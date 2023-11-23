Шоураннер «Доктора Кто» рассказал о влиянии Disney на франшизу

После того, как «Доктор Кто» примкнул к большой семье Disney, у сериала появилась возможность строить собственную вселенную на другом уровне.

В рамках партнерства медиаконгломерат финансирует проект и при желании может влиять нa твopчecкиe peшeния шоу (в какой-то мере, но решающее cлoвo ocтaетcя зa BBC).

В интервью BBC Newsround шоураннер «Доктора Кто» Рассел Т. Дэвис рассказал, как отражается на сериале масштабное сотрудничество: «Это значит, что у нас стало чуть больше денег. Не целое состояние, не как у «Звездных войн» или вроде того, но нужно потратить немного денег, чтобы космические корабли и монстры выглядели лучше».

Рассел Т. Дэвис добавил, что проекту нужно финансирование Disney, чтобы идти в ногу со временем и не уступать другим научно-фантастическим шоу.

Сделать собственные выводы о многообещающем партнерстве поклонники сериала смогут уже совсем скоро. Первый спецвыпуск к 60-летию «Доктора Кто» выйдет 25 ноября.