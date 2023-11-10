«Доктор Кто»: дата выхода и все, что известно о спецвыпусках к 60-летию сериала с Дэвидом Теннантом и Кэтрин Тейт

Сквозь время и пространство приближается премьера спецвыпусков «Доктора Кто», посвященных 60-летию сериала. Рассказываем, когда ждать выхода спецэпизодов, кто над ними работал и от какой инопланетной угрозы Повелитель Времени будет спасать людей на этот раз.

Сюжет спецвыпусков «Доктора Кто» к 60-летию сериала

К работе над «Доктором Кто» вернулся легендарный Рассел Т. Дэвис, перезапустивший проект в 2005 году. На этот раз шоураннер решил сразу зайти с козырей, призвав, хоть и на время, для спасения национального достояния Великобритании (о существовании последних пары тройки сезонов «ДК» многие поклонники «Доктора Кто» предпочли бы не вспоминать) одного из лучших Докторов прошлого и его невероятную спутницу — самую важную женщину во Вселенной Донну Ноубл.

Доктор и Донна перестали путешествовать вместе после событий эпизодов «Украденная Земля» и «Конец путешествия». Во время противостояния далекам Даврос выстрелил в Донну электрическим лучом. Его воздействие разбудило в спутнице ДНК Повелителя Времени, переданного ей во время взаимного биологического метакризиса. Донна получила лучшую часть Доктора — его ум, что сделало героиню «ДокторДонной» из пророчества удов. Для человека сознание Повелителя Времени — непосильный груз. Доктору пришлось стереть Донне память, чтобы спасти жизнь.

Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»

Но воспоминания героини могут вернуться в любой момент, поэтому Донне нельзя сталкиваться с прошлым. В трейлере спецэпизодов на ее глазах упал космический корабль, а позже Донна встретила инопланетянина, поэтому не сказать, что Доктор справился.

Во втором, третьем и четвертом сезонах «Доктора Кто» Дэвид Теннант сыграл Десятую версию Повелителя Времени, а в спецвыпусках актер вернется в качестве Четырнадцатого Доктора: переходный таймлорд от Доктора Джоди Уиттакер до будущей регенерации Пятнадцатой версии Повелителя Времени, которую играет Шути Гатва.

Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»

Создатели спецвыпусков «Доктора Кто» к 60-летию сериала

Режиссером первого спецвыпуска «Звездный зверь» выступила Рейчел Тэлалей. Постановщиком второго спецэпизода «Дикое синее далеко» стал Том Кингсли, а третий спецвыпуск «Смешок» срежиссировала Чания Баттон. Сценарии всех трех спецэпизодов написал Рассел Т. Дэвис.

Актерский состав спецвыпусков «Доктора Кто» к 60-летию сериала

В спецэпизодах Четырнадцатого Доктора сыграл Дэвид Теннант, а Пятнадцатого — Шути Гатва. Кэтрин Тейт вернулась к роли спутницы Доктора Донны Ноубл. Нил Патрик Харрис сыграл нового противника Повелителя Времени. Джемма Редгрейв повторила роль главы ЮНИТ Кейт Стюарт, а Ясмин Финни предстала в образе Роуз. Преемственность как она есть. Так звали первую спутницу Доктора в новой эре проекта. Ее играла Билли Пайпер.

Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»

Дата выхода спецвыпусков «Доктора Кто» к 60-летию сериала

Премьера первого спецэпизода пройдет 25 ноября. Второй спецвыпуск выйдет 2 декабря, а третий — 9 декабря.