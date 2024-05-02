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Николь Кидман рассказала, почему была бы ужасным режиссером
Фильмы и сериалы

Сегодня, 12:15

1 мин.

Николь Кидман рассказала, почему была бы ужасным режиссером

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Большая маленькая ложь»
Фото Кадр из сериала «Большая маленькая ложь»
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В интервью The Hollywood Reporter Николь Кидман рассказала, что была бы ужасным режиссером — по ее мнению, отчасти из-за невозможности определиться.

«Мне кажется, я была бы ужасным режиссером, потому что у меня всегда много идей. Режиссеру приходится делать выбор, а это не моя сильная сторона», — объяснила актриса.

Ранее Николь Кидман подтвердила, что у сериала «Большая маленькая ложь», где она играет одну из главных ролей и выступает продюсером, выйдет продолжение.

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