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Уэнсдэй 2 сезон: съемки, когда выйдет
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:00

1 мин.

Стало известно, когда начнутся съемки 2 сезона сериала «Уэнсдэй»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Уэнсдэй».
Фото Кадр из сериала «Уэнсдэй»
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По данным Film & Television Industry Alliance, съемки второго сезона «Уэнсдэй» начнутся в Лондоне 30 апреля.

Многосерийный проект сосредоточен на персонаже Уэнсдэй Аддамс из Семейки Аддамс. В первом сезоне она начинает учиться в академии Nevermore и совершенствует экстрасенсорные способности, чтобы остановить местного серийного убийцу.

Режиссером четырех из восьми эпизодов проекта выступил Тим Бертон. Также он является исполнительным продюсером сериала.

Премьеры второго сезона «Уэнсдэй» стоит ожидать не раньше июля 2025 года.

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