel Studios Кевина Файги, Нельсон Пельтц ответил: «Я этого не говорил, но его репутация под вопросом. Люди приходят в кино ради развлечения, а не нравоучений».

По мнению акционера, современный подход к созданию фильмов не окупается: «Зачем снимать фильм, в котором все супергероини — женщины? Не то чтобы я имел что-то против них, но какой в этом смысл? Почему супергероями в «Марвелах» не могли быть и мужчины, и женщины? Или зачем мне идти на фильм, в котором только черные актеры?».

Последнее, вероятно, камень в огород фильма «Черная Пантера: Ваканда навеки», ведь первая часть истории о короле Т`Чаллы блестяще показала себя в прокате — чего не скажешь о сиквеле.

В ответ на подобные обвинения руководство Disney перекладывает ответственность за свои последние провалы на зрителей-сексистов, с их точки зрения, поддерживающих регрессивные гендерные стереотипы.