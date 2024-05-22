Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Вещество фильм 2024 Каннский кинофестиваль — Деми Мур о создании фильма
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:35

1 мин.

Деми Мур рассказала в Каннах об идее боди-хоррора «Вещество»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Вещество»
Фото Кадр из фильма «Вещество»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Во время пресс-конференции в Каннах Деми Мур рассказала, что работа над боди-хоррором «Вещество» вытолкнула ее из зоны комфорта и потребовала беспрецедентной «уязвимости и грубости» при создании своего образа.

В фильме Мур играет актрису среднего возраста, которую увольняют из проекта, потому что с точки зрения продюсера она стала слишком старой. Стремясь остаться в индустрии, главная героиня идет на процедуру, обещающую вернуть ей былую молодость.

«Вещество» представляет собой яркое высказывание против сексизма, в частности, в киноиндустрии.

«В фильме мы не выступаем против мужчин. Только против придурков», — отметила Деми Мур.

На пресс-конференции режиссер картины Корали Фаржа подчеркнула желание продемонстрировать в своей работе насилие над женскими телами, как самопричиненное, так и со стороны патриархального Голливуда.

«Я не знаю ни одной женщины, у которой бы не было расстройства пищевого поведения или чего-то другого, что наносило бы вред их телу», — отметила Фаржа.

Директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо рассказал о своем видении премьеры: «Это жанровый фильм, кровавый фильм, напористый боди-хоррор. Будьте готовы, потому что в конце на экране много крови, кажется, будто она даже проходит сквозь экран!».

Вещество, 2024. Хоррор «Вещество» с Деми Мур выйдет в российский прокат
Фильмы
0
Новости холдинга
Роспотребнадзор выявил в России новый вариант коронавируса FLiRT
В РПЛ из Первой лиги поднимаются клубы без болельщиков, с пустыми трибунами и долгами. Что происходит с «Химками», «Махачкалой» и «Арсеналом»
Муфтий Москвы предупредил о последствиях запрета никаба в России
Россияне рассказали о способах отслеживания доходов и расходов

Придумай мем

Последние новости
12:00
Звезда «Бриджертонов» рассказала о критике веса и об откровенных сценах
21 мая 20:30
Хоррор «Вещество» с Деми Мур выйдет в российский прокат
21 мая 17:30
Началась работа над продолжением сериала «Золотое дно»
21 мая 17:05
Два новых фильма по вселенной «Пиратов Карибского моря» находятся в разработке
21 мая 15:30
«Форсаж» может получить продолжение в виде сериала