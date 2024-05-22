Вышел трейлер сериала «На автомате» со Славой Копейкиным

Читайте нас в

Wink опубликовал трейлер сериала «На автомате», главную роль в котором сыграл Слава Копейкин («Слово пацана»). Режиссером проекта выступил Борис Акопов («Кэт»).

По сюжету жизнь братьев-подростков Ромы и Жени резко меняется после того, как они решают продать автоматы в даркнете.

В проекте также снялись Денис Косиков, Маргарита Галич, Агния Дитковските, Николай Шрайбер, Александра Урсуляк, Артур Бесчастный, Владимир Майзингер, Максим Стоянов и Иван Добронравов.

Премьера сериала «На автомате» пройдет 5 июня на платформах Wink и «Кинопоиск».