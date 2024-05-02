Николь Кидман рассказала, почему была бы ужасным режиссером

В интервью The Hollywood Reporter Николь Кидман рассказала, что была бы ужасным режиссером — по ее мнению, отчасти из-за невозможности определиться.

«Мне кажется, я была бы ужасным режиссером, потому что у меня всегда много идей. Режиссеру приходится делать выбор, а это не моя сильная сторона», — объяснила актриса.

Ранее Николь Кидман подтвердила, что у сериала «Большая маленькая ложь», где она играет одну из главных ролей и выступает продюсером, выйдет продолжение.