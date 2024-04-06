«Реальная история Уиннер» с Сидни Суини выйдет в российский прокат 18 апреля

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18 апреля состоится российская премьера фильма «Реальная история Уиннер», главную роль в котором сыграла Сидни Суини.

Сюжет картины сосредоточен на американской военной переводчице, передавшей СМИ секретные политические данные.

Постановщицей проекта выступила Тина Саттер — для нее это режиссерский, сценарный и продюсерский дебют. Ранее Саттер написала пьесу, которую впервые поставили на сцене в 2019 году.

В «Реальной истории Уиннер» также снялись Джош Хэмилтон, Маршант Дэвис, Бенни Элледж, Джон Уэй, Кристофф Бродер и Аллан Энтони Смит.

Картину начнут показывать в российских кинотеатрах с 18 апреля.