Стала известна дата цифрового релиза фильма «Лед 3»

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Мелодрама Юрия Хмельницкого «Лед 3» получила дату цифрового релиза — финальная часть трогательной истории любви станет доступна для просмотра 13 апреля на платформе «Кинопоиск».

«Лед 3» рассказывает о пути повзрослевшей дочери Горина Нади, которая хочет исполнить мамину мечту, выиграв «Кубок Льда». Главная героиня сталкивается с первой любовью и сложными препятствиями на пути к победе.

В финальной части спортивной драмы снялись Александр Петров, Мария Аронова, Анна Савранская, Степан Белозеров, Сергей Лавыгин и Сергей Беляев.

Фильм «Лед 3» вышел в прокат 14 февраля.