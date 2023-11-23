Эван Питерс сбегает в удаленной сцене сериала «Ванда/Вижн»

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В преддверии выпуска сериала «Ванда/Вижн» на физическом носителе IGN опубликовал удаленную сцену из проекта с Эваном Питерсом.

«Ванда/Вижн» станет одним из первых сериалов Disney+, доступных в подобном формате, наряду с «Мандалорцем» и «Локи».

Сериал выйдет в 4K UHD и Blu-ray, получит стилбук с уникальной обложкой и коллекционными карточками с концепт-артами.

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