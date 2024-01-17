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Путь домой 2024, 2 сезон: дата выхода, расписание серий, сюжет, актеры, трейлер
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Сегодня, 16:15

1 мин.

Дата выхода второго сезона сериала «Путь домой»: расписание релиза эпизодов

Премьера второго сезона сериала «Путь домой» состоится 21 января
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Путь домой».
Путь домой, 2 сезон.
Фото Кадр из сериала «Путь домой»
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21 января пройдет премьера второго сезона сериала «Путь домой», сюжет которого сосредоточен на трех женщинах — Кэт Лэндри, ее дочери Элис и матери Делли. Главная героиня принимает решение вернуться домой, но семейное воссоединение проходит не совсем так, как ей представлялось.

В «Пути домой» снялись Кайлер Ли, Ивэн Уильямс, Сэди Лафламм-Сноу, Энди Макдауэлл, Александра Хук, Джефферсон Браун, Дэвид Уэбстер, Самора Смоллвуд, Марни Макпайл и Катаем О'Коннор.

Расписание выхода эпизодов второго сезона сериала «Путь домой»

1 серия 21 января
2 серия 28 января
3 серия 4 февраля
4 серия 18 февраля
5 серия 25 февраля
Сериалы
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